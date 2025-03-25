京都自由行必看！精選12個京都必去景點

京都是座擁有千年歷史的古都，無論是充滿禪意的寺廟、櫻花盛開的街道或是舞妓出沒的小巷，一年四季都有不同的魅力！作為關西自由行必去的地方，許多人會和附近的大阪、奈良、宇治排在一起。本篇FunTime小編將帶大家走訪京都，介紹12個不能錯過的京都景點～

京都交通

關西機場出發：

搭乘關空特快列車「HARUKA」，約1小時15分鐘＞京都站

大阪出發：

JR大阪車站－搭乘JR京都線新快速、快速電車，約30～40分鐘＞JR京都車站

清水寺

清水寺。 圖／FunTime小編群

京都最具代表性的景點清水寺，超過四百年歷史，被列為世界文化遺產。本堂主要供奉千手觀音，而本堂前方的清水舞台更是採用日本傳統建築工法，沒有使用一根釘子，也是必拍景點！沿著路走會有仁王門、三重塔、子安塔及清水寺發源地的「音羽瀑布」，可以一路參觀下去。而清水寺往山下走，路邊兩側也有許多店家，非常適合安排半天悠閒地逛小店、感受清水寺寺廟的美和寺廟邊小路的日式氛圍，而且有很多品牌都有在周邊設店，店面也有獨特融入當地的風格，好逛又好拍！

交通：搭乘市營巴士206路、100路至「五條坂站」下車步行10分鐘

開放時間：06:00-18:00（7、8月開放至18:30）

錦市場

錦市場。 圖／IG, ajtff505

錦市場擁有四百多年歷史，又被稱為「京都的廚房」，是觀光客造訪京都的熱門景點之一，位於最繁華的四條河原町區，旁邊就是錦天滿宮，可以一起安排！生蠔、海膽、生魚片通通有，可以都買一買後到立食區慢慢享受，除了生鮮海鮮外，也有許多海鮮熟食、醃漬醬菜、日本傳統甜點，不用擔心不吃生食的問題，要來錦市場前記得先把肚子空出來～會有太多想吃的東西了！

交通：阪急京都線「烏丸站」下車步行3分鐘、阪急京都線「河原町站」下車步行4分鐘

營業時間：10:00-18:00（因店鋪而異）

貴船神社

貴船神社。 圖／shutterstock

京都戀愛神社之一的貴船神社，距今已有1600多年的歷史，主要供奉斬孽緣的高龗神，以及結姻緣的磐長姬命，每年都會吸引許多旅客前來求姻緣，據說還是日本繪馬的發源地！位於鴨川上游，自古從事與水相關的祭祀，有著超有特色的「水占卜」，將抽到的籤放入水中，便會緩緩浮現占卜的內容，真的是獨一無二的體驗～這裡一年四季都很美，尤其是在漫山楓葉和白雪之下的神社，不過小編也很推薦夏天來貴船神社玩，可以吃到限定的川床料理和流水素麵喔～

交通：搭乘京都巴士33路至「貴船站」下車步行5分鐘

營業時間：6:00-18:00（12/1-4/30）、6:00-20:00（5/1-11/30）

嵐山

嵐山。 圖／shutterstock

嵐山是京都熱門的郊區景點，距離市區只有30分鐘的路程，這裡最讓人讚嘆的就是超美的櫻花、楓葉，每年只要到了春天和秋天，走到哪都美得像一幅畫！如果還能搭上嵯峨野小火車，沿路欣賞保津川佈滿楓紅的溪谷，穿梭在壯觀的嵐電櫻花隧道，絕對會成為人生中最難忘的瞬間～更難得的是眾多的風景名勝都聚集在嵐山，像是療癒的竹林之道、浮世繪中的渡月橋，以及世界文化遺產天龍寺，無論是喜歡自然風光、歷史人文，嵐山通通都有！

交通：山陰本線「嵯峨嵐山站」下車即抵達、阪急電鐵「嵐山站」下車即抵達

營業時間：各景點不同，出發前建議先上網查詢

祇園

祇園。 圖／shutterstock

大名鼎鼎的祇園位在京都東山區的鬧區，過去曾是京都有名的花街，承載了日本古都千年的文化，每年的七月都會舉辦盛大的祇園祭，向神明祈求健康和幸福，被列為日本三大祭典！走在祇園的街道中，像是穿越到過去的時光，兩側是江戶時代的木造町屋，踩在石板鋪成的地面，幸運的話能看到優美的舞妓經過，還可以預約座敷遊或茶屋體驗和舞妓玩遊戲、互動，進一步感受傳統文化的魅力 ~

小編小提醒：由於旅客太多影響當地居民生活，祇園已經禁止遊客進入和拍攝私人街道，違者罰一萬日圓，大家去玩的時候要注意路上的告示牌喔！

交通：搭乘京都巴士206路至「祇園站」下車步行1分鐘

伏見稻荷大社

伏見稻荷大社。 圖／shutterstock

伏見稻荷大社是全日本三萬多座稻荷神社的總宮，奉拜迦之御魂大神，以狐狸為使者，可以實現各種願望！入口處的樓門是戰國武將豐臣秀吉為祈求母親痊癒所建，也是京都最古老、巨大的神社門樓。沿路往上參拜完本殿，便是旅客必拍的千本鳥居，一條綿延不斷的朱紅色鳥居隧道，穿越後的盡頭是奧之院，記得去拿看看輕重石，只要拿起來比想像中輕，願望就會實現！如果體力足夠的旅客，小編推薦爬上最高峰抽隻籤再離開，相傳山頂是稻荷大神降臨的地方喔～

小編偷偷說：如果想拍到沒人的千本鳥居，一定要早點出門，最好是早上七點前就要到囉～

交通：京阪本線「伏見稻荷站」下車步行5分鐘、JR奈良線「稻荷站」下車步行5分鐘

營業時間：8:00-17:00（授予所，神社24小時開放）

金閣寺

金閣寺。 圖／shutterstock

京都市西邊的金閣寺被列為世界文化遺產，真正的名字其實是鹿苑寺，以金光閃閃的舍利殿得名，是佛教世界中極樂淨土的模樣。入場的門票是平安御守，很適合作為紀念～走進庭園內第一個看見的就是金燦燦的寺廟，以及鏡湖池中的漂亮倒影，這裡也是最受旅客歡迎的拍照角度！沿著往下走還有號稱京都三大名松的鹿舟之松、重要文化遺產不動堂、求財運的安民澤白蛇之塚，整體不是很大，安排一個小時就夠囉～

交通：搭乘京都巴士205路至「金閣寺道站」下車即抵達

營業時間：9:00-17:00

門票：成人500日圓、中小學300日圓、幼兒園以下免費

銀閣寺

銀閣寺。 圖／shutterstock

同樣作為世界文化遺產的銀閣寺，正式的名稱是東照寺，不同於金碧輝煌的金閣寺，這裡展現出禪寺幽靜、詫寂的美感。主殿觀音殿的雙層結構很特別，底下是普通的和式民宅，上面是禪宗式佛堂，在水面能拍到很漂亮的倒影！在觀音殿前的望月臺和白砂排列出的銀沙灘，以及庭園中的枯山水、怪石之美也都是一大看點，這裡四季都有不同景色，非常好拍！不過如果是春天前來，旁邊就是熱門賞櫻景點哲學之道，長達兩公里的河岸開滿櫻花，可以一起安排進行程中～

交通：搭乘京都巴士5路、17路至「銀閣寺道站」下車步行10分鐘

營業時間：3至11月8:30-17:00、12至2月9:00-16:30

門票：成人500日圓、中小學300日圓、幼兒園以下免費

花見小路

花見小路。 圖／shutterstock

花見小路是祇園中的一條古老街道，範圍從三條至南井北安通，保留最完整的歷史風貌。總長約一公里的路面鋪滿石板，兩側都是茶屋料亭和町屋建築，而這些町屋大多是咖啡廳、酒吧、甜點店。許多謝絕生客的高級茶屋仍保有舞妓表演的傳統，所以在街道上偶爾能看見舞妓的身影，但要記得不能隨意拍照和騷擾他們喔～近幾年其實也開始有料亭專門為外國旅客提供舞妓表演、合照、互動的服務，有興趣的人可以預約體驗！

交通：京阪本線「祇園四條站」下車步行4分鐘

營業時間：各景點不同，出發前建議先上網查詢

八坂神社

八坂神社。 圖／shutterstock

八坂神社位於祇園中，又被稱作祇園神社，是日本三大祭之一的祇園祭舉辦地。大多數旅客是從花見小路逛過來，最先看見的就是人氣最高的西樓門，這座赤紅色的樓門是經典打卡地標，所以別忘了要拍張照喔！主殿供奉戔嗚尊、櫛稻田姫命、八柱御子神，外觀是傳統祇園造建築，屋頂鋪有檜木茸。不僅如此，在八坂神社中共有三十多座小神社，像是求戀愛運的大國神社，讓人變美的美御前社，有時間的話一定要仔細走一圈～

小編偷偷說：附近的圓山公園是很有名的賞櫻地點，參拜完八坂神社也可以去看櫻花喔！

交通：京阪本線「祇園四條站」下車步行5分鐘

營業時間：9:00-17:00（授予所，神社24小時開放）

高台寺

高台寺。 圖／shutterstock

高台寺是戰國武將豐臣秀吉的夫人寧寧為紀念他而建，先後經歷多次的火災，現今只剩開山堂、靈屋、時雨亭、傘亭等建築是完整的，幸運的是保有桃山時代的茶室建築，以及傳統以金粉、銀粉繪製的蒔繪圖案。這裡四周被竹林包圍，庭園中很有名的垂櫻，在枯山水的襯托下，充滿淒涼的美感，連春季限定的賞夜櫻也是別有一番風味！而每到秋天更有著高台寺的重頭戲夜楓燈光秀，黑夜中五彩斑斕的楓葉真的太浪漫了～

交通：搭乘京都巴士206路至「東山安井站」下車步行7分鐘

營業時間：10:00-17:30（春秋夜間參拜至22:00）

天龍寺

天龍寺。 圖／shutterstock

世界文化遺產天龍寺位於嵐山，曾在室町時代成為京都五山之首。其中歷史悠久的曹源池庭園，春夏秋冬都有不同的自然風光，無論是櫻花、荷花、楓葉、雪景通通都能看到！而主建築中有兩幅特別的畫像，分別是法堂天花板上栩栩如生的雲龍圖，以及庫裏中象徵天龍寺門面的達摩圖。除此之外，授予所還售賣凸眼達摩御守和可愛的開運櫻鈴守、開運紅葉鈴，趕快帶一個回家吧～

交通：嵐山本線「嵐山站」下車即抵達

營業時間：8:30-17:00

門票：

1.參觀庭園：成人500日圓、中小學生300日圓

2.參觀大方丈、書院、多寶殿：加收300日圓

看完這些景點的介紹，是不是更想來京都玩了呢？小編覺得京都漂亮的地方實在是太多了，不只能體驗日本傳統的文化，還能拍到好多美美的照片！所以趕快把這些地方收進口袋名單，下一個假期安排一場京都之旅吧～

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