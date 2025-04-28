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名古屋近郊購物！群山環繞土岐PREMIUM OUTLETS®

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土岐 PREMIUM OUTLETS® 群山環繞，環境優美。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
土岐 PREMIUM OUTLETS® 群山環繞，環境優美。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本知名複合式大型購物商場 PREMIUM OUTLETS® 現於全日本共設有10處據點。商場擁有豐富的店鋪選擇、種類多元的商品、交通便利、鄰近各大觀光景點，長年來深受海外遊客喜愛。

若行程經由中部國際機場進出，建議安排造訪距離機場、名古屋皆約1小時車程的土岐 PREMIUM OUTLETS®。

土岐 PREMIUM OUTLETS® 今年開業20週年。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
土岐 PREMIUM OUTLETS® 今年開業20週年。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

今年迎來開業20週年的土岐 PREMIUM OUTLETS® 坐落於岐阜縣南部的土岐市，距離名古屋約一小時車程。商場群山環繞風光明媚，設有景觀展望台，天氣晴朗時能夠遠眺惠那山與御嶽山，在享受購物同時欣賞自然山色。

館內部集結約180間國內外知名品牌店鋪，涵蓋時尚服飾、生活雜貨、美妝、運動戶外用品等。除了商場優惠價格與免稅服務外，更特別提供訪日外國遊客專屬優惠。

景觀展望台。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
景觀展望台。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

餐飲方面，商場內有多家餐廳能選擇，包含飛驒高山拉麵、名古屋知名扁平烏龍麵、發源自輕井澤的三明治等，滿載在地特色獨特美食。

【名古屋出發／兩天一夜行程推薦】

第一天：名古屋市內出發 ⇒ 【郡上八幡城】（停留約1小時）⇒ 【白川鄉合掌村】（停留約1.5小時）⇒ 【高山市區散策】（停留約2小時）⇒ 【飛驒大鐘乳石洞】（停留約40分鐘）⇒ 【下呂溫泉】（住宿）

第二天：下呂溫泉出發 ⇒ 【馬籠宿】（停留約1小時）⇒ 【土岐PREMIUM OUTLETS®】（停留約2小時）⇒ 返回名古屋市內

★行程亮點：結合日本傳統文化、美景與購物體驗，一次暢遊世界遺產白川鄉、歷史悠久的馬籠宿、知名溫泉鄉，最後於土岐 PREMIUM OUTLETS® 盡享購物樂趣。

名古屋近郊購物！群山環繞土岐PREMIUM OUTLETS®【圖 / 旅奇傳媒】
名古屋近郊購物！群山環繞土岐PREMIUM OUTLETS®【圖 / 旅奇傳媒】

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