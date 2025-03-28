2025必逛京阪奈人氣景點分享！賞櫻賞楓名所嵐山＆四季都熱鬧的清水寺／奈良公園一次看

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聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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京都自由行怎麼玩最過癮？參加京都一日遊，只要半日～1天就能輕鬆打卡人氣景點！在市區車站旁集合解散，晚上想去商圈吃飯，或回京都飯店休息，時間都很寬裕。一定要到伏見稻荷大社看「藝伎回憶錄」的鳥居⛩️，還有能和小鹿互動的奈良公園，保證會臣服於京都的獨特魅力！特別是動漫迷，快跟AsiaYo一起朝聖嵐山竹林、清水寺等柯南名場景👓


🍙京都一日遊旅行攻略🍙

如果想去日本進行深度旅行，超級推薦古色古香的京都，近郊還有以紅葉季聞名的嵐山美景，超有看頭！不過京都景點分散、郊區需要轉車，再加上公車設計普遍狹窄，往往讓自由行旅客很頭痛，想要解決這些困擾不妨試試日本一日遊吧！

盤點京都一日遊優點

⭕ 懶人福音，一天搞定大景點 ➔ 不用煩惱門票、營業時間，輕鬆跟著行程走，適合自由行新手！

⭕ 不用轉車狂奔，玩得更從容 ➔ 點到點直達，省下交通時間和成本，能去更多景點、慢慢逛更悠閒！

⭕ 專人帶路，細節禮儀全都顧 ➔ 配備隨車領隊，遇到狀況能即時確認。還有專業導覽，旅行更有意義！

圖:AsiaYo提供
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日本京都旅遊小叮嚀

【注意禮節】

京都和奈良有許多歷史悠久的寺廟和神社，要記得遵守手水舍使用方法、參拜禮儀，還有留意禁拍照區域！問路、結帳也要注意禮貌，否則京都人可是會委婉地用「弦外之音」提醒你！

【京都氣候】

京都四季分明，打造出春夏秋冬獨特且鮮明景色，記得要依照旅遊的季節調整穿搭！

🌸 春（3-5月）｜10～20°C｜天氣微涼、早晚溫差大。

🍦 夏（6-8月）｜25～35°C｜高溫潮濕、梅雨季節。

🍁 秋（9-11月）｜15～25°C｜涼爽舒適，適合戶外活動。

☃️ 冬（12-2月）｜0～10°C｜可能遇到下雪或路面結冰。

【空手觀光】

為了避免行李影響乘客上下車，京都公車有明文規定不能攜帶過大的背包＆行李箱！建議使用車站寄物櫃或是飯店寄物服務～也能利用包車旅遊或計程車移動🚕想要使用網路App叫車，別忘了安裝日本eSIM卡！

圖:AsiaYo提供
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🍙京都一日遊行程怎麼挑🍙

人氣景點走透透 ⩥⩥⩥【⛩️經典京都一日遊】

☑️ 影迷、動漫迷 ☑️ 家庭親子 ☑️自由行新手

🌟 中文導遊，市區集合出發，最低1人成行

🌟 打卡「藝伎回憶錄」、「柯南」知名場景

🌟 小朋友最愛奈良公園，餵小鹿吃仙貝

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千年京都定番必訪 ⩥⩥⩥【🍂京都巴士一日遊】

☑️ 日本文化愛好者 ☑️ 近郊小旅行

🌟 I人極度友善，中英韓3語導覽器

🌟 漫步嵐山，享受寧靜的山川美景

🌟 世界文化遺產金閣寺、日式庭園散策

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⛩️經典京都一日遊景點攻略⛩️

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🚌經典京都一日遊行程推薦

【京都親子一日遊｜大阪/京都出發】

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🧸親子家庭首選🧸超可愛的小鹿斑比就在奈良公園，不怕生的小鹿會大力撒嬌討仙貝，請務必注意安全！

📍集合地點：▶️大阪 – VIP Villa難波 / ▶️京都 – 京都VIP Lounge

【京都影癡一日遊｜大阪/京都出發】

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👘藝伎回憶錄巡禮👘伏見稻荷大社的千年鳥居&嵐山竹林是影迷影癡必訪之地，還有人會特別租借和服，能拍出超美IG封面照！

📍集合地點：▶️大阪 – VIP Villa難波 / ▶️京都 – 京都VIP Lounge

🍂京都巴士一日遊景點攻略🍂

🚌京都巴士一日遊行程推薦

【京都精華半日遊｜京都出發】

圖:AsiaYo提供
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🏯3大世界遺產🏯一口氣逛外國旅客最愛的金閣寺、賞櫻名所銀閣寺、京都最具盛名清水寺，返回市區後還有充足時間可以安排下午、晚上行程。

📍集合地點：▶️京都 – JR京都站烏丸口定期觀光巴士站

【京都散心一日遊｜京都出發】

圖:AsiaYo提供
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🍁孝親賞楓之旅🍁前往京都近郊的嵐山，可以在竹林散步、參觀天龍寺、搭屋形船，超適合帶長輩來散心放鬆，尤其秋楓美景更是一絕！

📍集合地點：▶️京都 – JR京都站烏丸口定期觀光巴士站

🚐💨加碼推薦➩日本一日遊包車

現代資訊發達，旅行越來越方便，使用eSIM就能在日本開通網路，旅遊資訊一手掌握！但你知道還有一招可以更省時省力玩關西嗎？不想擠公車、看不懂路線也不要緊，日本一日遊包車讓你的大阪/京都旅行無痛升級！


🚗 日本包車3大優點：客製私人行程、不用趕集合時間、少人成團免併車

👉 適合親子遊、大學生畢旅、不宜久走的長輩、行李多的人

圖:AsiaYo提供
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超有特色的京都充滿日本文化與美學，真的好放鬆療癒！如果還想看更多日本美景也能把握日本賞櫻跟團、東京富士山跟團，一年四季都很迷人，不管是雪景還是春櫻都超唯美！還不知道怎麼做決定？快看AsiaYo的日本旅遊攻略，幫你找出最適合的日本旅遊&行程！


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