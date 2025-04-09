2025精選日本暑假行程！團體旅遊亮點＋避暑景點一次看，輕鬆玩遍全日本

日本旅遊景點超多，到底該從哪裡玩起？這篇一次告訴你台灣人最愛的日本暑假跟團行程都去哪～不管是東京/關西/沖繩/九州，各地都有自己的特色玩法，而選擇日本團體旅遊就是最省心的方式！✨就算遇上旅遊旺季也不怕人擠人，行程/交通/食宿全都幫你安排好，跟著專業導遊玩最精華的景點，讓你輕鬆玩遍全日本，快跟著 AsiaYo一起看下去吧！🎒🇯🇵





｜🌟暑假日本跟團的4個理由｜

終於等到暑假有空，想帶孩子或家人去日本旅遊嗎？真心推薦你暑假日本跟團！旅遊旺季人潮超級多，自由行趕交通、拼住宿、景點人擠人還要顧孩子，根本就是地獄旅行！而團體旅遊移動超方便，必看景點一次包，而且不用擔心孩子喊累！一起來看看讓人心動的日本跟團理由，而且還可以依照自己的需求與預算規劃行程與地點喔！

【行程安排妥當✅】不用自己煩惱去哪玩，交通、景點全都幫你排好好，就算第一次去日本也能安心出發！

【語言不通也不怕✅】有專業導遊隨行帶路，不只能聽到在地故事，遇到語言問題也有人可以幫忙，整趟旅程超放心！

【適合親子同行✅】有小孩或長輩一起的話跟團就超方便，不用自己查轉車或搬行李，跟著團體就對啦！

【吃爆美食超輕鬆✅】不用煩惱吃什麼，行程內就安排好人氣餐廳或特色料理，吃得開心又滿足🍣🍜

｜日本暑假跟團挑選攻略｜

圖:AsiaYo提供

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｜⛩️東京暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅忍野八海 ✅晴空塔 ✅上野公園 / 💐逛街：✅秋葉原 ✅新宿

👑東京景點必逛Top1：淺草觀音寺

來到東京，絕不能錯過歷史感滿滿的淺草寺⛩️！招牌雷門紅燈籠超好拍，逛逛仲見世商店街還能品嚐經典的抹茶甜點和人氣人形燒🍡 別忘了抽支御神籤，感受一下最道地的日本文化體驗～(參AsiaYo:【漫遊東京5日】暢玩迪士尼/涉谷SKY展望台/淺草觀音寺/2日自由活動)

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👑東京景點必逛Top2：新倉山淺間神社

如果想拍出「富士山×經典塔景」的夢幻畫面📷，那就一定要來這裡！ 雖然得爬上近400階階梯，但看到忠靈塔與富士山同框的瞬間，保證你會覺得值回票價！

👑東京景點必逛Top3：東京迪士尼樂園

東京迪士尼和迪士尼海洋一邊是夢幻童話王國，米奇遊行絕對讓人少女心爆棚；另一邊則充滿冒險氛圍，「驚魂古塔」讓你心跳加速🎢！園區裡還藏了不少可愛巧思等你發現，一整天都玩不膩💖

圖:AsiaYo提供

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｜⛩️關西暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅瑪利歐環球影城 ✅清水寺 ✅奈良東大寺/💐逛街：✅黑潮市場 ✅心齋橋 ✅梅田

👑關西景點必逛Top1：環球影城

遊戲迷看過來🎮！進入這個園區就像走進瑪利歐的世界～打磚塊、收集金幣超有臨場感，「瑪利歐賽車」搭配AR科技更是刺激滿分🏁 戴上能量手環就能和場景互動，庫巴城堡也等你來闖關冒險！

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👑關西景點必逛Top2：天王寺動物園

這座位在大阪的動物園可是當地的經典景點之一🐯！園區劃分為多個主題區，像是非洲草原或熱帶雨林，能看到白老虎、長頸鹿、企鵝和療癒無尾熊等超人氣動物，環境也營造得很自然，動物們都超chill～(參AsiaYo:【大阪親子遊】奈良東大寺/清水寺/京都鐵道博物館/天王寺動物園/和牛排燒肉美食6日)

👑關西景點必逛Top3：奈良東大寺

奈良必訪景點之一就是壯觀的東大寺！🌳 大佛殿是世界最大的木造建築，裡頭供奉著高達15公尺的奈良大佛，現場真的超震撼✨ 走出寺廟就能遇到可愛小鹿們，記得準備鹿仙貝來和牠們互動一下呦🦌

圖:AsiaYo提供

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｜⛩️沖繩暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅美麗海水族館✅首里城 ✅古宇利島/💐逛街：✅國際通 ✅那霸市場

👑沖繩景點必逛Top1：波上宮

這座面海神社根本是打卡聖地📸！鳥居就正對著大海，從這裡望出去的藍色景色真的美到不行✨ 不只是景點，這裡還是當地人很重視的祈福地點，很多人新年都會來這裡求平安和好運喔～

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👑沖繩景點必逛Top2：古宇利島及跨海大橋

古宇利大橋真的超夢幻！一路延伸在透明海面上，開車經過的瞬間就像是在大海上飄移一樣，到了古宇利島別忘了去沙灘走走，整個島嶼氛圍超Chill，根本就是沖繩版小夏威夷！🌴🌺

👑沖繩景點必逛Top3：美麗海水族館

走進沖繩最有看頭的水族館，絕對不能錯過那座巨大水槽「黑潮之海」！超巨鯨鯊和優雅的鬼蝠魟在眼前悠游，畫面真的會讓人屏息😍 周圍還有繽紛熱帶魚、深海小生物，連大人都會忍不住看好久～

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｜⛩️九州暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅湯布院~金鱗湖 ✅由布院之森 ✅萌熊電鐵/💐必體驗：✅柳川遊船 ✅御船山樂園

👑九州景點必逛Top1：柳川遊船

想來點慢步調的體驗嗎？一定要試試柳川的「乘船遊河」～坐上木舟，由船夫一邊撐篙一邊哼著傳統歌謠，沿途欣賞兩岸古色古香的日式老房，還能在船上吃到超香的鰻魚飯，真的好放鬆呀🛶🍱

👑九州景點必逛Top2：由布院之森列車

這輛綠色列車從博多開往由布院，一路上被自然景色包圍🌿 車窗外是連綿山景和鄉間田野，有種走進動畫世界的錯覺～車廂內是溫暖木質設計，搭配甜點和咖啡，整趟旅程悠閒又超浪漫💚

👑九州景點必逛Top3：自然野生動物園叢林巴士

搭上特製的叢林探險巴士，準備進入動物們的家啦🦁！沿路可以近距離看到獅子、老虎和大象，還能親自餵食脖子超長的長頸鹿，整趟過程超有臨場感，大人小孩都嗨翻啦～🚍✨

圖:AsiaYo提供

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日本自由行雖然活動度高、彈性大，但如果你是第一次出國有帶長輩小孩一起出遊，或是單純懶得自己規劃行程的話，真的超推薦選擇日本團體旅遊！畢竟日本怎麼玩都玩不膩，一次根本不夠～現在就上 AsiaYo，看看幫你整理好的日本跟團懶人包，直接選一團出發最輕鬆啦😉✈️





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