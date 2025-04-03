超人氣「由布院之森」、「阿蘇男孩」等18台日本景觀列車 限時95折優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】鐵道迷集合！全球領先旅遊與體驗預訂平台 Klook 全新上架18台日本景觀列車，涵蓋從九州經典「由布院之森」、適合親子旅行的「阿蘇男孩」，及直達《名偵探柯南》故鄉鳥取縣的「超級白兔號」等，讓旅客輕鬆探索日本最迷人的鐵道風光。目前提供超過20款景觀列車預訂，更是唯一販售「雙星4047」等5台熱門列車的旅遊平台，成為覆蓋最完整的景觀列車預訂平台。

旅客不僅可透過 Klook 獨家提前90天預購避開搶票壓力，還可自由選位如特色車廂、景觀座位，並支援中文介面與 LINE Pay 等多元付款方式！為歡慶上線，即日起至04/06輸入優惠碼「NEWJPTRAIN」，即可享全景觀列車95折優惠，限量發送用完為止！

▲線上預訂還享獨家選位服務，包含森林車廂、慈恩瀑布側座位等，輕鬆賞美景。 圖：Klook／提供

【由布院之森】

九州觀光列車最具盛名的「由布院之森」，以夢幻翡翠綠車身搭配典雅木質內裝，彷彿一座行駛在森林中的移動山莊。透過 Klook 獨家選位服務，旅客可預訂沉浸式森林主題車廂、慈恩瀑布側座位，甚至搶先選擇列車前排觀景座位，享受廣闊視野與無與倫比的鐵道風光。

列車從福岡博多站出發，沿途穿越群山與溪谷，駛向九州最美溫泉鄉「由布院」，途中還能從車窗一覽隱藏於山間的慈恩瀑布，並於列車內品味當地特色美食與飲品，是一趟不可錯過的鐵道旅行。

▲「阿蘇男孩」為日本九州家庭旅遊首選。 圖：Klook／提供

【阿蘇男孩】

日本九州家庭旅遊首選！「阿蘇男孩」行駛於熊本站與宮地站之間，途經壯麗的阿蘇火山地區，沿途風光美不勝收。車廂內特別以可愛狗狗小黑（KURO）為主題，營造童趣氛圍，更設有親子座位、遊戲球池等，為家庭旅客打造最貼心的乘車體驗。此外，旅客還能在車上品嚐「小黑便當」，用九州特有的赤牛為主食材，搭配阿蘇產的越光米，讓大人小孩都能享受視覺和味覺的雙重饗宴。

▲Klook 為「雙星4047」官方合作夥伴，提供官網以外的獨家預訂服務。 圖：Klook／提供

【雙星4047】

Klook 目前為官方唯一合作上架的旅遊平台，獨家提供旅客預訂九州最具魅力的觀光列車「雙星4047」，其因行駛於佐賀縣與長崎縣兩大九州觀光「明星」聖地之間，因而命名為「雙星」。列車外觀如珍珠般明亮，內部則以奢華木質裝飾打造高雅氛圍，旅客可透過寬敞景觀窗，欣賞有明海與大村灣的壯闊美景。

▲鳥取縣是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉，到處有柯南元素等著你打卡。 圖：Klook／提供

【超級白兔號】

動漫迷千萬不能錯過！「超級白兔號」從京都直奔《名偵探柯南》的故鄉鳥取縣，全程僅需約3小時。此外，為慶祝《名偵探柯南》連載30週年，且「超級白兔號」也剛好開通30年，官方更於2023年至2025年特別推出期間限定「超級白兔名偵探柯南號」，列車內處處可見柯南主題裝飾，打造沉浸式鐵道體驗。絕對是粉絲朝聖之旅必搭列車！

▲以爵士樂經典曲目《Take the ‘A’ Train》命名的「坐 A 列車去吧」，是九州最具復古氛圍的觀光列車。 圖：Klook／提供

【坐 A 列車去吧】

「坐 A 列車去吧」擁有濃厚復古氛圍，Klook 更為官網外唯一販售平台，提供旅客一場融合爵士樂與美景的奢華鐵道之旅！不僅以爵士經典曲目《Take the ‘A’ Train》命名的觀光列車，採用黑金配色與音樂元素，營造懷舊優雅的車廂氛圍。旅客可透過大面積景觀窗欣賞熊本至三角港沿岸的壯麗風光，並在車內爵士酒吧品嚐天草特產凸頂柑調製的調酒和其他飲品，在樂聲與美景交織下，享受一場獨特的鐵道體驗。

除了提供旅客景觀列車95折優惠外，也推出銀行專屬優惠，即日起至04/30，刷國泰世華 CUBE 卡使用限量優惠碼「CUBEJP700」，日本精選飯店享85折，切換「日本賞」權益最高再獲得5%回饋，讓整趟九州鐵道之旅更超值！

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