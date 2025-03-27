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熱海新玩法！箱根十國峠看富士山、泡海景咖啡館、品味抹茶富士甜點

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圖：蔡雅雯∕攝影
圖：蔡雅雯∕攝影

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的熱海市過去被稱為是新婚夫妻的蜜月勝地，近年來大變身成為甜點小城，從東京市區搭新幹線前來僅需38分鐘即達。迎接櫻花季，推薦大家前來賞櫻之餘、還能搭纜車富士山、大啖人氣抹茶甜品。

十國峠觀景平台「PANORAMA TERRACE 1059」提供了能夠欣賞巨大富士山 的美麗視野。 圖：富士急行株式會社∕提供
十國峠觀景平台「PANORAMA TERRACE 1059」提供了能夠欣賞巨大富士山 的美麗視野。 圖：富士急行株式會社∕提供

▍搭十国峠全景纜車看巨大富士山

▲搭十国峠全景纜車看巨大富士山。 圖：蔡雅雯∕攝影
▲搭十国峠全景纜車看巨大富士山。 圖：蔡雅雯∕攝影

「箱根十国峠」位於箱根和熱海之間，從熱海車站開車約30分鐘便能抵達，海拔高666公尺，可以搭乘十國峠全景纜車，前往山頂的「PANORAMA TERRACE 1059」觀景平台和「TENGOKU CAFE」，纜車全程316公尺（高低差101公尺），十國峠命名來自古代的十個地名——「伊豆」「駿河」「遠江」「甲斐」「信濃」「相模」「武藏」「上總」「下總」和「安房」，從此地都能將這十處地方一覽無遺。晴天時，更可從山頂展望台看到富士山、南阿爾卑斯山、駿河灣，以及房總半島和三浦半島，享受壯麗的360度全景視野。

▲躺在吊床上欣賞不同角度的山巒天空視野。圖：蔡雅雯∕攝影
▲躺在吊床上欣賞不同角度的山巒天空視野。圖：蔡雅雯∕攝影

十國峠觀景平台「PANORAMA TERRACE 1059」提供了欣賞巨大富士山的美麗視野，還有特別座位區可以躺著享受駿河灣和初島美景。此外，這裡還有一些很棒的拍照景點，包括以「十國峠」字樣為造型的巨大雕塑和指向古代「十國」方位的箭頭造型紀念碑等。

▍必訪海景咖啡館花之妖精、熱海青葉舍吃抹茶甜品

▲「花の妖精」海景咖啡館的人氣定番甜點，全年提供。圖：蔡雅雯∕攝影
▲「花の妖精」海景咖啡館的人氣定番甜點，全年提供。圖：蔡雅雯∕攝影

熱海新赤尾飯店(ホテルニューアカオ)附設的「花の妖精」海景咖啡館獨立坐落在熱海著名景點「錦浦」的懸崖峭壁上，從店內可以一覽無遺欣賞壯麗的相模灣美景。店內氛圍復古又靜謐，讓人感到放鬆。在這裡，你可以品嚐使用當季新鮮水果製作的精緻甜點，或是在午餐時段享用店家引以為傲的招牌咖哩。

▲「熱海青葉舍」可外帶鹽抹茶拿鐵，到一旁的櫻花樹下慢慢品味。圖：蔡雅雯∕攝影
▲「熱海青葉舍」可外帶鹽抹茶拿鐵，到一旁的櫻花樹下慢慢品味。圖：蔡雅雯∕攝影

位於市中心的「熱海青葉舍」，主打使用來自富士山腳下栽植的富士抹茶與京都抹茶調配最佳比例而成的美味抹茶，並用來製作各式飲品與甜點。其中最受歡迎的招牌飲品是「鹽抹茶拿鐵」，現場手沖的抹茶香氣濃郁，再搭配一層帶有鹹味的特製鹽奶霜，綠白相間的漸層美得讓人捨不得喝！來熱海遊玩時，不妨帶上一杯，走到店家附近的櫻花樹下或海邊拍張最美的紀念照！

 

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