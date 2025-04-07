也太好玩！可以自己磨漆筷、組裝竹藝風鈴 歡迎光臨日本最大傳統工藝體驗園
【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本人推廣傳統工藝不遺餘力，「駿府の工房 匠宿」是位於靜岡市的傳統工藝體驗設施，原名「駿府匠宿」，自 2021 年起由建築設計公司「創造舎」接手經營，並以「連結歷史與未來的場所」為概念，進行了睽違 22 年的大規模改造。
這裡設有多間工坊，提供駿河竹千筋細工、陶藝、藍染、茶染、木工、漆藝 等傳統工藝的體驗，每個工坊都邀請一流職人擔任工房長，不僅現場展示實演手藝，也指導遊客體驗手作的樂趣。
此外，園區內還開設了繼承當地老字號和菓子店口味的甜點店，以及使用當地蜂蜜的咖啡館，還有標榜自家烘焙豆的咖啡館，讓遊客能品味靜岡的特色美食。
不僅如此，匠宿還活化了園區內的古民家，打造結合靜岡工藝品的住宿設施 「泉ヶ谷 工芸ノ宿 和楽」。透過與周邊地區的合作，成為推廣與傳承當地文化的重要據點。
▎匠宿園區各大設施介紹
① 入口 & KOTOKOTO STORE
網羅來自靜岡各地的特產與伴手禮，並不定期舉辦品牌快閃店，讓遊客能盡情挑選限定好物。
② 匠宿傳統工藝館（免費入場）
展示來自日本各地的工藝作品，設有常設展與期間限定特展，介紹職人們的匠心之作，讓遊客更深入了解日本的傳統工藝。
③ HACHI & MITSU 咖啡館
這裡不僅提供正宗的美味餐點，還能品嚐當地蜂蜜與丸子紅茶製作的特色飲品。
④ The COFFEE ROASTER
有專業咖啡師沖泡嚴選咖啡，搭配主廚特製美食、與甜點師手作甜點，使用在地職人的器皿作品，享受一場深度的咖啡體驗。特別推薦 the Dome 甜點套餐，以駿河竹千筋細工的竹籠罩住端上桌，無論從任何角度觀賞精緻蛋糕，都彷彿一場美的巡禮，在視覺和味覺呈現完美滿足。
⑤ TOKIYA（和菓子店）
承襲當地老字號和菓子名店「吾作」的味道，提供艾草金鍔餅（蓬きんつば）、銅鑼燒、琥珀糖 等精緻日式甜點，口感細膩、風味純正。
▎匠宿五大工坊體驗區
⑥ 竹與染工坊
這裡可以體驗駿河竹千筋細工，親手製作精緻竹工藝品，或使用天然藍染、茶染，將白色布料染成獨一無二的作品。
⑦ 木與漆工坊
在這裡可以動手雕刻木製餐具，打造專屬於自己的木製小物，或體驗漆器工藝，製作優雅的粉貝箸（貝殼鑲嵌的漆塗筷子），作為伴手禮或自用皆適合。
⑧ 火與土工坊（陶藝工坊）
提供捏陶、手拉坏等各種陶藝體驗，讓遊客親手塑造與燒製出獨一無二的陶器作品。
⑨ 星與森工坊（木育體驗）
這是一個木製遊戲空間，使用來自靜岡市深山的木材，讓孩子們透過觸摸與遊戲，感受大自然的氣息與木工的樂趣。
⑩ 模型工坊（TAMIYA 監修）
由世界知名模型品牌 TAMIYA 監修，提供專業模型製作體驗，讓遊客能使用 TAMIYA 原裝工具，親手組裝精密模型，享受製作的樂趣。
⑪ Gallery TetoTeto（工藝品展示館）
館內集結來自靜岡與日本各地的工藝作品，遊客可以欣賞、觸摸、購買，發掘那些只在這裡才能遇見的獨特手工藝品。
無論是手作體驗、美食、購物、咖啡、和菓子，還是寧靜的住宿體驗，匠宿都能滿足旅客需求，深度探索靜岡的傳統與創新！
◉ 駿府の工房 匠宿
・營業時間：10:00-19:00
・公休日：每週一和年末年始
・交通：JR静岡站搭中部國道線巴士30分後在吐月峰入口下車。
・官網：takumishuku.jp
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