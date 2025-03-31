日本首家「吉伊卡哇鯛魚燒」4／7橫濱開幕！三款內餡搭配，還有限定娃娃等你收藏

想去日本玩，但又不能丟下孩子一個人嗎？那九州團體行程就是你的最佳選擇！經典景點一次玩遍，還有遊覽車接送，不怕孩子喊累，親子同樂超輕鬆！🎉 小朋友最愛的採果體驗、叢林巴士、熊本熊這裡通通有，大人也能享受溫泉放鬆、購物逛街，甚至和牛吃到飽🍖😋 而且九州不像東京、大阪那麼擁擠，步調悠閒、氣候暖和，連新手爸媽也能安心出遊！現在就跟著 AsiaYo一起探索九州的魅力吧！

2025-03-27 10:01