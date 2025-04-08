太美了！靜岡伊豆全景公園　坐擁富士山和駿河灣絕景

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】想要看到大大的富士山，同時還能完美入鏡跟富士山合照的地點究竟在哪裡？來靜岡縣就對了！其中拍起來美麗、實地上又好玩好逛好買的地點，首推位於伊豆之國市必須搭纜車上山的「伊豆全景公園」，這裡在疫情期間重新改裝開幕後，也不斷拓展新設施，已經成為東京近郊的超人氣熱點！目前因應櫻花季，至3月30日周日為止都有夜櫻點燈可觀賞，還能欣賞駿河灣夕陽，最末班去程纜車為19點半、回程纜車為夜間20點。

在伊豆全景公園山頂可以拍到跟富士山和映照水面倒影的美照！ 圖：蔡雅雯/攝影

▍好時尚！山水相映的「碧露台」讓手機、相機拍不停！

▲「碧露台」天氣好時可以連富士山的倒影都拍到！ 圖：伊豆全景公園/提供

搭乘纜車抵達海拔高452公尺的葛城山頂，伊豆全景公園在此設立了「碧露台(碧テラス)」觀景廣場，可以一次飽覽富士山和駿河灣絕景。本區設有三個水池，透過富士山和其他山巒景致的水面倒映，又是另一種賞景之美。許多遊客最喜歡站在水池前與巨大富士山合影，加上水中倒影更美！讓人完全沉浸於藍天、陽光、大海，以及富士山交織而成的絕美景色中。

▲在葛城茶寮旁的VIP級私房賞景涼亭(PRIVATE GAZEBO)，可以躺著看富士山，無限愜意。 圖：蔡雅雯/攝影

「碧露台」現場設有葛城咖啡和葛城茶寮，面向富士山方向的區域都設有沙發和桌椅，便利遊客坐下來喝咖啡賞景小憩。在葛城茶寮旁邊還坐落著四座鋪好棉被的VIP級私房賞景涼亭(PRIVATE GAZEBO)，採預約制、45分鐘平日3000日圓、週末假日3500日圓，一座涼亭最多5人使用。

此外，這裡還有富士見足湯，可以坐下來一邊泡腳一邊看富士山，不過因座位數少又免費，週末假日經常一位難求。

▍2024年11月全新賞景迴廊開幕，夏天還有新設施敬請期待！

▲伊豆全景公園完整平面圖！ 圖：伊豆全景公園官網/來源

去年底11月則是在空中花園內延伸出全新的賞景迴廊(Grand Loop)，還設有小小的空中觀景台。穿過森林步道，再沿著石階爬上去就能抵達，提供遊客360度的欣賞角度。站在這裡，可以俯瞰山間小鎮的美麗風光。目前園區還持續施工中，據說今年夏天還有新設施要登場，令人期待。

▲可在去年11月開幕的全新賞景迴廊的空中展望台拍照！ 圖：蔡雅雯/攝影

▼伊豆全景公園▼

‧纜車營業時間：

2/16～10/15 9:00～17:30（上山最末班 17:00）

10/16～2/15 9:00～17:00（上山最末班 16:30）

‧纜車來回票：

當天購買3500日圓。

預購價：平日2500日圓、週末假日3000日圓。

‧官網：www.panoramapark.co.jp

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