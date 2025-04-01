更便捷！華航佈局大九州 「高雄-福岡」4/15開航 搭配熊本雙點任意搭

【旅奇傳媒/編輯部報導】福岡是日本九州最大城市，更以悠久歷史與文化古蹟、特色美食、美麗風景成為台灣遊客最愛的度假地之一。中華航空將於04/15起重啟「高雄-福岡」航線，每週2、4、5、7出發；搭配「高雄－熊本」航線，每週1、3、6出發，雙點進出串遊九州更具彈性，不管是團體旅遊或自由行都更方便。

位於福岡南部的柳川，享有「九州威尼斯」美稱。 圖：shutterstock／來源

華航九州雙航點 優惠實施中

華航高雄睽違多年終於復飛熊本航線，如今四月起新增「高雄－福岡」直飛航線，為南部民眾出遊增添更多便利性。現在華航也釋出九州雙航點優惠，高雄－福岡 TWD7,680起 (未稅) 、高雄－熊本 TWD7,200起 (未稅)，體驗九州風光、大啖道地美食，荷包少負擔，雙點搭配一次玩透透！

▲「太宰府天滿宮」是九州福岡最具代表性的神社之一。 圖：shutterstock／來源

福岡輕鬆玩 解鎖九州玄關城市

位處九州北端的福岡，是九州玄關城市，南來北往海陸交通發達，現在從高雄直飛，對南部民眾更是福音！福岡國際機場近期也進行航廈擴建、改裝升級，同時啟用全新接駁大廳，提供抵達的遊客享受更舒適、完善、快速的服務！

以美食和獨特的屋台文化聞名的福岡，是許多老饕最愛的城市，豚骨拉麵、雞肉水炊、牛腸鍋、博多拉麵與各種明太子料理和茶葉，都是不可錯過的舌尖體驗！觀光景點不可錯過福岡巨蛋、太宰府天滿宮、門司港懷舊區、九州國立博物館等知名勝地，隨著時序適逢春暖花開，可安排到大濠公園、國營海濱公園賞花，體驗季節帶來的美好景色；福岡水鄉景點柳川，春季櫻花盛開，搭乘遊船細細欣賞，別有風情。

▲熊本城春日櫻花盛開，是知名賞櫻景點。 圖：shutterstock／來源

熊本每週三班直飛 火山奇景別錯過

「高雄－熊本」每週1、3、6飛航，除了有台積電更有呆萌可愛的熊本熊，為熊本帶來更多話題，是商務與休閒旅遊的新熱點！知名的熊本城是日本三大名城之一，春季賞櫻活動更是熱絡，其他推薦景點還有恬靜的水前寺成趣園、江津湖海岸、高千穗峽，以及鮮明的阿蘇火山，想感受世界上最大火山口之一的獨特熔岩地表，就到熊本一遊！也別忘了品嚐特別的生馬肉、厚切豬排、豚骨拉麵、蕎麥麵，解鎖熊本好吃好玩的滋味。

▲阿蘇必訪景點之一「草千里之濱」。 圖：shutterstock／來源

搭乘華航，高雄出發探索九州，福岡、熊本任意遊，現在預定還有優惠價，立即來一趟九州之旅！

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