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愛貓人必訪的東京神社！絕美黑貓彩繪玻璃御守、黑貓御朱印要收藏

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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貓控們一定要走訪的東京神社，距離東京JR澀谷車站車程25分鐘，JR駒込站附近的妙義神社。超多女孩兒為他們絕美的黑貓彩色玻璃黎明守而去，另外，黑貓御朱印也超漂亮！幸運還可意到鎮社漂亮貓咪，只能說貓奴們去絕對淪陷～～

印象中這趟去日本東京前兩週，同行朋友一推薦在ig看到，超美黑貓彩色玻璃御守，我們就決定這趟東京一定要去！！沒辦法，這御守太夢幻了啦！！！

東京妙義神社交通／怎麼去

在ig滑到這間妙義神社時，本來擔心離東京市區很遠，結果完全不會！搭電車也方便！去東京妙義神社交通很簡單，搭乘山手線至JR駒込站，散步速度步行約十分鐘就到囉！

按照google地圖走非常好找，尤其到這小巷還有指引。

歷史悠久東京妙義神社

之前在ig看妙義神社御守這麼可愛，以為是什麼新的神社，完全不是。妙義神社成立至今已經1300年，是東京豐島區歷史最悠久的神社、供奉大和武命，當地人祈求勝運、想守護的人事物、想實現的心願都會前來妙義神社參拜。

但是神社在1923年9月關東大地震和1945年4月的空襲中，建築和神社辦公室都被毀壞。1965年修繕後長年風雪考驗，神社外觀殘破，近幾年有再次度公修繕成現今樣貌。

這次主要來找黑貓玻璃彩繪黎明守！參拜完直接跑來神社事務所這邊～（感謝好友金大佛援助下方兩張照片）

沒錯，就是這個黎明守～～真的是超超超級漂亮！！還有不同顏色的繩結可選～

另外，妙義神社的御朱印也超美，你看看這個星空黑貓背影！

告知神社人員要過買之後，御朱印會現場寫上日期喔！

等御朱印時，妙義神社鎮社貓貓跑出來跟大家打招呼。她有一個超凡仙氣，毛也超好摸！！！

絕美玻璃彩繪御守：妙義神社黎明守

看看這彩繪玻璃的妙義神社黎明守，本人真的美到一個天際！！！這黎明守是妙義神社2024年11月發行，官方寫當初設計黎明守，寓意是在黑貓指引下跟著光前進。讓彩色光芒照進擁有者的生命。特別適合祈求好人緣或是想要開始新生活或計劃的人。

黎明守是壓克力材質，一個2000日圓，其實以去過東京神社御守價格來說，大概貴了1000日圓，但說真的這個精緻度，真的非常可以收藏！！

東京妙義神社御朱印

這一季的妙義神社御朱印，是黑貓背影配上月亮星空，黑貓本有辟邪之意，畫面上的金色滿月則象徵圓滿豐盛，是很美又富含美好意象的御朱印。這款御朱印是2024年12月20日開始發行，數量有限，我跟好友都有入手！！

東京妙義神社

地址：東京都豊島区駒込3-16-16

JR駒込站步行10分鐘

東京地鐵南北線「駒込站」步行5分鐘

電話：03-3917-1938

社務所營業時間：9:00~16:00(週三公休)

官網：https://myogi.tokyo/

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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