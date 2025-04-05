群馬縣「伊香保溫泉」自由行　必去景點及石段街美食一次告訴你！(上)

伊香保溫泉位於群馬縣澀川市，是一個歷史悠久的溫泉地，以長長樓梯的「石段街」特別聞名，周邊還有自然風光及文化豐富的觀光景點，讓旅客能在享受溫泉的同時，盡情體驗觀光的樂趣。這篇文章會介紹伊香保溫泉的景點及美食，可以參考規劃行程！

伊香保溫泉推薦景點

1. 伊香保石段街

石段街是伊香保溫泉的主要街道，洋溢著濃厚的復古風情，其歷史可以追溯到400年前，當時已修建了這條石階，後來進行大規模改建，在2010年時更增設至365級樓梯，走完整道樓梯就到達伊香保神社。

這裡是伊香保溫泉最熱門的景點，長長的樓梯兩側排列著溫泉旅館、商店及餐廳(下文會再詳細介紹伊香保溫泉的美食)。這裡還有傳統遊戲場可以進行射擊遊戲，享受各種吃喝玩樂，遊客每天熙來攘往非常熱鬧。

伊香保石段街

地址：栃木県宇都宮市宝木本町2018

2. 伊香保神社

伊香保神社位於石段街365級的頂端，擁有超過1100年的歷史，主祭神是掌管溫泉與醫療的大己貴命和少彥名命，以祈求姻緣和子嗣而聞名，是著名的能量景點。雖然要爬樓梯比較辛苦，但從神社俯瞰時可以把石段街的全景盡收眼底。

伊香保神社

地址：渋川市伊香保町伊香保2

3. 伊香保玩具與人偶汽車博物館

與石段街距離約12分鐘車程，這個博物館佔地約3000平方米，以13個不同主題的展區構成，展示各種懷舊的玩具與物品，可以很多難得的古老小物。而且主要以室內展覽為主，在下雨天可以去逛逛！

博物館以各種珍藏的泰迪熊展示開始，接著是還原日本舊時風貌的街道，從昭和年代到平成年紀，讓人懷念的玩具、遊戲機、電影海報等，參觀時熟悉而溫馨的懷舊情感便會不斷湧現。

此外，館內還展示了汽車、來自日本及世界各地的人偶，還有重現電影《頭文字D》的場景，男女老幼都會找到感興趣的展示。

伊香保玩具與人偶汽車博物館

地址：群馬県北群馬郡吉岡町上野田2145

4. 佛光山法水寺

佛光山法水寺是來自台灣的寺廟，在東京、山梨縣、大阪等地設有分院與道場，而日本的總本山就位在伊香保溫泉周邊。這座巨大的寺院於2018年落成，開放給所有人進來參拜，中華風格的建築風格、境內的中文標示都會讓人感到很熟悉。

在登上本堂前首先要爬上238級階梯，也是很考腳力，幸好階梯中間有可愛的小沙彌石像陪伴。而到了頂端時，可以把壯麗的赤城山與渋川市街景一覽無遺，也算是辛苦之後的獎勵！

本堂供奉著純白釋迦牟尼佛大佛，還有雕刻2萬尊佛像的牆壁與手繪天花板。寺內還設有寫經堂與坐禪堂，以及提供台灣料理的咖啡廳「滴水坊」。在日本參觀台灣的寺廟也是一種難得的文化交流。

佛光山法水寺

地址：群馬県渋川市伊香保町伊香保637-43

下篇將介紹伊香保溫泉的必吃美食～

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