快訊

媽祖遶境準備好了嗎？ 2025全台必訪「十大宮廟」 香燈腳完整收藏

驚險瞬間！達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

緬甸大地震：為何外國記者「前往現場報導」如此困難？

2025日本環球影城「Universal Easter Celebration」春日繽紛復活節派對來囉！

聯合新聞網／ 窩日本

春天來臨，萬物甦醒，2025年日本環球影城「Universal Easter Celebration 2025」3月開始陸續登場！在這個充滿活力的季節，與喜愛的角色一起享受繽紛歡樂的復活節慶典吧！

從可愛的裝飾到限定美食與商品，園區內處處充滿春天氣息，無論是大人還是小朋友，都能在USJ度過一場難忘的復活節冒險！

GO! GO! 復活節遊行（Easter March）

音樂響起，五彩繽紛的花車與可愛的樂園夥伴們，將在充滿復活節裝飾的街道上大遊行，帶來繽紛活力的慶典氣氛！角色們也紛紛換上復活節限定服裝，搭配繽紛舞台裝飾，將園區變成夢幻彩蛋樂園！

遊行時間：2025年3月14日～16日、3月22日～23日、3月29日～30日、4月1日、4月5日～6日、4月12日～13日、4月19日～20日

※活動日期可能會有所變動，請隨時關注官方公告。

小小兵復活節見面會

超人氣的小小兵們將穿上爆笑又可愛的復活節限定造型，在「小小兵復活節見面會」驚喜登場！以滿滿的活力與遊客們近距離互動、合照~

Universal Wonderland ～Let’s Rock Together！～

芝麻街、HELLO KITTY 等明星角色們將現身環球奇境園區，在歡樂的音樂中與你一起嗨翻全場！

充滿個性！繽紛可愛的復活節裝飾

在小小兵員園區景有可愛的兔子、裂開的彩蛋，甚至還有香蕉！？充滿趣味與驚喜的復活節裝飾，讓你露出最燦爛的笑容！

在環球奇境園區內到處都是兔子與彩蛋的元素，搭配春日繽紛的花朵裝飾，讓人忍不住興奮起來，沉浸在這場色彩繽紛的歡樂慶典中！

復活節限定「彩蛋殼環保貼紙」登場！

使用回收再利用的蛋殼製作而成的特別貼紙，兼具環保概念！只要對園區工作人員說「Happy Easter！」，就能獲得哦！

另外還有復活節限定的美食與周邊商品，這個春天，就來大阪環球影城一起歡慶「Universal Easter Celebration」！

2025年3月7日（金）～6月29日（日）

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/spring-2025/universal-easter-celebration-2025

窩日本推薦閱讀：2025年大阪萬博懶人包攻略！門票預約、交通方式及活動亮點資訊總整理！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 懶人包 環球影城

窩日本

追蹤

延伸閱讀

日本新設統合作戰司令部 負責協調與美軍共同作戰

愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉二案場年底完工併網

創日本首例 石川縣議會正副議長均由女性出任

陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華

相關新聞

2025日本環球影城「Universal Easter Celebration」春日繽紛復活節派對來囉！

2025年日本環球影城「Universal Easter Celebration 2025」3月開始陸續登場！在這個充滿活力的季節，與喜愛的角色一起享受繽紛歡樂的復活節慶典吧！

2025必逛京阪奈人氣景點分享！賞櫻賞楓名所嵐山＆四季都熱鬧的清水寺／奈良公園一次看

京都自由行怎麼玩最過癮？參加京都一日遊，只要半日～1天就能輕鬆打卡人氣景點！在市區車站旁集合解散，晚上想去商圈吃飯，或回京都飯店休息，時間都很寬裕。一定要到伏見稻荷大社看「藝伎回憶錄」的鳥居⛩️，還有能和小鹿互動的奈良公園，保證會臣服於京都的獨特魅力！特別是動漫迷，快跟AsiaYo一起朝聖嵐山竹林、清水寺等柯南名場景👓

新手爸媽也能上手！日本九州親子跟團推薦，孩子放假就一起來輕鬆玩九州鐵道／溫泉／和牛吃到飽

想去日本玩，但又不能丟下孩子一個人嗎？那九州團體行程就是你的最佳選擇！經典景點一次玩遍，還有遊覽車接送，不怕孩子喊累，親子同樂超輕鬆！🎉 小朋友最愛的採果體驗、叢林巴士、熊本熊這裡通通有，大人也能享受溫泉放鬆、購物逛街，甚至和牛吃到飽🍖😋 而且九州不像東京、大阪那麼擁擠，步調悠閒、氣候暖和，連新手爸媽也能安心出遊！現在就跟著 AsiaYo一起探索九州的魅力吧！

東京景點攻略！新手必去的12個東京超人氣景點

日本東京是台灣人自由行最喜歡去的地點之一，更是一座融合現代科技與傳統文化的大城市，無論是藝術、購物、美食或文化都能在這裡找到。本篇FunTime小編將帶大家走訪東京，介紹12個東京最熱門的景點！

熱海新玩法！箱根十國峠看富士山、泡海景咖啡館、品味抹茶富士甜點

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的熱海市過去被稱為是新婚夫妻的蜜月勝地，近年來大變身成為甜點小城，從東京市區搭新幹線前來僅需38分鐘即達。迎接櫻花季，推薦大家前來賞櫻之餘、還能搭纜車看富士山、大啖人氣抹茶

京都自由行必看！精選12個京都必去景點

京都是座擁有千年歷史的古都，無論是充滿禪意的寺廟、櫻花盛開的街道或是舞妓出沒的小巷，一年四季都有不同的魅力！作為關西自由行必去的地方，許多人會和附近的大阪、奈良、宇治排在一起。本篇FunTime小編將帶大家走訪京都，介紹12個不能錯過的京都景點～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。