日本首家「吉伊卡哇鯛魚燒」4／7橫濱開幕！三款內餡搭配，還有限定娃娃等你收藏
風靡全球的《吉伊卡哇》其主題鯛魚燒專賣店將於4月7日正式登場！首店選址於橫濱World Porters百貨，粉絲可品嚐以吉伊卡哇、兔兔、小八為造型的可愛鯛魚燒，還有三種套餐可以選擇，口味套餐任選一次滿足！
內餡提供A、B、C三種套餐選擇，A套餐包含紅豆、奶油、巧克力，B套餐則有地瓜、芝麻、起司，C套餐則是六種口味一次滿足。售價方面，3個組合售價1,050日圓（約新台幣230元），6個組合2,100日圓（約新台幣461元）。
除了萌度爆表的鯛魚燒，店內更推出獨家限定娃娃，勢必掀起收藏熱潮！目前官網已開放抽籤預約，想要搶先入手的粉絲千萬別錯過。此外，現場還有多款吉伊卡哇主題周邊，讓粉絲能一次買齊心儀商品，滿載而歸。
這間日本首間《吉伊卡哇》鯛魚燒店預計將成為新一波打卡熱點，吸引粉絲前來朝聖。無論是想品嚐美味的日式點心，還是尋找最可愛的限定周邊，都值得一訪！
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