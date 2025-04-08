「飛鳥Ⅲ」遊輪7／20正式登場！打造遊輪「新船」奇 艙房、設施、餐飲全面提升 17條開幕航程亮相
【文・旅報傳媒】
許多旅遊玩家都在期盼的「飛鳥Ⅲ」，終於盼來正式啟航的好消息！「飛鳥Ⅲ」將於2025年7/20正式啟航，首航將停靠日本國內30個港口（不含橫濱港），讓旅客在船內奢華的空間中，悠遊日本各地。隨著「飛鳥Ⅲ」正式亮相，也意味著將重新定義日系風情遊輪奢華的新指標。
✨ 日式傳統美學與光影層次氛圍感十足
艙房榮獲「CSI Awards 2024」大獎
同樣是飛鳥號系列的遊輪，新的「飛鳥Ⅲ」有何不同？就從船艙設計來看，「飛鳥Ⅲ」擺脫了過去把奢華與金碧輝煌的連結，而是結合明亮開放的光影層次與日本傳統美學，營造出更具沉穩、質感及內斂的船內空間，營造出獨一無二的現代日式奢華氛圍。
延續「飛鳥Ⅱ」的舒適款待風格，「飛鳥Ⅲ」也提供多樣化的選擇，以滿足不同世代、需求和風格的旅客，帶來更靈活且貼心的服務；此外「飛鳥Ⅲ」的所有艙房皆配有私人陽台，並分為「頂級閣樓套房（Penthouse）」、「套房（Suite）」、「陽台房（Balcony）」三種房型，旅客可以根據自己的旅行目的與度假方式選擇適合的房型。
此外在船艙內更處處可見「飛鳥Ⅲ」呈現日系遊輪的各種巧思，例如在「Midship Suite」的其中47個艙房內打造一個讓客人能夠享受各地文化與特產，讓賓客在艙房裡就能透過體驗、觀看和品嚐來感受當地文化。也因為燈光、空間設計與細節的堅持，飛鳥Ⅲ的「Asuka Balcony」榮獲國際遊輪室內設計大獎「CSI Awards 2024」最佳客房設計獎，展現了其卓越的設計與舒適度。
✨ 從視覺藝術到美食體驗
飛鳥Ⅲ展現日式藝術精華
除了艙房設計用心，在船上許多空間，也展示眾多日本知名藝術家的作品，包括位於6樓的Gallery Cafe及同一區域的餐廳「Noblesse」使整艘遊輪宛如一座海上藝術館。此外，船上還將展出新生代藝術家的作品，以及從藝術競賽中精選的得獎作品，都呈現出日本當地藝術家的美學概念。
這些藝術品遍布於船上的公共空間，讓旅客在海上旅途中沉浸於藝術氛圍。在美食的體驗也是飛鳥Ⅲ的一大魅力。全新打造「飛鳥Ⅲ」船上共有6間餐廳，比「飛鳥Ⅱ」多了三個餐廳，提供精選食材製作的法式料理、義式料理、割烹料理等多樣化的餐飲選擇。
旅客可根據當天的心情，自由選擇餐廳與菜單，在最適合的時間，盡情享受頂級美食。當然對於美食的堅持不止於此，每個餐廳會根據不同的季節設計不同的菜單，讓賓客可以透過餐食來感受季節變化。
|飛鳥III 精選航程
|7/20（日）
|函館・小樽7天→橫濱→海上航行→函館→小樽（過夜）→海上航行→橫濱
|7/27（日）
|函館5天→橫濱→海上航行→函館→海上航行→橫濱
|8/01（五）
|大船渡5天→橫濱→海上航行→大船渡→橫濱 (*花火觀賞）→橫濱
|8/05（二）
|日本一周12天→橫濱→海上航行→函館→小樽→海上航行→橫濱→金沢→舞鶴→海上航行→門司 (*花火觀賞）→別府→海上航行→橫濱
|8/28（四）
|夏季高松、熊野巡航7天→橫濱→海上航行→高松（過夜）→新宮→海上航行→橫濱
|9/03（三）
|秋季東北巡航7天→橫濱→海上航行→船川→青森→宮古→海上航行→橫濱
|9/09（二）
|秋季鳥羽/博多遊輪（橫濱出發）4天→橫濱→鳥羽→海上航行→博多
|9/15（一）
|七尾、函館、佐渡8天→博多→海上航行→七尾→函館（過夜）→佐渡→海上航行→博多
|9/23（二）
|秋季岩國/神戶遊輪（博多出發）4天→博多→岩國→瀨戶內海→海上航行→神戶
|9/26（五）
|函館・釧路・仙台9天→神戶→海上航行→函館→釧路→海上航行→仙台→海上航行→神戶
|10/04（六）
|鹿兒島・長崎・上五島7天→神戶→海上航行→鹿兒島→長崎→上五島→海上航行→神戶
|10/13（一）
|日向・廣島・瀨戶內秋日遊輪6天→神戶→海上航行→細島（日向）→廣島→瀨戶內海→海上航行→神戶
|10/18(六）
|秋日駿河/橫濱遊輪4天→神戶→海上航行→清水→橫濱
|*以上行程供參考
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