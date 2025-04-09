「大阪・光之饗宴」2025萬博特別點燈 璀璨直到跨年夜
【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】今日04/09啟動！為配合本週日04/13即將登場的2025日本盛事「EXPO2025大阪・關西萬博」，每年秋冬才會舉行的點燈活動「大阪・光之饗宴」就從今晚起正式展開萬博期間特別點燈，將一路閃亮到年底12/31！
大阪主街道「御堂筋彩燈節」是自2009年起，每年舉行，綿延約4公里長，每天從傍晚日落之後點亮，每個路段呈現不同色彩，「大阪・光之饗宴2025萬博特別點燈」時間更比以往延長2小時，直到凌晨1點都能欣賞璀璨燈飾。很受歡迎的梅田吸氣塔光雕投影會換上萬博色彩再次點亮；4~7月在 Osaka Metro「本町站」旁的寺院北御堂也可體驗光雕投影，從地面至屋頂，寺院整體成為舞台，7~10月則可於南御堂的御堂會館1樓欣賞。而大阪市公所建築正立面更在同時期呈現萬博特別版 3D 光雕投影秀，與周邊的中之島彩燈一同閃爍，讓「EXPO2025大阪・關西萬博」期間的大阪夜晚更加耀眼。
「大阪・光之饗宴2025萬博特別點燈」
◉ 御堂筋彩燈節
・期間：2025年4月9日(週三)〜12月31日
・地點：大阪市御堂筋沿線
・交通方式：Osaka Metro御堂筋線「梅田站」至「難波站」之間各站、JR「大阪站」
・點燈時間：日落後〜翌日凌晨1:00
◉ 大阪市公所光雕投影、中之島點燈
・期間：2025年4月9日(週三)〜12月31日
・地點：大阪市公所正面及周邊
・交通方式：Osaka Metro、京版電車「淀屋橋站」、「北浜站」或京阪電車「NANIWA站」、「大江橋站」。
・點燈時間：日落後〜翌日凌晨1:00
・官方網站：https://www.hikari-kyoen.com/
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