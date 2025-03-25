日本買藥妝：自我保養護理的購物推薦 敏感肌防曬乳和鹽味牙膏好想要

年過三十多年的小編，越來越發現自我保養和護理的重要性——生活很忙碌、人生也很難，所以維持好自己的狀態，才有辦法應對生活中的一切，並照顧所愛的人們。

這次想和大家分享一些，到日本可以買來自我保養護理一下的藥妝品項，特別是迎接春夏少不了的美白和防曬品。給不論年齡，有同樣想法的朋友們參考。

防曬推薦

MINON蜜濃溫和清潤防曬乳（SPF38 PA+++）+溫和防曬乳（SPF50 PA++++）

廣大敏感肌之友喜愛的MINON蜜濃系列，小編個人也很喜歡～他們在近年推出的SPF50 PA++++物理性防曬乳「MINON蜜濃溫和防曬乳（ミノンUVマイルドミルク）」，不僅在日本很有人氣，在台灣也頗受歡迎。今年，它新推出了一款同樣是物理性防曬的「MINON蜜濃溫和清潤防曬乳（ミノンUVマイルドジェル）」，擁有SPF38 PA+++的防曬係數，使用起來還蠻清潤的，且用一般的洗臉程序就可以洗掉了！

個人覺得兩個結合起來使用，春天夏天的防曬就蠻夠用了！日常外出通勤可以用SPF38 PA+++的那款，如果要去海邊或登山，就可以擦上SPF50 PA++++的那款！

美白推薦

Transino傳皙諾美白淨亮化妝水、乳液及藥用UV粉餅EX

有天海祐希姐姐代言的Transino傳皙諾，每次小編到藥妝店的時候都要多看兩眼，直到最近終於買來用用看了。Transino的這款化妝水和乳液，是今年2月有再升級，瓶身也改成了可以重複使用的設計。它的化妝水的質地是有點稠的那種，適合喜歡濃厚感化妝水的朋友。乳液蠻好推的，搭配化妝水使用起來⋯⋯就臉上會很有感（笑）。如果是本身就蠻喜歡濃厚一點的保養品的朋友，又或者是想要加強美白的朋友，可以試試看。

Transino另外還有出一款藥用UV粉餅，而今年2月也再升級推出「藥用UV粉餅EX」。和前一代比較大的區別在於，在原來SPF50+ PA++++的高係數抗紫外線的基礎上，再加強了對於藍光及近紅外線的隔離，同時據說還增加了兩種功能性的粉粒，結合光學的補光性，讓粉餅的遮瑕效果更加自然。這款小編沒用過，單純是作為新品資訊分享一下。

美白強化推薦

Transino傳皙諾 White C 淡斑美白丸系列 PREMIUM和clear

說到Transino，當然不能不想到他們的口服淡斑美白丸了！目前這一系列主要有PREMIUM和clear兩款，其主要成分都是L-半胱氨酸和維他命C，而兩款的差異在於維他命C的劑量不同——PREMIUM所含的維他命C劑量是clear的一倍，大家可以根據自己的需要選擇。

口腔牙齒護理

Clean Dental 全方位呵護牙膏系列

日常保養，口腔保健也是很重要滴。以前小編還會偷懶，沒有定期到牙醫報到檢查洗牙，牙齒壞了幾次花了錢後學乖了，再加上看到長輩有的牙口不好，後來影響生活品質的狀況，真覺得牙齒真的要好好保養。這款被俗稱為「小紅管」的牙膏——Clean Dental 全方位呵護牙膏，是不少朋友到日本藥妝店必買的品項。它是鹽味的牙膏，主要針對牙周病、牙齦炎、蛀牙等牙齒疾病防護而開發。有趣的是，很多喜歡它的常年用戶，都是因為喜歡它的味道才買的～讓人不禁很好奇它刷起來是什麼感覺。

這一系列牙膏，針對不同口腔課題，還有很多不同種類，可以試試看～

舒緩日常痠痛

LOXONIN貼布系列

小編個人因為工作太勤奮（很敢說😂），手黏在滑鼠上太久，右肩膀痠痛蠻長一段時間，然後也常常覺得脖頸僵硬。所以說⋯⋯覺得緩解日常肩頸痠痛，也是日常保養中必不可少的一環。LOXONIN系列，是為輔助緩和這類痠痛而開發出來的。雖然說它的經典款是貼布，不過也有塗液、凝膠、硬質凝膠等，選擇蠻多！

不過如果真的狀況很嚴重的話，還是要去看醫生。小編之前去看醫生，找了X光之後比較安心一點。醫生雖然開了處方的貼布給我，但還是有跟我說⋯⋯請記得要結合伸展運動才行！！

以上分享，不知道有沒有你有興趣的？小編個人還是最中意MINON吧😁

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