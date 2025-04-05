前進EXPO 2025大阪萬博！獨家享受奢華、輕鬆的尊榮行程 限量VIP早鳥優惠熱賣中

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年最令人振奮的盛事，莫過於04/13（日）即將在大阪夢洲舉行的「2025年世界博覽會」，預計將吸引超過158個國家、2,800萬人次共襄盛舉，擅長打造頂級奢華探索體驗的太平洋旅行社，也獨家推出「EXPO 2025大阪萬博尊榮旅遊行程」，為高端旅客精心規劃最輕鬆、最奢華的遊程，讓人盡情享受這場全球矚目的盛會！

「EXPO 2025 大阪萬博光之彼端・北斗七星135°湛星辰五日」為了免去人潮擁擠、長途奔波影響旅遊心情，特別規劃大阪萬博專屬導覽、跨海渡輪直達萬博會場，讓遊客享受 VIP 的尊榮，更完整、深度體驗這場世界級的盛事。在5天4夜的豪華行程中，共有四大亮點，讓遊客品味與眾不同的大阪萬博之旅！

尊榮專屬體驗｜跨海渡輪直達萬博會場

EXPO 2025大阪萬博，主題聚焦在「閃耀生命的未來社會設計」，主場由直徑2公里的「大屋根」巨大環形迴廊圍繞，備受矚目的還有高約17公尺的鋼彈展示，太平洋旅行社特別安排由淡路島出發，搭乘渡輪前往大阪夢洲，免去長時間轉乘與排隊的不便，可輕鬆、從容抵達 EXPO 2025大阪萬博會場，享受極致 VIP 禮遇。

沉浸式文化探索｜藝術 x 美食 x 動漫全制霸

以 EXPO 2025大阪萬博為主題的旅行，太平洋旅行社貼心安排當地多元藝術文化景點，讓熱愛體驗新奇活動的遊客，享受驚喜加乘、心滿意足的旅程。

▲神戶 atōa 藝術水族館是打卡熱門景點。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 神戶 atōa 藝術水族館：坐落在神戶博物館2樓的水族館，於2021年開幕後成為打卡熱門新地標，結合聲光藝術、數位科技的展館，讓人沉浸式體驗海洋生態，在超過3000隻海洋生物的展館中，獲得奇幻又浪漫的療癒感。

■ 竹中大工道具館：對建築、設計與工藝領域感興趣的遊人，絕不能錯過位於神戶的竹中大工道具館，這是唯一能體驗日本木造建築技術的博物館，在此可探索日本千年匠人文化，更能感受木工藝術的精湛技藝。

▲行程安排在二次元之森動漫樂園暢遊3小時，進行各式冒險體驗。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 二次元之森動漫樂園：體驗日本動漫、遊戲的戶外主題樂園，遊客可化身動漫主角，親臨《火影忍者》、《哥吉拉》等超人氣動漫主題區，行程包含2025年最新「鬼滅之刃．無限城軌跡」夜行體驗，帶來沉浸式的夢幻旅程。

■ 神戶牛饗宴－名列日本三大和牛的神戶牛，口感極嫩，紋理細膩、風味獨特，大啖A5等級和牛的奢華口感，令人回味無窮！

頂級奢華住宿｜沉浸日本匠心旅宿

太平洋旅行社專為高端遊客推出的行程，極為重視住宿的安排，嚴選當地頂級旅宿，讓賓客安穩休憩之餘，優雅、放鬆的享受飯店設施。

▲「大阪柏典精品酒店」坐落於文化薈萃的大阪城、難波宮跡公園附近。 圖：太平洋旅行社／提供

▲太平洋旅行社安排入住5月才開幕的最新「大阪柏典精品酒店」。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 大阪柏典精品酒店 Patina Osaka（2025年5月新開幕）

來自新加坡的精品酒店品牌 Patina Hotels & Resorts 首度插旗日本，大阪柏典精品酒店即將開幕，太平洋旅行社特別安排 VIP 入住，讓旅客享受無與倫比的奢華住宿體驗。

▲僅23間獨棟一室一戶獨立住宿的「Grand Chariot 北斗七星 135°」，帶來尊貴靜謐的住宿時光。 圖：太平洋旅行社／提供

▲ 客室以「繭」為設計靈感的「Grand Chariot 北斗七星 135°」，藤製家飾佐以木製家具，令人感受被自然包圍的舒適。 圖：太平洋旅行社／提供

■ Grand Chariot 北斗七星 135°（兵庫縣淡路島公園）

座落於東經135°的山丘上，是二次元之森內的豪華營地，彷若童話故事中的桃花源，是一室一戶獨立設計的度假村，僅23間獨棟住宿；淡路島的能量蘊藏其中，遠離喧囂，帶來尊貴靜謐旅居體驗。

彈性行程設計｜量身打造專屬體驗

「EXPO 2025 大阪萬博光之彼端・北斗七星135°湛星辰五日」第4天特別提供「自由活動」或「客製行程」選項，旅客可選擇探索大阪繁華購物區、前往京都品味傳統日式文化，或是安排私人導覽，打造獨一無二的專屬行程。 立即預訂，在舒適、尊榮、悠閒中搶先體驗2025大阪萬博的未來世界！太平洋旅行社限量 VIP 席次，早鳥優惠實施中，可於「太平洋旅行社」官網查詢或參考「EXPO 2025大阪萬博VIP」相關行程。

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