2025北海道花火大會跟團旅遊懶人包！人氣行程、親子景點分享，加碼北海道花季情報和必吃美食資訊

要輕鬆體驗日本煙火大會，就跟AsiaYo一起出發✈️北海道團體旅遊適合旅遊新手，親子同行也超推！不用自己查交通、不怕小孩吵鬧你手忙腳亂，還有每年5~10月限定洞爺湖花火節，晚上有機會邊泡湯邊看煙火🎆或搭乘限定煙火觀賞船🛥️～白天可以看企鵝遊行、熊熊搶餅乾，超有趣！想找滿足自然、動物和美食的行程，就看超強日本跟團旅遊攻略！





｜⭐3個關於北海道旅遊的知識⭐｜

1. 北海道四季氣候&開花情報？

🌸 春季（3～5月）｜-2°C～18°C，逐漸轉暖｜櫻花、鬱金香、魯冰花

🌿 夏季（6～8月）｜12°C～27°C，乾爽涼快｜薰衣草、向日葵、鼠尾草

🍁 秋季（9～11月）｜-1°C～22°C，早晚溫差大｜金盞花、大波絲局、醉蝶花

圖:AsiaYo提供

2. 北海道必吃名產有什麼？

位在三大海域交會處，水質乾淨、溫度低，魚貝蟹類新鮮肥美🦀！陸地日夜溫差大，農作物甜度高，哈密瓜、玉米、南瓜是高人氣蔬果🍈北海道產馬鈴薯做的湯咖哩絕對好吃🍛伴手禮必買生巧克力、夾心餅乾、年輪蛋糕🎁不只觀光客愛，連在地人都超級愛！

3. 去北海道玩，要安裝日本網卡嗎？

旅行途中想和旅伴聯絡、上傳照片都需要網路，出發前先在台灣申請eSIM網路卡，就可以避免高額漫遊費！而且不需要安裝實體卡片，長輩和小朋友也能輕鬆使用，出國報平安０時差📲

｜⭐2025北海道洞爺湖花火節哪裡看？⭐｜

2025年洞爺湖花火節（洞爺湖Long Run 花火大會）從4月28日 舉行到 10月31日，每天晚上都會有精彩煙火表演，時間是20:45～21:05，長達20分鐘不間斷🎇花火會從船上施放，從洞爺湖畔到溫泉街飯店通通看得到，水上煙火倒映在湖面超夢幻🤩不管是湖邊散步欣賞、在溫泉飯店一邊泡湯，還是從船上近距離感受，都超級震撼！

圖:AsiaYo提供

｜🪄北海道洞爺湖花火節跟團行程怎麼挑？｜

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｜🪻經典洞爺湖花火節團體旅遊必逛景點｜

📸 拍美照：📍函館山纜車 📍金森紅磚倉庫 📍小樽音樂盒堂📍北海道神宮 📍北一硝子館

👟 散散步：📍狸小路商店街 📍登別溫泉街 📍伊達時代村📍女子修道院(奶油糖超好吃!!!)

👑 經典洞爺湖花火節必逛景點Top1：富良野薰衣草

富良野是北海道最具代表性的薰衣草產地，從7月開始進入盛開期，整片紫色花田超壯觀！夏天來訪還能品嚐限定的薰衣草冰淇淋🍦

👑 經典洞爺湖花火節必逛景點Top2：小樽運河

小樽運河是為了運輸物資於大正時代開通的人工運河，周圍保留大量石造倉庫與歐風建築，走起來充滿懷舊感。電影《情書》、日劇《First Love初戀》都在這裡取景！🎬

👑 經典洞爺湖花火節必逛景點Top3：函館夜景

函館山夜景是米其林三星級景點✨被譽為「世界三大夜景」之一，與香港、義大利那不勒斯齊名。可以從山頂俯瞰城市的燈火，是超受歡迎的夜景打卡點，超適合情侶約會。

圖:AsiaYo提供

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｜🧸親子洞爺湖花火節團體旅遊必逛景點｜

📸 拍美照：📍五稜郭公園 📍支芴湖國家公園 📍白金青池 📍大通公園 📍登別地獄谷 📍歐風蒸氣鐘

👟 散散步：📍函館明治館 📍函館海鮮市場 📍函館傳統朝市 📍北海道舊道廳 📍札幌市時計台

👑 親子洞爺湖花火節必逛景點Top1：登別海洋公園尼克斯

主打可觀賞、可觸碰的水族館👋有超級可愛的國王企鵝遊行、海豚表演和海獅秀，還能看到水母和尼莫🐟水族館外觀像是北歐古堡，一定要在這裡幫寶貝多拍點照，紀錄精彩童年！

圖:AsiaYo提供

👑 親子洞爺湖花火節必逛景點Top2：洞爺湖汽船巡航

洞爺湖是日本第3大火山湖，也是日本最北端的不凍湖，每年4~10月開放遊船體驗和登陸中島，想搭乘汽船的人一定要把握時間前往。航程中可以看到羊蹄山、昭和新山、饅頭島等多個島嶼風光🏞️

👑 親子洞爺湖花火節必逛景點Top3：昭和新山熊牧場

可以餵食棕熊們好吃的小餅乾和蘋果，這裡的大熊們都是撒嬌高手，超級可愛～除了大熊外，牧場內也有小棕熊幼稚園和浣熊園區，還能買到各種「熊出沒注意」特色紀念品！

圖:AsiaYo提供

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想擺脫日常壓力就到悠閒又涼爽的北海道度假吧~把握每年限期舉行的花火大會，參加北海道跟團行程無腦出遊，只管吃好料、泡好湯、躺著享受人生就好😺如果你更喜歡熱情島嶼風格，就選超夯沖繩跟團行程，或是加入東京迪士尼團體旅行，乘坐刺激設施、盡情尖叫！🎢第一次出發日本，別忘了收藏AsiaYo嚴選日本旅遊攻略，去哪玩&怎麼玩 一次報給你知！





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