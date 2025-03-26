東京景點攻略！新手必去的12個東京超人氣景點

日本東京是台灣人自由行最喜歡去的地點之一，更是一座融合現代科技與傳統文化的大城市，無論是藝術、購物、美食或文化都能在這裡找到。本篇FunTime小編將帶大家走訪東京，介紹12個東京最熱門的景點！

淺草寺

淺草寺。 圖／shutterstock

淺草寺是東京最古老的寺廟，每年吸引成千上萬的遊客前來參拜，小編非常推薦大家租好和服再過來，逛起來更有感覺喔！入口處巨大雷門燈籠是著名的拍照打卡地標，穿過它後便是仲見世通商店街，這裡聚集眾多美食小吃和特色小物，非常適合挑選伴手禮。來到主殿後，除了參拜和購買御守之外，一定要抽籤看看自己的運氣，聽說淺草寺的籤很靈驗，同時裡面的凶籤也非常多，如果抽到的話記得綁在寺廟樹上，將壞運留下，只帶走好運喔～

小編偷偷說：淺草寺能刷卡的地方不多，記得準備足夠的現金，以免留下遺憾！

地址：東京都台東區淺草2-3−1

交通：搭乘地鐵銀座線至淺草站，下車後步行5分鐘

營業時間：6:00-17:00（10至3月提早到6:30）

SHIBUYA SKY展望台

SHIBUYA SKY展望台。 圖／shutterstock

SHIBUYA SKY展望台是東京澀谷最新的熱門地標，位於SCRAMBLE SQUARE的47樓，有著360度無死角的東京夜景，可以同時看見東京鐵塔與晴空塔，運氣好的話甚至有機會見到富士山！無論什麼時段來都很壯觀，白天是遼闊的城市景觀，夕陽西下時是晚霞的浪漫，而夜晚則是充滿未來科技感的夜景。最吸引人的就是爆紅的透明手扶梯和仰望星空的吊籃躺椅，完全可以在這裡拍出人生美照！如果擔心人太多或旅伴的拍照技巧不好，現場也有官方的攝影師幫你拍，以及付費進入的酒吧區域～

小編小提醒：12歲以下的門票只在現場售賣，3歲以下可以免費入場。

地址：東京都澀谷區澀谷2-24-12（澀谷Scramble Square14樓、45樓、46樓）

交通：搭乘地鐵銀座線、JR山手線至澀谷車站，下車後步行1分鐘

營業時間：10:00-22:30（最晚入場時間21:20）

門票：成人票2500日圓、國高中2000日圓、小學1200日圓、幼兒700日圓

三鷹之森吉卜力美術館

三鷹之森吉卜力美術館。 圖／IG, judy007979

三鷹之森吉卜力美術館位於東京吉祥寺，收藏了許多宮崎駿的作品和手稿，從門票開始就像闖入了童話世界，每個人都會拿到不同動畫場景的膠卷門票，非常有收藏價值！館內共有三層樓和空中庭院，設計成迷宮的樣式，讓大家隨心所欲地參觀，比較可惜的是全館禁止攝影，所以想拍照留念的人千萬別錯過門口超可愛的龍貓售票亭，以及庭園中的機器人士兵和天空石，真的是動畫走進現實，感覺逛完又重新充滿童心啦～

小編小提醒：每月10號10:00開放線上購票，現場是買不到票的喔！

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1−83

交通：搭乘JR中央線至三鷹站，轉乘三鷹吉卜力美術館接駁車抵達

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

門票：成人1000日圓、國高中700日圓、小學400日圓、4歲以上100日圓

迪士尼樂園

東京迪士尼樂園。 圖／FunTime小編群

東京迪士尼樂園分成陸地迪士尼和海洋迪士尼，其中海洋迪士尼是全世界獨一無二的海洋園區，以充滿異國風情的海港為主題，近期新開設了夢幻泉鄉園區，除了遊樂設施比較刺激之外，還提供酒精性飲料，非常適合成人旅客！但對於親子出遊或第一次去迪士尼的旅客，小編更推薦選擇陸地迪士尼，不僅有從童話故事走出來的城堡，也有大受歡迎的美女與野獸、杯麵歡樂之旅，整體的設施溫和又夢幻，大人小孩都能玩得很開心～

小編偷偷說：達菲家族在海洋園區才有，達菲粉千萬去錯地方啦！

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1番地1

交通：

1.陸地園區：搭乘JR京葉線至舞濱站，下車後步行5分鐘

2.海洋園區：搭乘JR京葉線至舞濱站，轉乘迪士尼度假線至海洋站抵達

營業時間：9:00-21:00（開放時間可能有所不同，建議在官網查詢）

門票：7900日圓～10900日圓（票價每日浮動，建議在官網查詢）

池袋陽光城水族館

池袋陽光城水族館。 圖／shutterstock

陽光城水族館位於池袋太陽城的頂樓，是一間交通便利的都市型水族館，最大的特色是室外區被稱作空中綠洲的透明水槽，在裡面游泳的企鵝和海獅彷彿在藍天之中飛翔！而室內的一大看點就是弧形的水母長廊，在長達14公尺的隧道中，深藍色水流飄浮著各式的水母，夢幻的場景很適合情侶約會呢～除此之外，每日都有海獅表演、水獺餵食秀，以及企鵝和鵜鶘的表演，也非常推薦作為親子景點的首選喔！

地址：東京都豐島區東池袋3-1

交通：搭乘地鐵丸之內線、JR山手線至池袋站，下車後步行13分鐘

營業時間：春夏9:00-21:00、秋冬10:00-18:00（可在官網查詢）

門票：800日圓～2600日圓（每日浮動，建議在官網查詢）

小網神社

小網神社。 圖／FunTime小編群

小網神社是東京最強金運的洗錢神社，相傳在二戰時期，小網神社不僅在美軍空襲下完好無損，並且曾經參拜過的日本士兵大多平安歸來，因此有很多人會來求好運！而來到這裡最重要的當然就是合法洗錢啦～將鈔票、零錢或信用卡放進竹籃，然後在洗錢井中輕搖洗淨，最後放回錢包作為錢母，會繼續招更多新的錢，變得越來越有錢。而除了必買的開運御守和金運籤之外，還有可愛的開運小槌子，多搖幾下運氣會更好喔！

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

交通：搭乘地鐵日比谷線至人行町站，下車後步行４分鐘

營業時間：9:00-17:00（授予所）

TeamLab無界：森大廈數字藝術美術館

TeamLab無界：森大廈數字藝術美術館。 圖／klook

TeamLab無界是位於麻布台之丘的展覽，主打沒有地圖的美術館，展現炫彩的聲光效果與互動式的光影變化，館內不同主題間是流動且互相影響的，在環境中落下的花瓣都是電腦實時繪製，即使在同個地方，每時每刻也有所差異。由於使用大量投影，小編推薦大家穿白色衣服過來拍照，真的超級夢幻！當然也不能錯過有趣的茶室，透過感應式的裝置，當綠茶和綠茶冰淇淋端上桌時會長出鮮花和樹枝，將它們端起再放下，便會迅速枯萎和再生，簡直是藝術品的存在！

地址：東京都港區麻布台1-2-4（麻布台Hills）

交通：搭乘地鐵日比谷線至神谷町站，下車後步行2分鐘

營業時間：9:00-21:00（1/28、2/28 17:00閉館）

門票：成人票3800日圓、國高中2800日圓、小學以下1200日圓、3歲以下免費

明治神宮

明治神宮。 圖／shutterstock

明治神宮位於熱鬧繁榮的澀谷，是東京的熱門神社之一，雖然地處市中心，卻擁有一大片廣大茂密的樹林，走進來感覺身心靈都被進化了！從入口處開始就有著巨大的木製鳥居，沿著南參道走還會看見兩側和洋結合的酒樽牆，以及主殿前寫滿心願的繪馬，真的非常有特色！主要供奉明治天皇和昭憲皇太后，由於兩人感情深厚，所以許多戀人會來這裡祈求圓滿幸福。當然這裡也有售賣御守和御朱印，其中最特別的就是用掉下來的木頭製成的木頭鈴鐺御守～

地址：東京都澀谷區代代木神園町1-1

交通：搭乘JR山手線至原宿站，下車後步行3分鐘

營業時間：每日營業時間不同，建議出發前查詢官網

築地市場

築地市場。 圖／shutterstock

築地市場被稱為東京的廚房，總共聚集四百多間美食，完全就是吃貨的天堂！原先分為場外市場與場內市場，後來因為空間不足，場內市場遷移至豐洲市場，但留下的場外市場依然受到旅客的喜愛。來到這裡不僅能吃到超新鮮的生魚片、螃蟹、海膽丼飯，還有傳統的日式點心、草莓大福、玉子燒，對於日本小吃、海鮮有興趣的人一定要安排一天早上來這裡～

地址：東京都中央區築地4-16-2

交通：搭乘地鐵日比谷線至築地市場站，下車後步行1分鐘

營業時間：每家店不同，出發前可先查詢各別店家的營業時間

六本木之丘展望台

六本木之丘展望台。 圖／shutterstock

六本木之丘展望台正對著東京鐵塔，同時也是周圍距離最適當的高樓，成為許多人拍攝東京鐵塔的第一選擇！擁有360度的東京景觀，除了鐵塔之外，也能看到新宿的高樓大廈和東京灣的樣貌。對於臨時起意想看夜景的人，這裡不需要提前在網路上搶票，即使是當天也能現場買票入場喔！小編建議大家可以在下午的時段上來，一次體驗到白天到夜晚的東京～

小編偷偷說：晚上玻璃會反光，大家可以蹲下或用外套包住手機來減少反光和人影喔～

地址：東京都港區六本木6-10-1 六本木之丘森大樓52F

交通：搭乘地鐵日比谷線至六本木站，下車後步行3分鐘

營業時間：10:00-22:00（最晚入場時間21:30）

門票：

1.成人1800日圓、大學至高中1300日圓、國中至4歲700日圓（平日）

2.成人2000日圓、大學至高中1400日圓、國中至4歲800日圓（假日）

晴空塔

晴空塔。 圖／shutterstock

東京晴空塔是世界第一高的無線電波塔，與東京鐵塔同為東京代表性建築，外觀造型非常有特色！景觀台分為天空甲板和天空迴廊，前者有落地玻璃和透明地板，視野遼闊的同時還能有刺激的體驗，後者則是隧道結構的圓弧玻璃，讓人彷彿在天空中漫步。而底下的晴空街道，從一樓到七樓都有不同驚喜，包含眾多美食、雜貨，以及高人氣各大IP的主題店，同時還有墨田水族館，非常適合作為親子景點、情侶約會的行程。

小編偷偷說：附近的隅田公園是拍晴空塔最棒的地方，春天的時候還能賞櫻喔～

地址：東京都墨田區押上一丁目1番13號

交通：搭乘地鐵半藏門線、淺草線至晴空塔站前，下車後步行2分鐘

營業時間：10:00-22:00（週日提前至9:00營業）

門票：每項設施的價錢不同，可上官網查詢

阿美橫丁

阿美橫丁。 圖／FunTime小編群

阿美橫丁是東京人氣超高的商店街，位在上野站和上野御徒町站之間，由於是天橋下僅限行人通過的步行街，所以逛起來非常舒服。這裡的魅力源自物美價廉的商品和充滿人間煙火氣的居酒屋，除了餐廳之外，也有許多路邊小吃、零食店、服飾店和藥妝店，甚至是生鮮蔬果與雜貨鋪，一次逛到各式商品，絕對能滿載而歸～

小編偷偷說：建議安排在中午至下午的時段，店家大多有營業！

地址：JR山手線上野站和上野御徒町站

交通：搭乘JR山手線至上野站、御徒町站，下車後即抵達

營業時間：每家店不同，出發前可先查詢各別店家的營業時間

看完FunTime小編介紹的12個景點，第一次來東京玩也不用迷茫啦！趕快把這些地方收藏進行程中，安排一場東京之旅吧！

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