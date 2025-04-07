東京一站式購物推薦　「MARRONNIER GATE 銀座1」必逛品牌、美食總整理

銀座是代表東京的奢華品牌聚集地，也因此吸引了許多購物愛好者前來。而在銀座的熱門地標「MARRONNIER GATE銀座1」裡，你可以一次享受到時尚流行品、美妝以及生活風格用品的購物樂趣！如果你是很喜歡購物的人，那接下來為你介紹11個我們推薦的品牌及美食，你千萬不能錯過！

MARRONNIER GATE 銀座1：東京一站式購物優選

銀座是日本的代表性購物街，而「MARRONNIER GATE 銀座1」則位於銀座MARRONNIER通（銀座マロニエ通り）的入口處，象徵著為顧客提供一個嶄新「大門入口」的概念。

正如其名稱裡的「GATE（大門）」所示，在這裡可以享受各種購物體驗！這邊集結了29個品牌，從地下一樓至四樓，涵蓋了流行服飾、運動用品、美妝品和咖啡廳等各種生活風格的店舖。五樓到九樓則是在日本旅行必訪的「Hands（原「東急Hands」）大型店舖，因此這裡成了購物客們的必來的地點。

另外，十樓到十二樓是可以享用各種美味料理的餐飲樓層，除了道地的日本料理外，還匯集了越南、韓國和法國等各國的特色美食，讓你在銀座也可以輕鬆享受一場精緻的美食體驗。下面我們依照不同類別，整理出了在「MARRONNIER GATE 銀座1」必訪的11間店舖，在前往銀座購物之前可以先參考看看喔！

▎MARRONNIER GATE 銀座1（マロニエゲート銀座1）

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目2-14

官方網站

在「MARRONNIER GATE銀座1」必訪店舖與美食

購物推薦① EURO SPORTS TOKYO

EURO SPORTS TOKYO提供了眾多來自國內外精選的運動服飾和商品，包含了賽車運動最高殿堂的「F1」、足球、MLB和NBA等多種運動類別。另外，像是以「TOKYO」和「JAPAN」為主題的商品、讀賣巨人（NPB）、FC東京和日本國家足球隊的粉絲應援商品等，在這邊也都找得到。

▎EURO SPORTS TOKYO（ユーロスポーツトウキョウ）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 B1

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦② DIESEL GINZA

由創意總監Glenn Martens設計的全新旗艦店——DIESEL GINZA，內部裝潢設計十分有特色，其中包含了對DIESEL的DNA和傳統致敬的概念。作為旗艦店，店內商品品項豐富，從牛仔系列、服飾品、鞋履、包袋到配飾，不論男性或女性都可以找到適合的選擇。

▎DIESEL GINZA（ディーゼル ギンザ）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 B1F/1F

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦③ ADOLFO DOMINGUEZ

以獨特的哲學與精緻設計而聞名的西班牙品牌「ADOLFO DOMINGUEZ」，秉持著可永續的流行時尚理念，將高級素材與獨創設計巧妙結合，並且融合工藝技術與現代風格，展現了精緻的成熟魅力。

▎ADOLFO DOMINGUEZ（アドルフォドミンゲス）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 2F

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦④ NEW ERA® GINZA

「NEW ERA」於1920年創立，是擁有超過百年歷史的美國服飾品牌，也是美國職棒大聯盟（MLB）唯一的官方選手帽供應商。雖然品牌起源於運動領域，但現在也持續和許多品牌、藝術家們進行合作，推出全新風格與類別的商品，在時尚流行與文化領域都獲得了高度人氣。品牌裡最具代表性的商品是「59FIFTY®」棒球帽，也有推出服飾與包款等各種類別不同商品。

▎NEW ERA® GINZA（ニューエラ銀座）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 2F

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦⑤ ＃C-pla premium

在日本全國展開原創店的扭蛋專門店「#C-pla（シープラ）」內，有各種有趣的扭蛋商品，等你來發掘寶藏，像是最新的人氣動漫商品、小眾的迷你模型等。

▎＃C-pla premium

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 4F

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦⑥ NAGANO MARKET GINZA

在X（原Twitter）上非常有人氣的繪師NAGANO（ナガノ）的官方商店中，可以看到各種白熊（くま）、鼴鼠可樂餅（もぐらコロッケ）、PAGU（パグ）、吉伊卡哇（ちいかわ）等週邊商品，以及只有在這邊才買得到的限定商品喔！

▎NAGANO MARKET GINZA（ナガノマーケット GINZA）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 4F

營業時間：11:00〜21:00

購物推薦⑦ Hands 銀座店

Hands以「用雙手去創造，用雙手去感受」作為品牌理念，是一間集合了美妝、文具用品、廚房用品等各種生活雜貨的專賣店。在這裡，你可以找到文具、健康與美容、家居用品、包包與旅行、室內裝飾等各式各樣的商品。

▎Hands 銀座店（ハンズ銀座店）

地址：MARRONNIER GATE 銀座1 5F/6F/7F/8F/9F

營業時間：11:00〜21:00

美食推薦① BRASSERIE PAUL BOCUSE GINZA

「BRASSERIE PAUL BOCUSE」是可以輕鬆品嚐到法國料理界大師Paul Bocuse所提供的正宗法國料理的餐廳，用餐空間寬敞開放，不論是作為日常用餐使用，還是在紀念日、派對或婚禮等特殊場合都非常適合。

銀座店的料理理念是「傳統與現代風格的融合」。由主廚星野晃彥將傳統道地的法國料理與他獨特的感性進行重新搭配，為傳統料理添上了現代的風格元素。並且，餐廳堅持使用產地直送的新鮮蔬菜與海鮮，為帶給顧客最美味的季節性風味。

▎BRASSEROE PAUL BOCUSE 銀座（ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座）

地址： MARRONNIER GATE 銀座1 10F

營業時間：11:00〜21:00

美食推薦② VIETNAM ALICE

「VIETNAM ALICE」的內部裝潢風格靈感來自紐約的越南餐廳，從餐廳窗外可以俯瞰東京車站周邊景色。你可以在明媚的陽光或是寧靜的夜景下，享受舒適放鬆的用餐時光。

因為午餐時段到下午五點，就算是在購物後也可以安心前來享用。而且不管是一個人來吃、和朋友來吃，或是團體聚會、商務會議上的使用，都可以根據不同場合來這邊享用健康又餐多樣化的越南料理！

▎VIETNAM ALICE（ヴェトナム アリス）

地址： MARRONNIER GATE 銀座1 11F

營業時間：11:00〜23:00（L.O. 22:00）

美食推薦③ SAMGYEOPASL & VEGETABLE IFUU

說到韓式料理，當然少不了生菜包肉的吧！這間餐廳提供「18種蔬菜與4種韓式五花肉的吃到飽」方案，而且價格合理，可以說是CP值非常高！加價選擇升級方案的話，還能享有韓式煎餅、嫩豆腐鍋和冷麵等多種料理的吃到飽！另外，也可以再加購飲料無限暢飲，非常適合作為女生聚會、宴會或是團體聚餐喔！

▎SAMGYEOPSAL & VEGETABLE IFUU（サムギョプサルと野菜 いふう）

地址： MARRONNIER GATE 銀座1 11F

營業時間：午餐 11:00~16:00（L.O. 15:00）｜晚餐 17:00~23:00（L.O. 22:00）

美食推薦④ 江戸前肉割烹 宮下

這邊提供使用嚴選黑毛和牛的「壽喜燒」、「辣味壽喜燒」和「炙燒系列」等菜單，可以在這裡一邊欣賞東京夜景，一邊享受和牛的美味。

為了讓A5等級的黑毛和牛嚐起來可以更加美味，店家還在「壽喜燒」裡加入了自家製作的獨特醬汁。另外還有以赤味噌為基底，融合了多種唐辛子所製成的「辣味壽喜燒」，是店內獨創的限定菜單，其他地方是無法品嚐到的喔！入口即化的滑順口感和鮮美滋味，推薦大家試試看！

▎江戸前肉割烹 宮下

地址： MARRONNIER GATE 銀座1 12F

營業時間：午餐 平日 11:00～15:00 / 六日＆國定假日 11:00～16:00｜

晚餐 平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）/ 六日＆國定假日 16:00～23:00（L.O. 22:00）

到「MARRONNIER GATE 銀座1」的交通方式

「MARRONNIER GATE 銀座1」不僅能滿足你各種品牌的購物樂趣，而且地理位置也相當便利，有多種大眾交通方式能抵達。我們最推薦你搭乘電車前往，可以利用東京的主要路線來輕鬆到達喔！

搭乘電車的話，乘坐JR山手線或京濱東北線，至「有樂町站」下車，從中央出口出來步行約4分鐘即可抵達。如果搭乘東京地下鐵有樂町線，則可以在「銀座一丁目站」的4號出口出來，步行2分鐘左右就可以到了喔！

此外，搭乘東京地下鐵丸之內線、銀座線和日比谷線，到「銀座站」下車後往C8出口方向走，步行3分鐘以內也可以到達MARRONNIER GATE 銀座1。因為交通非常便利，所以可以根據自己的住宿地點，或是下一個想要前往的地方來選擇最適合哪條路線喔！

東京時尚旅行 從MARRONNIER GATE 銀座1開始

這次介紹了位於銀座中心的MARRONNIER GATE 銀座1，在這裡你可以找到從流行品牌服飾，到熱門角色週邊商品、生活雜貨和伴手禮等各種商品，，還有多樣美味餐點等你來品嚐！銀座作為東京的購物天堂，除了這次我們介紹的MARRONNIER GATE 銀座1以外，也還有很多值得去走走逛逛的地方喔！如果你計劃來銀座旅行，歡迎參考關於銀座的其他文章，希望可以幫助讓你的旅程更加充實！

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