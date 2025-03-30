愛貓人必訪的東京神社！絕美黑貓彩繪玻璃御守、黑貓御朱印要收藏
udn走跳美食／美食好芃友
貓控們一定要走訪的東京神社，距離東京JR澀谷車站車程25分鐘，JR駒込站附近的妙義神社。超多女孩兒為他們絕美的黑貓彩色玻璃黎明守而去，另外，黑貓御朱印也超漂亮！幸運還可意到鎮社漂亮貓咪，只能說貓奴們去絕對淪陷～～
印象中這趟去日本東京前兩週，同行朋友一推薦在ig看到，超美黑貓彩色玻璃御守，我們就決定這趟東京一定要去！！沒辦法，這御守太夢幻了啦！！！
東京妙義神社交通／怎麼去
在ig滑到這間妙義神社時，本來擔心離東京市區很遠，結果完全不會！搭電車也方便！去東京妙義神社交通很簡單，搭乘山手線至JR駒込站，散步速度步行約十分鐘就到囉！
按照google地圖走非常好找，尤其到這小巷還有指引。
歷史悠久東京妙義神社
之前在ig看妙義神社御守這麼可愛，以為是什麼新的神社，完全不是。妙義神社成立至今已經1300年，是東京豐島區歷史最悠久的神社、供奉大和武命，當地人祈求勝運、想守護的人事物、想實現的心願都會前來妙義神社參拜。
但是神社在1923年9月關東大地震和1945年4月的空襲中，建築和神社辦公室都被毀壞。1965年修繕後長年風雪考驗，神社外觀殘破，近幾年有再次度公修繕成現今樣貌。
這次主要來找黑貓玻璃彩繪黎明守！參拜完直接跑來神社事務所這邊～（感謝好友金大佛援助下方兩張照片）
沒錯，就是這個黎明守～～真的是超超超級漂亮！！還有不同顏色的繩結可選～
另外，妙義神社的御朱印也超美，你看看這個星空黑貓背影！
告知神社人員要過買之後，御朱印會現場寫上日期喔！
等御朱印時，妙義神社鎮社貓貓跑出來跟大家打招呼。她有一個超凡仙氣，毛也超好摸！！！
絕美玻璃彩繪御守：妙義神社黎明守
看看這彩繪玻璃的妙義神社黎明守，本人真的美到一個天際！！！這黎明守是妙義神社2024年11月發行，官方寫當初設計黎明守，寓意是在黑貓指引下跟著光前進。讓彩色光芒照進擁有者的生命。特別適合祈求好人緣或是想要開始新生活或計劃的人。
黎明守是壓克力材質，一個2000日圓，其實以去過東京神社御守價格來說，大概貴了1000日圓，但說真的這個精緻度，真的非常可以收藏！！
東京妙義神社御朱印
這一季的妙義神社御朱印，是黑貓背影配上月亮星空，黑貓本有辟邪之意，畫面上的金色滿月則象徵圓滿豐盛，是很美又富含美好意象的御朱印。這款御朱印是2024年12月20日開始發行，數量有限，我跟好友都有入手！！
東京妙義神社
地址：東京都豊島区駒込3-16-16
JR駒込站步行10分鐘
東京地鐵南北線「駒込站」步行5分鐘
電話：03-3917-1938
社務所營業時間：9:00~16:00(週三公休)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言