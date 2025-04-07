也太好玩！可以自己磨漆筷、組裝竹藝風鈴　歡迎光臨日本最大傳統工藝體驗園

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旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
位於靜岡的「匠宿」提供漆磨粉貝筷(左圖)和駿河竹千筋細工風鈴（右圖）的製作體驗，都有專業職人現場指導。　記者-蔡雅雯／攝影
位於靜岡的「匠宿」提供漆磨粉貝筷(左圖)和駿河竹千筋細工風鈴（右圖）的製作體驗，都有專業職人現場指導。　記者-蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本人推廣傳統工藝不遺餘力，「駿府の工房 匠宿」是位於靜岡市的傳統工藝體驗設施，原名「駿府匠宿」，自 2021 年起由建築設計公司「創造舎」接手經營，並以「連結歷史與未來的場所」為概念，進行了睽違 22 年的大規模改造。

▲「駿府の工房 匠宿」園區廣大、設施豐富，是探訪日本傳統工藝好去處。 圖：駿府の工房 匠宿╱提供
▲「駿府の工房 匠宿」園區廣大、設施豐富，是探訪日本傳統工藝好去處。 圖：駿府の工房 匠宿╱提供

這裡設有多間工坊，提供駿河竹千筋細工、陶藝、藍染、茶染、木工、漆藝 等傳統工藝的體驗，每個工坊都邀請一流職人擔任工房長，不僅現場展示實演手藝，也指導遊客體驗手作的樂趣。

此外，園區內還開設了繼承當地老字號和菓子店口味的甜點店，以及使用當地蜂蜜的咖啡館，還有標榜自家烘焙豆的咖啡館，讓遊客能品味靜岡的特色美食。

不僅如此，匠宿還活化了園區內的古民家，打造結合靜岡工藝品的住宿設施 「泉ヶ谷 工芸ノ宿 和楽」。透過與周邊地區的合作，成為推廣與傳承當地文化的重要據點。

▎匠宿園區各大設施介紹

▲入口處的KOTOKOTO STORE販賣各種地方限定伴手禮。　記者-蔡雅雯／攝影
▲入口處的KOTOKOTO STORE販賣各種地方限定伴手禮。　記者-蔡雅雯／攝影

① 入口 & KOTOKOTO STORE

網羅來自靜岡各地的特產與伴手禮，並不定期舉辦品牌快閃店，讓遊客能盡情挑選限定好物。

▲免費入場的匠宿傳統工藝館。　記者-蔡雅雯／攝影
▲免費入場的匠宿傳統工藝館。　記者-蔡雅雯／攝影

② 匠宿傳統工藝館（免費入場）

展示來自日本各地的工藝作品，設有常設展與期間限定特展，介紹職人們的匠心之作，讓遊客更深入了解日本的傳統工藝。

▲HACHI & MITSU 咖啡館。　記者-蔡雅雯／攝影
▲HACHI & MITSU 咖啡館。　記者-蔡雅雯／攝影

③ HACHI & MITSU 咖啡館

這裡不僅提供正宗的美味餐點，還能品嚐當地蜂蜜與丸子紅茶製作的特色飲品。

▲The COFFEE ROASTER 推薦必點的 the Dome 甜點套餐，精緻迷人。　記者-蔡雅雯／攝影
▲The COFFEE ROASTER 推薦必點的 the Dome 甜點套餐，精緻迷人。　記者-蔡雅雯／攝影

④ The COFFEE ROASTER

有專業咖啡師沖泡嚴選咖啡，搭配主廚特製美食、與甜點師手作甜點，使用在地職人的器皿作品，享受一場深度的咖啡體驗。特別推薦 the Dome 甜點套餐，以駿河竹千筋細工的竹籠罩住端上桌，無論從任何角度觀賞精緻蛋糕，都彷彿一場美的巡禮，在視覺和味覺呈現完美滿足。

⑤ TOKIYA（和菓子店）

承襲當地老字號和菓子名店「吾作」的味道，提供艾草金鍔餅（蓬きんつば）、銅鑼燒、琥珀糖 等精緻日式甜點，口感細膩、風味純正。

▎匠宿五大工坊體驗區

▲駿河竹千筋細工體驗區的展示。　記者-蔡雅雯／攝影
▲駿河竹千筋細工體驗區的展示。　記者-蔡雅雯／攝影

⑥ 竹與染工坊

這裡可以體驗駿河竹千筋細工，親手製作精緻竹工藝品，或使用天然藍染、茶染，將白色布料染成獨一無二的作品。

⑦ 木與漆工坊

在這裡可以動手雕刻木製餐具，打造專屬於自己的木製小物，或體驗漆器工藝，製作優雅的粉貝箸（貝殼鑲嵌的漆塗筷子），作為伴手禮或自用皆適合。

⑧ 火與土工坊（陶藝工坊）

提供捏陶、手拉坏等各種陶藝體驗，讓遊客親手塑造與燒製出獨一無二的陶器作品。

▲星與森工房的木育體驗空間。　記者-蔡雅雯／攝影
▲星與森工房的木育體驗空間。　記者-蔡雅雯／攝影

⑨ 星與森工坊（木育體驗）

這是一個木製遊戲空間，使用來自靜岡市深山的木材，讓孩子們透過觸摸與遊戲，感受大自然的氣息與木工的樂趣。

▲TAMIYA 監修的模型工坊也提供多種體驗。　記者-蔡雅雯／攝影
▲TAMIYA 監修的模型工坊也提供多種體驗。　記者-蔡雅雯／攝影

⑩ 模型工坊（TAMIYA 監修）

由世界知名模型品牌 TAMIYA 監修，提供專業模型製作體驗，讓遊客能使用 TAMIYA 原裝工具，親手組裝精密模型，享受製作的樂趣。

⑪ Gallery TetoTeto（工藝品展示館）

館內集結來自靜岡與日本各地的工藝作品，遊客可以欣賞、觸摸、購買，發掘那些只在這裡才能遇見的獨特手工藝品。

無論是手作體驗、美食、購物、咖啡、和菓子，還是寧靜的住宿體驗，匠宿都能滿足旅客需求，深度探索靜岡的傳統與創新！

◉ 駿府の工房　匠宿

・營業時間：10:00-19:00

・公休日：每週一和年末年始

・交通：JR静岡站搭中部國道線巴士30分後在吐月峰入口下車。

・官網：takumishuku.jp

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