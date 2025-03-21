快訊

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

背痛腰痛折磨生活 身處迷你國幼教師職災難認定

北市罕見發布溫差「危險等級」預警 這3族群須留意

東京迪士尼海洋達菲20週年活動「Duffy & Friends Colorful Happiness」！

聯合新聞網／ 窩日本

東京迪士尼海洋卡通明星「達菲」將迎接 20 週年，因此將舉行約一年的特別活動「Colorful Happiness」，讓大家一起沉浸在這群可愛角色帶來的溫暖與歡樂之中。

本次活動不僅推出了全新周邊商品，還有園區特別裝飾、限定美食以及互動體驗，讓大家與Duffy和他的朋友們共度一段色彩繽紛的美好時光。

娛樂演出：達菲與好友們的Colorful Happiness Journey

「泡泡到底會飄到哪裡去呢？」聽到達菲這樣喃喃自語，朋友們便提議：「那我們來追逐泡泡吧！」於是，達菲和好友們一起裝飾了船，準備展開一場小小的冒險！歡迎一同享受這七位好友在東京迪士尼海洋的海域巡航時展開的各種有趣對話吧！

期間：2025年4月8日～2026年3月19日

時間：約20分鐘

主題設計與裝飾

本次20週年活動以「Colorful Happiness」為主題，將以繽紛的色彩和全新的裝飾設計來迎接大家的到來。在地中海港灣可以欣賞描繪達菲與好友們七位角色的橫幅，在鱈魚岬（Cape Cod）也將被繽紛的彩虹與泡泡點綴，為Duffy & Friends的20週年增添歡慶氛圍。

特別企劃：達菲巴士展出

特別打造的「達菲巴士」將限時展出！這輛特製巴士的車身不僅以達菲與好友們的可愛插圖裝飾，還採用了與達菲玩偶相同的柔軟布料包覆，讓人一摸就能感受到溫暖與療癒感。20週年活動的Colorful Happiness概念也融入了這輛巴士，透過彩虹與泡泡元素來展現達菲與好友們溫柔善良的魅力。

限定周邊商品

20週年絕對少不了全新商品！以「Colorful Happiness」為主題，每個角色都穿上充滿春日氣息的彩色服裝，不論是玩偶、吊飾、公仔、包包、文具、家居用品等，都融入了繽紛的色彩設計，為日常生活增添更多夢幻感。

發售日：2025年4月8日～

期間限定美食

為了慶祝達菲與好友們的20週年，限定美食也是不能錯過！還有以繽紛彩虹與泡泡為靈感而設計的爆米花桶也必須收藏！享受美味的同時，也能感受達菲與好友們帶來的溫暖與歡樂～

更多詳細資訊：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/duffy20/colorfulhappiness/

窩日本推薦閱讀：來這裡認識日本人朋友或另一半吧~~日本交友APP、交友網站7選推薦　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

哈利波特 東京 迪士尼

窩日本

追蹤

延伸閱讀

51歲泰男搭長途巴士暴斃！乘客不知情「伴屍12小時」 司機到站發現已屍僵

戴假牙享受美食「2大細節」不可忽略！早晚5分鐘「1+1」把假牙照顧好，全方位穩固密合、舒適沒煩惱！

500元爆吃三重三和夜市！必吃手工餛飩湯圓、只要銅板價的蔥仔餅

MLB／大谷翔平擔任美食派對東道主 弗里曼品嚐海膽意外驚喜

相關新聞

日本旅遊趕車人餐食指南！車站超商NewDays 必吃美食飯糰便當推薦15選

「這裡也想去，那裡也不能錯過！」日本旅遊分秒必爭，常因趕行程而無法好好吃飯，這時便利商店就是最快的解決方案！其中，由JR東日本Cross Station營運的「NewDays」設立於各大JR車站內及檢票口周邊，是各位趕路人的能量補充站，因此人氣極高。從飽足感十足的餐點，到零食、飲料、下酒菜應有盡有，讓你不僅可以快速解決肚子餓的問題，還可以元氣滿滿地前往下一個旅遊景點！JAPANKURU團隊依照不同類別，精選了15項必吃商品，請各位「盡快」服用！～

東京迪士尼海洋達菲20週年活動「Duffy & Friends Colorful Happiness」！

東京迪士尼海洋卡通明星「達菲」將迎接 20 週年，因此將舉行約一年的特別活動「Colorful Happiness」，讓大家一起沉浸在這群可愛角色帶來的溫暖與歡樂之中。

不用去賞櫻名所人擠人　尋訪京都近郊夢幻春日即景

每年櫻花季，賞櫻名所如嵐山、清水寺、哲學之道等地總人潮洶湧，其實美景不用執著在打卡熱點，遠離賞櫻名所，轉個彎前往京都市郊的河流兩岸、山野深處，別有一番趣致。

FUN遊福島 玩樂ｘ探索ｘ美食一次滿足！搭乘台虎直飛航班 來場知識與歡笑的親子之旅

福島縣擁有豐富的觀光資源，結合自然景觀、歷史文化與美食，是全家同樂的理想旅行地。從充滿夏威夷風情的度假村、壯觀奇幻的鐘乳石洞，到充滿科學與歷史知識的博物館，都讓孩子能在玩中學習。還有推廣環境教育的水族館，以及坐落森林間的溫泉與美食咖啡營地，提供親近自然與放鬆身心的機會。

輕井澤伴手禮5選　必買新鮮果醬、巧克力　還有限定版史努比商品！

位於長野縣的輕井澤是日本聞名的避暑勝地，受到日本及海外旅客歡迎，來這裡旅遊時除了欣賞美麗的自然景色，在舊輕井澤銀座通及榆樹街小鎮都有各式各樣的伴手禮商店，以下就是當中的5選！

玩大阪必去！8個大阪精選景點一次看

大阪是關西自由行的重頭戲，也是大多數人去日本旅遊的首選！從超好買的心齋橋商店街到親子同樂的環球影城，再到氣勢滿分的獅子神社，每一處都有獨特的魅力。本篇FunTime小編整理了8個必去的大阪景點，讓你第一次去大阪也不踩雷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。