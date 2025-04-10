日本旅行「明治巧克力」選購指南 唐吉訶德、便利商店必買「8款國民級巧克力」

如果你對日本的巧克力點心感興趣，但卻不知道該從何下手，那麼這篇文章正好可以解決你的選擇困難症。JAPANKURU團隊精選了8款來自日本國民品牌「明治」的巧克力零食，從經典款到2025年最新推出的話題商品，一一為你解析每款的魅力與特色。

現在，就讓我們一起來看看哪款最對你的胃吧！

「明治巧克力」零食推薦8選！香脆、濃郁黑巧統統都有

在眾多旅日伴手禮中，巧克力及相關類型的點心始終是超人氣的必買選擇，但面對琳瑯滿目的種類，該如何挑選才好呢？

「明治」作為在日本備受喜愛的巧克力品牌，擁有眾多經典與創新商品。為此，我們特別精選了8款明星商品，從長年熱銷的經典款到2025年全新上市的話題新品一應俱全，讓你輕鬆找到最合適的伴手禮。如果你還在猶豫該買什麼巧克力，不妨參考這份「明治巧克力推薦」清單，讓你的日本購物體驗更加輕鬆又滿意！

【明治開心果可可球】塞滿整顆開心果超有誠意

日本堅果巧克力的代表品牌明治，繼經典的「杏仁」與「夏威夷豆」之後，再度推出備受喜愛的「開心果」口味巧克力——「明治開心果可可球（ピスタチオチョコレート）」。

這款巧克力使用了整顆開心果，讓人能夠完整地品嘗到開心果的原始風味，特別是那淡淡的鹹味與香甜滑順的巧克力相互交融，一吃就停不下來，擁有令人上癮的魔力（不誇張！！）。此外，全新推出的大容量版本，讓你能夠盡情享受一番。精緻且具設計感的包裝，又進一步提升了它作為伴手禮的價值！

【Galbo巧酥可可球系列】外酥內潤新口感

說到巧克力，應該不少人第一時間聯想到的是那種入口即化的口感吧！但明治的「Galbo巧酥可可球系列」絕對會顛覆你的印象。

Galbo的獨特之處在於外層包裹著的巧克力脆餅外衣，咬下的第一口是滿嘴的酥脆，溫潤的巧克力緊接著在口中釋放出濃厚風味。這款巧克力完美結合了外層酥脆、內部濕潤的雙重口感，讓人一試成主顧。

此外，Galbo擁有多種口味可供選擇，其中更是少不了季節與期間限定款，每次來日本都能發掘不同的驚喜，讓你的日本零食探索之旅充滿期待感。

▎【Galbo牛奶巧酥可可球】巧克力愛好者必買

其中的經典口味——「Galbo牛奶巧酥可可球（ガルボチョコ）」，將濃郁巧克力與Galbo獨特的酥脆口感完美結合，是巧克力愛好者絕對會列在清單上的必買選項。甜而不膩的巧克力帶有清爽的餘韻，讓人越吃越上癮，外層的巧克力餅乾使其不易融化沾手，無論是小朋友、忙碌的上班族，還是學生，都能隨時輕鬆享用，補充糖分與能量。

Galbo牛奶巧酥可可球提供兩種包裝：適合一次享用的「小巧口袋包裝」；以及能隨時取出、慢慢品味的「夾鏈袋包裝」。無論是外出還是日常點心，都能將這份濃郁美味四處「袋」著走。

▎【Galbo草莓巧酥可可球】清爽香甜的草莓

如果你想來點更具變化的口味，就來試試草莓口味的Galbo吧！這款「Galbo草莓巧酥可可球（ガルボつぶ練り苺）」以濃郁巧克力為基底，融入清爽香甜的草莓，使口感更加地醇厚濃郁。外酥內潤的獨特口感，加上巧克力與草莓的完美搭配，讓每一口都充滿驚喜。

這款同樣提供方便食用的小巧口袋包裝與夾鏈袋包裝，而且還是「日本限定口味」，非常適合作為旅日的特色伴手禮。當然，你要偷偷藏起來獨享我也能夠理解 XD

▎【Galbo黑脆巧酥可可球】來點大人深邃的苦味

接下來要介紹的是有點大人的口味～這款「Galbo黑脆巧酥可可球（ガルボほろにがブラック）」採用濃郁的黑巧克力，深邃的可可風味帶來微苦口感，與一般甜巧克力截然不同，展現出成熟且獨特的魅力。其最大的特色在於高可可含量，使整體風味更加醇厚且層次豐富，淡淡的苦味與巧克力的濃郁香氣相互交融，營造出精緻的美味，再搭配Galbo獨特的外酥內潤口感，形成絕妙的味覺平衡。特別推薦給喜愛純正巧克力風味，或是對甜食不太感興趣的家人或長輩，作為日本旅行的伴手禮也非常適合。

這款黑巧克力在日本各大便利商店都能輕鬆找到，下次來日本時，不妨親自嚐嚐看這份高雅而醇厚的韻味。

▎【Galbo抹茶巧酥可可球】2025春季限定新上市

寒冬退去，春意漸濃，今年2025年Galbo則趁勢推出期間限定的新口味——「Galbo抹茶巧酥可可球（Galboガトーショコラ抹茶仕立て）」。這款商品特別選用日本頂級宇治抹茶，濃郁的茶香與巧克力完美融合，帶來奢華且層次豐富的口感。

甜度適中的抹茶風味，不僅適合搭配日本茶，與咖啡的組合也相當出色。作為旅行中的小點心或伴手禮都十分合適，可在日本便利商店輕鬆購入，讓你隨時享受這款高級抹茶巧克力的美味。若計劃在春季前往日本，別忘了在便利商店尋找這份充滿春日氣息的限定美味吧！

【阿波羅可可】草莓巧克力一個口袋裝著走

自1969年誕生以來，「阿波羅可可（アポロ）」已經成為日本經典的巧克力零食之一，深受各年齡層喜愛。巧克力口感柔滑，草莓的清新酸味與巧克力的甘甜相互交融，入口即化，讓人一吃就愛上。小巧便攜，無論是旅行途中解饞，還是作為伴手禮送人，都相當合適。

這款巧克力的獨特三角形設計靈感來自登月計畫的「阿波羅號」，更是後來推出的「蘑菇山（きのこの山）」的前身，承載著一段趣味十足的歷史。憑藉經典口味與可愛造型，「阿波羅可可」不僅美味，更充滿懷舊氛圍與紀念意義。

蘑菇山 vs 竹筍里 你偏好哪一味？

接下來，要介紹的是傘狀蘑菇造型的「蘑菇山（きのこの山）」，以及上尖下圓的竹筍造型「竹筍里（たけのこの里）」，明治巧克力界的兩大話題性巧克力點心。

「蘑菇山」的最大特徵，是頂部濃郁的巧克力與底部微鹹的餅乾棒相互交織，帶來絕妙的風味層次。黑巧克力與牛奶巧克力的雙重組合，搭配酥脆的鹹味餅乾，使口感更加豐富；「竹筍里」則是以甜味餅乾為底，表面覆蓋上巧克力層，豐富了其甜味和滑順的口感。

這兩款點心不僅外型獨特，在口感與風味上也存在微妙的差異，一談起此這兩款點心，話題便一發不可收拾。如果你到日本旅行，除了親自品嚐這兩款巧克力，還可以前往觀光工廠參觀，深入了解這兩款經典零食的誕生歷史，以及他們的美味魅力！

日本各大超商、唐吉訶德都可以找到明治巧克力家族

至此，我們已經介紹了在日本旅行中必買明治各種人氣巧克力點心。這些商品都可以在日本的各大唐吉訶德、便利商店、超市輕鬆購得。

＊不同店鋪產品種類可能有所差異。

還有其他明治推薦巧克力可以參考這篇《2025日本旅遊必買零食 冬季限定明治巧克力Meltykiss唐吉訶德也有賣》，這款Meltykiss也是冬季日本旅行時不可錯過的季節限定伴手禮喔～希望能幫助你完成滿意的伴手禮清單。

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原文撰寫：Heewon Kim

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu