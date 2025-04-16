來大創Daiso、Seria及Cando尋寶吧！日本百元商店必買商品10選(上)

日本百元商店的商品真的好用又不貴，但貨架上林林總總的商品，叫人眼花撩亂，一不小心可能會錯過了優質的小物。我們在另一篇文章中介紹了日本大創Daiso必買廚房用品22選推薦，這次就來看看大創Daiso、Seria、Cando這幾家主要的百元商店，有什麼推薦必買的生活用品及文具吧！

1. 連帽衣專用衣架(パーカーハンガー)

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如果很喜歡穿連帽衣的話，那一定會遇上帽子部分難以乾透的問題，特別在潮濕的梅雨季，讓人超級煩惱。現在，只要入手這款連帽衣專用衣架便可解決問題了，衣架撐起的部分是用來掛著帽子，下方的勾子讓你再掛一個衣架撐起衣服的部分，兩個勾子可調整為小孩用或大人用。這樣就可把帽子垂直起來曬晾了，更快乾透。這款商品在Daiso及Seria都可以找到。

2. 吹風機收納架(ドライヤーホルダー)及直髮器收納架(ヘアアイロンホルダー)

這兩個商品小編家中也愛用中！吹風機每天都要使用，最好當然是放在洗臉台旁邊，但卻不一定有位置，那就把它掛起來吧！剛剛好放吹風機的尺寸，旁邊還有勾子讓你把電線捲好，排在櫃門或毛巾架上也可以，讓你好好整理和收納。它還有下方的款式和直髮器及捲髮器版本，適合愛自己弄頭髮的女士們，能整齊排列好。這款商品在Daiso及Seria都可以找到。

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3. 紙膠帶收納瓶子(ひらくインテリアボトル)

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作為一個文具控，買了太多紙膠帶，要好好收納它們也是一個問題。以往百元商店都有推出一些紙膠帶收納盒，這個收納瓶卻是第一次見。紙膠帶放在瓶子中非常可愛，還可以用來當作書桌上的小裝飾呢！除了紙膠帶，放扭蛋玩具之類的也很適合。這款商品在Daiso可以找到。

4. 標籤貼紙(デザインラベルステッカー)

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羨慕日本人的家居看起來簡約卻時尚嗎？為了營造統一感，他們會選擇同一色系的盒子去收納東西及排列，這樣就不會感覺雜亂，但全家都是白色又很難找東西，所以可在百元商店購買這些標籤貼紙，貼在每個盒子上容易辨識，還可以教小孩用完東西要好好放回在指定的盒子內，十分好用！貼紙有不同款式，在Daiso、Seria及Cando都可以找到。

5.吸盤型化妝掃架子(吸盤付きメイクブラシホルダー)

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這個商品也推薦給愛化妝的女生！在洗完化妝掃後會不會煩惱要放在哪裡晾乾好呢？不想平放又不想幾枝化妝掃堆在一起的話，這個架子有多個位置可以放不同尺寸的化妝掃，讓掃子可以排列好，而且它使用吸盤能懸浮在半空，不會有積水問題，更加衛生與方便！這款商品可以在Daiso買到。

因篇幅關係，我們將於下篇介紹更多的日本百元店商品

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