東京2025年最新開幕設施4選：高輪Gateway City全新街區、teamLab新展區、原宿QUEST…

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京變化日新月異，每年都有許多新設施開幕，那麼在2025年將會有什麼新設施可以期待呢？

1. teamLab Planets TOKYO DMM 擴充面積

位於東京豐洲的 「teamLab Planets TOKYO DMM」 進行擴展升級，場地面積會擴大約1.5倍，並新增10多個藝術作品，將在2025年1月22日重新登場！

這座teamLab藝術館於2018年7月開幕，主打 「進入水中的美術館，與花融為一體的庭園」 概念，參觀者可以透過水、光、聲音等感官，親身感受獨一無二的藝術體驗。

而在擴展後將會有4個新作品與設施登場 – 「運動之森」、「捕捉並收集絕種的森林」、「學習！未來遊樂園」及「繪圖工廠」，參觀者可以不同方式來感知藝術，並在遊玩中學習環境與生態知識等。

地址：東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO

預定開幕日期：2025年1月22日

2. Ginza Sony Park

Ginza Sony Park是由原本在銀座有50年歷史的Sony大樓重建而成，旨在為銀座街區創造新的活力，並打造一個能讓遊客輕鬆進入、以多種方式享受的地方。

設施由地上5層和地下3層的公共空間組成，呈現向上與向下延伸的設計。沒有固定常設的商店，會定期舉辦藝術與文化相關活動。館內各處設有開放空間，供人們自由散步或休憩，營造輕鬆氛圍。而地下3層設有以「食」為主題的活動空間，提供西式料理為主的美食。

作為Ginza Sony Park的首個活動，將於1月26日開幕當天舉辦 「Sony Park展 2025」。展覽以Sony集團六大事業 – 遊戲、音樂、電影、娛樂技術、半導體和金額為主題，由Sony音樂集團領銜的六組藝術家打造，呈現創意互動體驗。

地址：東京都中央區銀座5-3-1

預定開幕日期：2025年1月26日

3. 高輪Gateway City

高輪Gateway City是圍繞高輪Gateway車站的全新街區。在2020年啟用的高輪Gateway車站從羽田機場僅約15分鐘車程可到，與品川站也只相隔一站，步行10分鐘可到，交通便利，相信在高輪Gateway City開幕後會吸引更多遊客到訪。

高輪Gateway City整個街區占地約27,000平方米，包括「綜合大樓Ⅰ」、「高輪Gateway車站周邊區域」、「綜合大樓Ⅱ」、「文化創造棟」、「住宅棟」以及各棟周邊區域。街區內還將開設JW萬豪東京酒店以及辦公設施。

其中重點設施之一是約40,000平方米的大型公園 Gateway Park，以東海道五十三次為靈感，提出了「53 Playable Park」的概念，把車站與廣場結合，打造出一個兼具遊樂與社交功能的空間。

此外，複合文化設施「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」預計於2026年春季開幕。這座設施的使命是「將文化傳承至未來百年」，由知名建築師隈研吾所設計，地上6層與地下3層組成，採用螺旋式結構，並由植物所覆蓋，融合自然與建築。

館內設有多個空間可用於展覽、現場演出以及各類活動，還有屋頂庭園栽種各種花草樹木並提供足湯供遊客休息。

地址：東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目、三田3丁目各地内

預定開幕日期：2025年3月

4. 原宿Quest

有約36年歷史的「原宿QUEST」是位於JR原宿站3分鐘步程的商業設施，在2021年10月因重建計劃而關閉，而全新的原宿QUEST預期在2025年春季正式落成！

圖片來源自NTT都市開発官網

設施共7層樓，總面積約7800平方米。設施以「Re: HARAJUKU CULTURE」為概念，致力於追求充滿個性、代表全球原宿文化，計劃與代表原宿文化與生活方式的多元次世代藝術家合作，共同展現原宿的創意與前沿精神。

建築主要分為低層棟與高層棟兩部分，並設有一條通道連接表參道與奧原宿，提升地區的通行性與流動性。低層棟設有商店、餐廳、及辦公空間，以小規模特色店鋪為主。

而高層棟計劃會引進國際品牌的旗艦店，並設有露台與屋頂空間，可俯瞰明治神宮、代代木公園與表參道的欅樹林，提供獨一無二的景觀體驗。預期設施會成為原宿及表參道的新地標！

地址：東京都渋谷区神宮前1-13-14、13-21

預定開幕日期：2025年春季

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