哆啦A夢未來百貨公司！讓你重溫童年　全世界第一家官方哆啦A夢週邊商品專賣店

不曉得在看我文章的各位網友們小時候主要是看什麼動漫長大的，不過對於我來說⋯⋯國小時期最經典必看而且百看不厭的絕對非「小叮噹（哆啦A夢）」莫屬～所以前幾年去東京旅遊時特別安排去參觀了神奈川的「藤子・F・不二雄博物館」，但去年在安排行程時發現其實台場也有一間叫「哆啦A夢未來百貨公司（ドラえもん未来デパート）」的哆啦A夢週邊商品專賣店，這裡不但商品琳瑯滿目，而且整個店面空間的陳設相當有質感（不會像某些期間限定的快閃店那麼陽春），我覺得不只是小朋友看了會興奮，連我們這種六、七年級的大叔看了也會勾起許多童年時的回憶然後忍不住血拼一番唷！

基本資料（哆啦A夢未來百貨公司）

地址：日本〒135-0064 Tokyo, Koto City, Aomi, 1 Chome−1−10 ダイバーシティ東京プラザ 2F

電話：+81-3-6380-7272

營業時間：平日 11:00 ~ 20:00／週末 10:00 ~ 21:00

官方網站：https://mirai.dora-world.com/

交通方式：它位於東京テレポート站和お台場海浜公園站附近，推薦大家可以上ハイパーダイヤ這個網站，左上角框框輸入你所在的站名以及要前往的站名，再按「檢索」，就會列出各種交通方式，包括要在哪邊轉車、花多少時間跟車費等等，我這一趟都是靠它來搭電車的。

哆啦A夢未來百貨公司位於台場的「Diver City東京廣場（ダイバーシティ東京 プラザ）」的2F，比較簡單的交通方式就是搭電車到東京臨海新交通臨海線（百合鷗）的「お台場海浜公園駅」或者東京臨海高速鉄道りんかい線的「東京テレポート駅」，兩站離這裡都不會太遠。

如果你們跟我一樣是搭到「お台場海浜公園駅」可以先去「DECKS東京海灘」這棟商場的樓上欣賞一下「御台場海濱公園」的美景，有很多日劇和日本節目都是來這附近取景拍攝的！然後還有一尊「自由女神像」也是遊客們來台場玩必拍照打卡的熱門景點之一。

接下來過馬路再走個天橋就可以抵達「Diver City東京廣場」，不過大家抵達後先別急著進去，因為在它比較靠北邊的出入口外就有一個「哆啦A夢時代廣場」，那裡有一座特殊造型的鐘每到整點（早上10:00至晚上11:00內的整點）都會播放動畫版「哆啦A夢」的主題曲，紅色布幕也會打開，裡面有像是演奏會的表演。

就算不是整點到達，也可以先在旁邊跟坐在長椅上的哆啦A夢、大雄及靜香合照，順便觀察看看這廣場還有哪些與哆啦A夢有關的元素隱藏在各個位置。

跟你們說一下喔～「Diver City東京廣場」有不只一個出入口，你們可以點「ドラえもん像」這裡一下，比較靠近這座哆啦A夢像的才是離哆啦A夢未來百貨公司最近的入口唷！

搭手扶梯二樓上去以後左手邊立刻可以看到外牆以紅磚砌成的哆啦A夢未來百貨公司。

官網說這裡是世界第一家哆啦A夢的官方商店，希望客人來逛的時候就像在逛歐洲的百貨公司有差不多的感受，而非是像在逛一間「只有小朋友會有興趣的那種玩具店」。

不同於之前去的「藤子・F・不二雄博物館」是展覽館的形式，這裡因為比較算是一間週邊商品專賣店或者說主題商店，所以入內都是免費的。

進去以後就可以看到各式各樣的商品，而且質感真的都很不錯。

因為哆啦A夢的生日是9月3日，所以去年9月就有推出照片中那個蛋糕造型的哆啦A夢布偶，基本上是這間哆啦A夢未來百貨公司限定販售。（其實我去「東京動漫人物街」的店也有看到有在賣，但那裡也有貼說是哆啦A夢未來百貨公司的限定商品）

這扭蛋機上面也有寫說裡頭是哆啦A夢未來百貨公司限定商品。

這裡的商品種類真的是會讓人看到眼花撩亂，我也只是普通去逛的遊客，而非店家特別找去寫文章的部落客，所以沒辦法一一向大家介紹所有商品⋯⋯

我知道日本有很多玩具店、公仔店也有在賣哆啦A夢的週邊商品，但這裡的應該是最有系統性也最齊全。

這裡的商品都有分門別類的，比如說有的是特別「和風」系列的，有的是玻璃或陶瓷器皿類的，並非都是適合讓小朋友拿來把玩的那一種。

還有推出價格要27,000円的高級手錶，換算台幣也是要個6000元左右，我完全買不起～

一些T恤、提袋什麼的都還算實用，如果買回去當禮物送給喜愛哆啦A夢的朋友，他們一定也都會很開心。

這些衣服的款式其實還蠻好看的，也不會感覺非常幼稚。

這個可以買來當平常出門購物時用的購物袋。（阿峯有買一個）

毛巾跟小方巾類的款式也很多元，左上角那個是記憶吐司圖案的，非常有意思。

各種色彩繽紛的襪子，大人跟小朋友的尺寸都找得到。

每次看到這種特殊圖案的熱壓吐司機器我都會很心動。

但是理智告訴我這種東西買回家我一定會很懶得用或是捨不得用，所以算了⋯⋯

這個是可以插在花盆裡面裝飾的療癒系花插，哆啦A夢未來百貨公司的限定商品之一。

另外這個「鬱金香號」是哆啦美的時光機，可是可以放在家裡當擺飾，然後上面的空間可以放入小盆栽之類的。

這裡也有販售各種點心類的禮盒，包裝設計大多蠻可愛的。

跟「東京芭娜娜」聯名的香蕉焦糖餅乾這裡也買得到～

這裡也有販售哆啦A夢的漫畫以及一些圖鑑類的書籍，但當然都是全日文的！

這裡還有販售一些跟日文五十音相關的商品，日本人可以用那些字組成人名或一個詞彙，自己收藏或送人都很有珍藏的價值。另外還有一些鑰匙扣和鑰匙圈是可以客製化名字和日期上去的，收費是一次500円，大家可以參考看看。

最後提醒大家一下，就是聽說日本的週末、假日來這裡逛的話人會很多，所以如果希望有良好的購物體驗的話，我會推薦你們選禮拜一到五的時間來喔！

那天阿峯很開心地大採購了一堆戰利品回飯店！（我沒有像他買那麼多，因為口袋沒那麼深）

喔～對了！這裡還有一個叫「祕密道具實驗室」的空間，裡面有很多與哆啦A夢的道具相關的小遊戲（有點類似夜市的小遊戲，感覺比較適合小朋友玩），要玩的話都要使用一種專用的代幣。

代幣可以透過哆啦A夢未來百貨公司外面的販賣機來購買，一枚代幣350円，兩枚700円，三枚1000円。

對了～「Diver City東京廣場」還有一點很知名的就是它室外有一尊跟實體一樣大的「獨角獸鋼彈（実物大ユニコーンガンダム立像）」，高達19.7公尺，真的很壯觀，沒有拍過的朋友記得可以去拍照紀念一下。（如果你想入鏡跟它合照的話最好白天來拍，晚上拍的話人很暗）

這些就是當天買回來的戰利品，老實講⋯⋯這裡的商品價格其實並不便宜，所以如果你們是小資家庭，本身並沒有特別熱愛哆啦A夢、只是因為自己的小孩愛哆啦A夢的話～我會比較建議你們去「藤子・F・不二雄博物館」或是東京其他比較大間的玩具、公仔專賣店就好，這裡逛起來比較有哆啦A夢精品店的感覺，認真要買會噴不少錢喔！（我記得照片中那些加起來要台幣5000元以上）

哆啦A夢未來百貨公司

地址：日本〒135-0064 Tokyo, Koto City, Aomi, 1 Chome−1−10 ダイバーシティ東京プラザ 2F

電話：+81-3-6380-7272

營業時間：平日 11:00 ~ 20:00／週末 10:00 ~ 21:00

官方網站：https://mirai.dora-world.com/

交通方式：它位於東京テレポート站和お台場海浜公園站附近，推薦大家可以上ハイパーダイヤ這個網站，左上角框框輸入你所在的站名以及要前往的站名，再按「檢索」，就會列出各種交通方式，包括要在哪邊轉車、花多少時間跟車費等等，我這一趟都是靠它來搭電車的

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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