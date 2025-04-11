「麥當勞x名偵探柯南」夢幻聯名新登場！全新「南蠻塔塔雞腿堡」4月16日限時開賣

日本麥當勞出奇招！聯手經典超人氣漫畫《名偵探柯南》，推出年度限定「チキンタツタ（雞腿堡）」系列，這次更有新口味「南蠻塔塔雞腿堡」強勢登場！經典原味以生薑醬油調味的軟嫩雞肉排、辛辣醬料與爽脆高麗菜三重夾擊，咬下瞬間充滿日式風味。而全新版本則搭配濃郁蛋香的塔塔醬與酸甜的南蠻醬，讓人一口吃馬上就上癮。

圖／日本麥當勞官網

特別的是除了白天的漢堡，從傍晚五點起，夜貓族專屬的「米漢堡」版本也同步開賣！使用100%日本國產米製成的米漢堡，推出「米漢堡雞腿堡」與全新「米漢堡南蠻塔塔雞腿堡」，讓粉絲享受不一樣的夜間美味。每款漢堡更將搭配《名偵探柯南》原創包裝登場，讓人食慾與收藏慾同時爆發！

圖／日本麥當勞官網

本次聯名系列還同步推出搭配新品的經典小點與飲品。「搖搖薯條 奶油馬鈴薯口味」睽違兩年重新回歸，融合奶油、醬油與起司的濃厚滋味；飲料方面則帶來「Setouchi檸檬優格氣泡飲」與「Setouchi檸檬優格冰淇淋飲」，清爽酸甜，完美平衡整體口感。4月15日起更將播出柯南聯名廣告，柯南粉絲們千萬別錯過這場味覺與動畫的雙重饗宴！