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三麗鷗迷準備出發！最可愛機場「大分Hello Kitty機場」4／13夢幻登場

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

如果你是三麗鷗（Sanrio）迷，那你一定知道在日本大分縣有一座三麗鷗主題的「和諧樂園（ハーモニーランド）」。但如果現在來到大分縣，可不只有遊樂園能夠踩點，因為大分縣近日宣布大分機場將期間限定更名為「大分Hello Kitty機場」了！

大分Hello Kitty機場

大分縣與三麗鷗旗下負責營運主題樂園的子公司「Sanrio Entertainment」於3月17日共同發表，為配合2025年4月13日開始展開的「2025大阪・關西萬博會（EXPO 2025 大阪・関西万博）」，將推出一系列的觀光活動。

（圖片來源：株式会社サンリオエンターテイメント）
（圖片來源：株式会社サンリオエンターテイメント

其中，活動第一波就是大分機場將於萬博會期間（2025年4月13日～10月13日）改名為「大分Hello Kitty機場（大分ハローキティ空港）」，並且以「世界上最溫暖的機場（世界でいちばん、温まる空港）」為概念，由Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、美樂蒂與酷洛米等眾多三麗鷗角色們來迎接來到大分的日本國內外旅客們。

根據目前官方公布的資訊，機場內將會設置三麗鷗角色們一起泡溫泉的可愛佈景。以溫泉聞名的大分縣，就算是三麗鷗角色們也要來泡個湯的吧（笑）。

從大分向世界說HELLO

目前三麗鷗官方主題樂園僅有東京的三麗鷗彩虹樂園（サンリオピューロランド）及大分縣的和諧樂園（ハーモニーランド），其中明年將迎來35週年的和諧樂園，更是可以向國內外展現大分魅力的重要觀光景點之一。

（圖片來源：三麗鷗彩虹樂園官網、和諧樂園官網）
（圖片來源：三麗鷗彩虹樂園官網和諧樂園官網

Sanrio Entertainment的社長小卷亞矢也在記者會上表示，希望可以透過2025大阪・關西萬博會，以「從大分向世界說HELLO（大分から世界へHELLO）」為主題，讓更多來自日本及海外的旅客認識和諧樂園和大分縣。

觀光企劃不只有大分Hello Kitty機場

當然，大分縣與三麗鷗的觀光企劃不僅僅是Hello Kitty機場！

預計在8月至10月期間，將開通從大分機場到和諧樂園（ハーモニーランド）的接駁車，讓旅客從下飛機踏上大分的土地開始，到抵達遊樂園的路上，都有三麗鷗角色們的陪伴。

而9月的時候，也預定會在大阪・關西萬博會現場的大分縣展區內設置三麗鷗和諧樂園的專屬展區，讓更多旅客可以在萬博會上感受到這座樂園的樂趣。

如果你是三麗鷗粉絲，那可以開始準備規劃一趟大分之旅，享受大分的溫泉、美食，讓三麗鷗角色們陪伴你度過旅程的每個時光。

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