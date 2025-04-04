岩手最強開運神社！盛岡八幡宮，包山包海甚麼都拜幫你心想事成

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】超過300年歷史的「盛岡八幡宮」，1680年由第29代南部重信公所建立，供奉農業、工業、商業、學問、食衣住等人類生活根源之神，紮根於在地人的信仰之中。記者實地到訪後，才發現這裡真的很有意思，境內集結了許多小小的奇妙神社，通常不懂日文或沒興趣就直接路過，實在太可惜，特別介紹如下，歡迎一一對照。

▲大紅朱漆塗裝的拜殿。 圖：蔡雅雯／攝影

★ 拜殿

1997年社殿重新由現代名工大幅翻修過，大紅朱漆塗裝的建築極為醒目華麗。

▲廚師專拜的高倍神社&庖丁塚。 圖：蔡雅雯／攝影

★ 高倍神社&庖丁塚／廚師專拜

主要供奉料理之神。縣內的廚師們都會來此拜拜提升廚藝。旁邊的大石頭下埋放廚師們淘汰不再使用的菜刀，又稱庖丁塚。旗艦總社在千葉縣，關東以北只有這間小小分社。

★ 交通安全祈禱殿／買了新車一定要拜

購買新車後為了避免發生車禍等，一定來此拜拜、祈禱交通安全。

▲固齒神社。 圖：蔡雅雯／攝影

★ 固齒神社／保佑牙齒堅固不壞必拜

通常日本新生兒百日後會使用神社中象徵牙齒的小石頭，舉辦固齒儀式，祈願一輩子牙齒堅固。

★ 盛岡天神社／保佑考試順利

供奉考試之神，可購買合格御守穿過天神社的御守隧道誠心祈禱金榜題名。

▲健康神社。 圖：蔡雅雯／攝影

★ 健康神社／祈求身體健康不生病

仔細靠近神社看懸掛牌匾，就會看見大大的靈驗2字下掛著癌病、中風病，兩旁還寫上供俸的心腎肝肺脾神、健康神、生命神與藥神，是功效非常具體的神社。

★ 十二支石刻參道／尋字遊戲

從大鳥居走進來後，仔細看地上的石板參道就會發現刻有十二生肖的文字散佈在各處。

★ 十二支神社／每個生肖都有神保佑

繼續往前走眼前十二干支神社一字排開，還有相對應的十二生肖繪馬可以購買祈福。

★ 金勢神社／求子必拜

從陽具崇拜延伸出來的求子祈福必拜。

★ 笠森稻荷神社／農商必拜

祈求五穀豐收、生意興隆。早在八幡宮建立之前便已存在，也以地主神之姿獲在地人崇敬。

★ 神明社／保佑家人平安必拜

祈求全家安全、身體健康。

★ 梅宮／守護女生必拜

祈求安產與子孫繁茂，是守護婦女的神明。從京都的梅宮大社來的分社。

※如何前往：JR盛岡車站東口前16號站牌搭乘盛岡中心市街地循環巴士「蝸牛號」在盛岡巴士中心站下車步行800公尺即達。或直接散步2.7公里。

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