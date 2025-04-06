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群馬縣「伊香保溫泉」自由行　必去景點及石段街美食一次告訴你！(下)

聯合新聞網／ 窩日本

本篇延續"群馬縣「伊香保溫泉」自由行必去景點及石段街美食一次告訴你~(上)"，將介紹伊香保溫泉的必吃美食。

1. 大澤屋石段店

日本三大烏龍麵之一「水澤烏龍麵」是伊香保地區的當地美食，有約400年的歷史以強勁的嚼勁與彈牙的口感為特色。大澤屋是其中一家水澤烏龍麵名店，在石段街也設有分店，經常有很多客人在排隊。

大澤屋對製作烏龍麵十分講究，選用優質麵粉，追求麵條的彈性與滑順口感，可搭配沾麵醬或芝麻醬汁品嚐。此外，天婦羅使用群馬縣產的舞茸，口感與香氣都極佳，香脆的天婦羅與烏龍麵是最佳組合！

大澤屋石段店

地址 : 群馬県渋川市伊香保町伊香保45

官方網站

2. 五代目 花山うどん 伊香保石段店

「五代目花山烏龍麵」是另一家群馬縣的烏龍麵名店，有著130年歷史，近年在東京開店也很受歡迎，經常大排長龍。如果不想在東京排隊，可以來伊香保石段街這家分店。它位在石階級第 263 級附近的小巷內，店舖由古民家翻新而成，裝潢採復古現代風格。

不同於水澤烏龍麵，「五代目花山烏龍麵」的麵條以寬幅、彈韌的嚼感及滑順的口感聞名。在石段街分店更有限定的「石段雙麵拼盤」(石段あい盛り二味)，可同時品嚐到群馬名物「繩川烏龍麵」與店家的超寬幅招牌麵「鬼繩川」看看自己更喜歡哪一種！

五代目 花山うどん 伊香保石段店

地址 : 群馬県渋川市伊香保町伊香保20

3. STRAWBERRY BOMB

這是草莓牛奶專門店，提供以群馬縣產的草莓和牛奶製作的飲料和甜點。以外帶為主，店旁設有一張長椅讓客人可以稍作休息。

以澀川產的新鮮草莓現點現做的草莓牛奶，可選冷飲或熱飲，入口能感受到香甜的滋味在口中蔓延，還可嚐到草莓果肉。除此以外，他們也提供草莓風味的啤酒、草莓霜淇淋等，草莓控一定不可錯過！

STRAWBERRY BOMB

地址 : 群馬県渋川市渋川市伊香保町69

官方網站

4. 短編集

新派銅鑼燒甜點的專門店。平常的銅鑼燒是以麵皮夾著紅豆餡，這家「短編集」卻提供特別的冰淇淋銅鑼燒，夾著義式冰淇淋、生奶油與紅豆餡，讓口感及味道更豐富！

銅鑼燒外皮每天現烤，有著Q彈口感，濕潤又有嚼勁。冰淇淋有10種口味可供選擇，其中抹茶口味為人氣第一，帶有茶香卻不會過份苦澀，與紅豆及生奶油結合在一起香甜美味。

短編集

地址 : 群馬県渋川市伊香保町伊香保49-1

5. 伊香保クレープ

位於石段街低層的位置，提供手沖咖啡與可麗餅。可麗餅使用100%日本產麵粉製成，麵糊每天早晨在店內現做，煎出來的可麗餅皮帶有Q彈的口感和自然的溫潤甜味。

圖片來源自官方IG

可麗餅主要有四種口味選擇 – 三種莓果和滿滿生奶油的「伊香保可麗餅」、黑糖蜜、黃豆粉與蕨餅的「石段可麗餅」、香蕉和巧克力的經典組合「55香蕉」，以及鹹食口味的「生火腿青醬」，有時候還有季節限定口味，每一份都是精心製作。

伊香保クレープ

地址：群馬県渋川市伊香保町伊香保78 伊香保石段55段目

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