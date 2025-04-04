「沖繩JUNGLIA樂園」7／25盛大開幕 快速通關即將開賣！

【旅奇傳媒/編輯部報導】沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA」將於07/25盛大開幕，以都市難以體驗到的刺激與奢華感為賣點，從裝甲車冒險、叢林飛索、熱氣球飛行通通有，更有無邊際浴池、懸浮鳥巢式餐廳，打造沉浸式的興奮與奢華體驗！

▲即日起正式開賣沖繩「JUNGLIA」樂園門票。 圖：Klook／提供

Klook 即日起正式開賣1日票與 SPA 門票，並將於04/25獨家開賣快速通關，為官網外唯一販售的旅遊平台，絕對能滿足旅客的冒險魂；由於「JUNGLIA」樂園位於沖繩本島北部，距離那霸市區約1.5小時車程，自駕前往更方便，Klook 04/06前也提供沖繩租車7折起優惠，讓旅客輕鬆安排交通，暢玩樂園更自在！

▲「DINOSAUR SAFARI」搭乘裝甲車穿越叢林，在暴龍追擊下驚險逃生。 圖：Klook／提供

沖繩首座大型主題樂園！深入世界自然遺產展開刺激探險

以侏羅紀叢林探險為靈感設計的「JUNGLIA」主題樂園，將在沖繩北部震撼登場！樂園坐落於被列為「世界自然遺產」的山原，前身為高爾夫球場，佔地遼闊相當於13座東京巨蛋，環繞著豐富的自然生態與壯麗景觀，為一座規模震撼的沉浸式大自然主題樂園；園區內不僅有多達22種遊樂設施帶來刺激冒險體驗，更規劃無邊際浴池讓旅客盡享放鬆時光，且夜晚還有精彩的煙火秀，提供在都市無法領略的極致奢華戶外樂趣！

▲無邊際浴池「SPA JUNGLIA」讓旅客邊泡澡邊飽覽沖繩之美。 圖：Klook／提供

全新奢華度假體驗！探索叢林樂園、徜徉絕美水療與高空饗宴

「JUNGLIA」樂園集結了多樣遊樂設施，包含裝甲車冒險、熱氣球飛行、叢林飛索、高空盪鞦韆等，其中最受矚目的「DINOSAUR SAFARI」，旅客將搭乘裝甲車穿越叢林，近距離目睹7層樓高的雷龍，並在暴龍追擊下驚險逃生！「SKY PHOENIX」則提供長達280公尺的高空飛索，讓旅客宛如飛鳥般橫越原始叢林，感受腎上腺素飆升的快感！

▲「SKY PHOENIX」長達280公尺的高空飛索，讓旅客橫越原始叢林，感受腎上腺素飆升的快感。 圖：Klook／提供

此外，園區內還有被美景環繞、懸浮於半空中的鳥巢式座位餐廳「PANORAMA DINING」，可以同時享受當地食材做成的美食，和大自然的壯麗景色；無邊際浴池「SPA JUNGLIA」讓旅客邊泡澡邊飽覽沖繩之美；入夜後則有「NIGHTTIME ENTERTAINMENT」的璀璨煙火秀，為旅程畫下完美句點。立即上Klook預訂門票，親身感受叢林魅力！

Klook 除了提供旅客租車7折起，也推出銀行專屬優惠，即日起至04/30，刷國泰世華 CUBE 信用卡切換「日本賞」權益於 Klook 消費，最高再享20%回饋優惠，讓朝聖「JUNGLIA」樂園的旅客整趟規劃更超值！

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