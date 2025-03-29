2025日本環球影城「Universal Easter Celebration」春日繽紛復活節派對來囉！

春天來臨，萬物甦醒，2025年日本環球影城「Universal Easter Celebration 2025」3月開始陸續登場！在這個充滿活力的季節，與喜愛的角色一起享受繽紛歡樂的復活節慶典吧！

從可愛的裝飾到限定美食與商品，園區內處處充滿春天氣息，無論是大人還是小朋友，都能在USJ度過一場難忘的復活節冒險！

GO! GO! 復活節遊行（Easter March）

音樂響起，五彩繽紛的花車與可愛的樂園夥伴們，將在充滿復活節裝飾的街道上大遊行，帶來繽紛活力的慶典氣氛！角色們也紛紛換上復活節限定服裝，搭配繽紛舞台裝飾，將園區變成夢幻彩蛋樂園！

遊行時間：2025年3月14日～16日、3月22日～23日、3月29日～30日、4月1日、4月5日～6日、4月12日～13日、4月19日～20日

※活動日期可能會有所變動，請隨時關注官方公告。

小小兵復活節見面會

超人氣的小小兵們將穿上爆笑又可愛的復活節限定造型，在「小小兵復活節見面會」驚喜登場！以滿滿的活力與遊客們近距離互動、合照~

Universal Wonderland ～Let’s Rock Together！～

芝麻街、HELLO KITTY 等明星角色們將現身環球奇境園區，在歡樂的音樂中與你一起嗨翻全場！

充滿個性！繽紛可愛的復活節裝飾

在小小兵員園區景有可愛的兔子、裂開的彩蛋，甚至還有香蕉！？充滿趣味與驚喜的復活節裝飾，讓你露出最燦爛的笑容！

在環球奇境園區內到處都是兔子與彩蛋的元素，搭配春日繽紛的花朵裝飾，讓人忍不住興奮起來，沉浸在這場色彩繽紛的歡樂慶典中！

復活節限定「彩蛋殼環保貼紙」登場！

使用回收再利用的蛋殼製作而成的特別貼紙，兼具環保概念！只要對園區工作人員說「Happy Easter！」，就能獲得哦！

另外還有復活節限定的美食與周邊商品，這個春天，就來大阪環球影城一起歡慶「Universal Easter Celebration」！

2025年3月7日（金）～6月29日（日）

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/spring-2025/universal-easter-celebration-2025

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