東京迪士尼海洋達菲20週年活動「Duffy & Friends Colorful Happiness」！

東京迪士尼海洋卡通明星「達菲」將迎接 20 週年，因此將舉行約一年的特別活動「Colorful Happiness」，讓大家一起沉浸在這群可愛角色帶來的溫暖與歡樂之中。

本次活動不僅推出了全新周邊商品，還有園區特別裝飾、限定美食以及互動體驗，讓大家與Duffy和他的朋友們共度一段色彩繽紛的美好時光。

娛樂演出：達菲與好友們的Colorful Happiness Journey

「泡泡到底會飄到哪裡去呢？」聽到達菲這樣喃喃自語，朋友們便提議：「那我們來追逐泡泡吧！」於是，達菲和好友們一起裝飾了船，準備展開一場小小的冒險！歡迎一同享受這七位好友在東京迪士尼海洋的海域巡航時展開的各種有趣對話吧！

期間：2025年4月8日～2026年3月19日

時間：約20分鐘

主題設計與裝飾

本次20週年活動以「Colorful Happiness」為主題，將以繽紛的色彩和全新的裝飾設計來迎接大家的到來。在地中海港灣可以欣賞描繪達菲與好友們七位角色的橫幅，在鱈魚岬（Cape Cod）也將被繽紛的彩虹與泡泡點綴，為Duffy & Friends的20週年增添歡慶氛圍。

特別企劃：達菲巴士展出

特別打造的「達菲巴士」將限時展出！這輛特製巴士的車身不僅以達菲與好友們的可愛插圖裝飾，還採用了與達菲玩偶相同的柔軟布料包覆，讓人一摸就能感受到溫暖與療癒感。20週年活動的Colorful Happiness概念也融入了這輛巴士，透過彩虹與泡泡元素來展現達菲與好友們溫柔善良的魅力。

限定周邊商品

20週年絕對少不了全新商品！以「Colorful Happiness」為主題，每個角色都穿上充滿春日氣息的彩色服裝，不論是玩偶、吊飾、公仔、包包、文具、家居用品等，都融入了繽紛的色彩設計，為日常生活增添更多夢幻感。

發售日：2025年4月8日～

期間限定美食

為了慶祝達菲與好友們的20週年，限定美食也是不能錯過！還有以繽紛彩虹與泡泡為靈感而設計的爆米花桶也必須收藏！享受美味的同時，也能感受達菲與好友們帶來的溫暖與歡樂～

更多詳細資訊：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/duffy20/colorfulhappiness/

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