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「大阪・光之饗宴」2025萬博特別點燈　璀璨直到跨年夜

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御堂筋彩燈節。　圖：大阪・光之饗宴實行委員會／提供
御堂筋彩燈節。　圖：大阪・光之饗宴實行委員會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】今日04/09啟動！為配合本週日04/13即將登場的2025日本盛事「EXPO2025大阪・關西萬博」，每年秋冬才會舉行的點燈活動「大阪・光之饗宴」就從今晚起正式展開萬博期間特別點燈，將一路閃亮到年底12/31！

大阪市公所建築正立面萬博特別版 3D 光雕投影秀。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供
大阪市公所建築正立面萬博特別版 3D 光雕投影秀。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供

大阪主街道「御堂筋彩燈節」是自2009年起，每年舉行，綿延約4公里長，每天從傍晚日落之後點亮，每個路段呈現不同色彩，「大阪・光之饗宴2025萬博特別點燈」時間更比以往延長2小時，直到凌晨1點都能欣賞璀璨燈飾。很受歡迎的梅田吸氣塔光雕投影會換上萬博色彩再次點亮；4~7月在 Osaka Metro「本町站」旁的寺院北御堂也可體驗光雕投影，從地面至屋頂，寺院整體成為舞台，7~10月則可於南御堂的御堂會館1樓欣賞。而大阪市公所建築正立面更在同時期呈現萬博特別版 3D 光雕投影秀，與周邊的中之島彩燈一同閃爍，讓「EXPO2025大阪・關西萬博」期間的大阪夜晚更加耀眼。

梅田吸氣塔光雕投影萬博特別色彩。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供
梅田吸氣塔光雕投影萬博特別色彩。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供

北御堂光雕投影示意。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供
北御堂光雕投影示意。　圖：大阪光之饗宴實行委員會／提供

「大阪・光之饗宴2025萬博特別點燈」

◉ 御堂筋彩燈節

・期間：2025年4月9日(週三)〜12月31日

・地點：大阪市御堂筋沿線

・交通方式：Osaka Metro御堂筋線「梅田站」至「難波站」之間各站、JR「大阪站」

・點燈時間：日落後〜翌日凌晨1:00

◉ 大阪市公所光雕投影、中之島點燈

・期間：2025年4月9日(週三)〜12月31日

・地點：大阪市公所正面及周邊

・交通方式：Osaka Metro、京版電車「淀屋橋站」、「北浜站」或京阪電車「NANIWA站」、「大江橋站」。

・點燈時間：日落後〜翌日凌晨1:00

・官方網站：https://www.hikari-kyoen.com/

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