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日本「快速通關」上路了！一站式通關台灣列優先對象，申請步驟與新功能1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／旅遊美食作者萊點特別攝影 圖／取自Visit Japan Web官網
圖左／旅遊美食作者萊點特別攝影 圖／取自Visit Japan Web官網

赴日自由行的台灣旅客有福了！日本政府自2025年4月起正式啟用「入境事先確認」制度，讓外國旅客在出發機場等待期間，即可完成多數入境程序。未來只需簡單確認身分就能快速通關，縮短入境等待時間，其中「台灣旅客」為首波適用對象，大幅提升赴日旅遊便利性，也達成「台日友好」的良好關係。

圖／旅遊美食作者萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者萊點特別攝影

日本三大國際機場導入自助快速通關機　實現「一站式通關」

新制將於 羽田、成田、關西三大國際機場 首度全面實施。只要旅客於出發前使用「Visit Japan Web」網站完成註冊與資料輸入，包括護照資訊、住宿地址、航班編號、入境目的與海關申報等，抵達日本後便能掃描 QR code，自助完成入境審查與報關程序，無需繁瑣紙本填寫，真正實現一站式通關。

圖／取自Visit Japan Web官網
圖／取自Visit Japan Web官網

日本快速通關：Visit Japan Web 步驟全解析，輕鬆五步驟搞定入境申請

以下將詳細介紹如何使用「Visit Japan Web」進行入境申請，並提供步驟解析，協助您輕鬆完成相關程序。

一、註冊並登入 Visit Japan Web

1.設定語言

首先，前往 Visit Japan Web 官方網站。在登入頁面，您可以從下拉式選單中選擇偏好的語言，包括日語、英語、中文（繁體）、中文（簡體）、韓語和越南語。 ￼

2. 建立新帳號

點擊「建立新帳號」後，您需要閱讀並同意使用條款和個人隱私權條款。接著，輸入有效的電子郵件地址和設定密碼。密碼需包含至少10個字元，並包括大寫字母、小寫字母、數字和符號的組合，例如：Abc123456+。完成後，系統會發送一封驗證郵件到您提供的電子郵件地址。請檢查您的收件匣，點擊郵件中的驗證連結以完成帳號的建立。

圖／取自Visit Japan Web官網
圖／取自Visit Japan Web官網

3.登入系統

帳號建立完成後，返回登入頁面，輸入您的電子郵件和密碼進行登入。登入後，您將進入主頁面，開始進行入境手續的相關操作。

二、登錄個人資料

1. 填寫本人資料

在主頁面，點擊「本人資料」以填寫個人資訊。您需要輸入以下資料：

• 姓名（與護照一致）

• 出生日期

• 國籍

• 性別

• 護照號碼

確認所有資訊無誤後，點擊「登錄」以保存資料。

2. 新增同行者資料（如適用）

如果您與家人或朋友一同旅行，您可以在「本人資料」中新增同行者的資訊。點擊「新增同行者」，並輸入他們的個人資料。這樣可以在後續的手續中一併處理所有同行者的入境手續。

3. 登錄入境、回國預定

三、新增旅遊行程

返回主頁面，點擊「新增登錄」，選擇「登錄入境、回國預定」。您需要填寫以下資訊：

• 旅行名稱：為此行程設定一個名稱，方便日後管理。

• 預定抵達日本日期：選擇您預計抵達日本的日期。

航空公司名稱與航班號碼：輸入您搭乘的航空公司名稱和航班號碼。

• 在日住所：輸入您在日本停留期間的住宿地址，可以使用郵遞區號自動填寫。

如有同行者，請勾選他們的姓名，以將此行程與他們關聯。確認所有資訊無誤後，點擊「登錄」。

四、填寫入境卡與海關申報

1. 外國人入境紀錄（入境卡）

在主頁面，選擇剛剛新增的旅遊行程，進入「外國人入境紀錄」以填寫入境卡。您需要提供以下資訊：

• 現居國家及城市：輸入您目前居住的國家和城市名稱。

• 入境目的：選擇您此次赴日的目的，例如觀光、商務等。

• 預計停留時間：輸入您預計在日本停留的天數。

完成後，系統將生成入境審查用的 QR 碼，請妥善保存。

2. 攜帶品、後送物品申報（海關申報）

接下來，點擊「攜帶品、後送物品申報」進行海關申報。您需要回答以下問題：

• 職業：輸入您的職業。

• 抵達日本日期及出發地點：確認您的抵達日期和出發地。

• 攜帶品數量：申報您攜帶的物品數量，例如酒類、香菸、香水等。

完成後，系統將生成海關申報用的 QR 碼，請妥善保存。

注意：如果您與同行者共同攜帶物品，僅需其中一人填寫此申報即可。

五、準備出發與通關流程

儲存並備份 QR 碼

在出發前，建議您將生成的入境審查和海關申報 QR 碼截圖保存，或將其列印出來。這樣可以在抵達日本時快速出示，避免因網路問題而無法調出。

日本快速通關新功能搶先看：免稅 QR Code 上線

除了入境與報關程序外，Visit Japan Web 也新增「免稅 QR code」功能。旅客只需掃描護照上的上陸許可貼紙，即可在部分支援的商店購物時出示 QR code，無須再掏出護照。不過，目前支援商店仍有限，建議仍隨身攜帶護照備用。

圖／取自Visit Japan Web官網
圖／取自Visit Japan Web官網

日本旅遊更輕鬆　快速通關提早準備更安心

隨著 Visit Japan Web 系統的全面升級，日本入境手續將朝向更加數位化與高效率邁進。建議旅客出發前至少 提前6小時 完成線上登記，避開抵達時的等待與手忙腳亂，讓旅程從機場開始就順利又輕鬆！

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