日本麥當勞「聯名哆啦A夢」8款玩具一次收集！買套餐就送，變身道具、顯影版統統有

去日本麥當勞一定要收集！日本麥當勞再次喚醒大家的童年回憶！這次與人氣動畫《哆啦Ａ夢》聯名，推出全新電影《哆啦Ａ夢：大雄的繪世界物語》主題的期間限定「Happy Set」（開心樂園餐）玩具，自2025年3月21日限時熱賣三週，總共８款限定設計，目前已到第三彈釋出，每款都以電影中的畫面與角色為靈感，兼具創意與互動性，是旅日必收的可愛紀念品！

圖／日本麥當勞提供

此次哆啦Ａ夢系列玩具其實分三階段登場：第一波自3月21日至3月27日；第二波從3月28日至4月3日；第三波則自4月4日起隨機贈送前三波的任一玩具。包括大雄畫畫變身道具、哆啦Ａ夢顯影板、塗鴉創作工具等，鼓勵孩子發揮想像力，親手還原電影場景。不過每款皆為隨機贈送，數量有限，送完為止，粉絲們務必要把握機會！

圖／日本麥當勞提供

這批玩具不僅僅是簡單的塑膠模型，而是融合了遊戲性與教育性的互動小物，適合親子一起動手創作，邊玩邊重溫哆啦Ａ夢的夢想世界。尤其對喜愛動漫、熱愛收藏的旅人來說，更是難得的限量逸品，錯過就要再等一年！

圖／日本麥當勞提供

日本麥當勞也呼籲顧客理性消費，避免為轉賣目的大量購買，共同維護購買公平性。想帶回這份童年回憶的你，千萬別錯過這波春季最療癒的動漫聯名活動！記得趁著旅程中安排一站麥當勞，把哆啦Ａ夢的繽紛小宇宙一起收藏回家！