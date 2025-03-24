山梨縣伴手禮5選來了！桔梗信玄餅、甲州葡萄酒、富士山主題雜貨與零食

【撰文:Anita / 窩日本】

坐擁富士山的山梨縣被壯麗的自然景觀所環繞，是熱門的旅遊地點。遊覽河口湖、山中湖等地時，除了欣賞美麗的景色外，也別忘了帶些當地特產回去作伴手禮。

1. 桔梗信玄餅

山梨縣的最具代表性的點心之一！由桔梗屋所販售的桔梗信玄餅，曾拿下2012年~14年Monde Selection 金獎，以及2017年JR東日本伴手禮大獎菓子部門金獎，也常常和其他品牌合作，在日本人之間可是非常有名！

它其實是麻糬點心，小小的容器內盛載著的三塊麻糬，再撒上黃豆粉，附上濃郁的黑糖蜜，自由添加享用。使用100%日本產原料製作，並不使用任何添加劑，麻糬有著QQ的口感，味道香甜！

桔梗信玄餅的包裝也很用心，每一家都是人手把薄薄的塑膠膜包裝成風呂敷的模樣，享用時解開塑膠膜並攤平，把容器放在膜上，打開蓋子，倒入黑糖蜜，使用附帶的木籤來才享用。這樣就不怕黃豆粉弄髒桌子，真的太有心思了！

2. FUJIYAMA COOKIE

以山梨縣標誌的富士山為造型的餅乾，等邊三角形的餅乾讓人聯想到富士山美麗的山型，加上白巧克力模仿雪冠更是畫龍點睛。

FUJIYAMA COOKIE的烘焙坊就位在河口湖畔，全手工製作，每天對材料的溫度和濕度進行調整，才能做出厚度紮實，口感酥脆且散發著濃郁奶油香氣的餅乾。

餅乾共有5種口味 – 香草、格雷伯爵茶、草莓、抹茶、巧克力，象徵不同時期的富士山。每一種口味都用可愛的紙盒包裝，送禮非常適合！

3. 富士山羊羹

位於富士吉田市的和菓子店「金多留滿」所推出的富士山羊羹，外觀和味道都會讓人非常驚艷，更被選作為呈獻給日本天皇享用的點心！ 富士山羊羹有多種味道可以選擇，例如抹茶、甲州葡萄、桃子、柚子等水果口味，還經常推出期間限定的款式。

以不同口味及顏色的羊羹來呈現富士山的形狀。富士山的部分使用北海道精紅豆製成的紅豆羊羹，頂峰積雪部分則是手芒豆羊羹呈現。紅豆需花費約8小時精心燉煮，再以傳統技術製作成綿密的豆蓉，甜度適中，不會過份甜膩，不只賞心悅目，味道也很講究。

4. 甲州葡萄酒

以日本特有的葡萄品種「甲州」所釀造的葡萄酒，甲州葡萄酒近年在國際葡萄酒大賽中獲得獎項，在世界市場也開始受到注目。

甲州是一種主要在山梨縣甲府盆地東部栽種的白葡萄品種，果皮呈現紫色調的粉紅色，果汁則是白色的，因此其釀製的白葡萄酒偶爾會有淡淡的色澤。

甲州葡萄主要用來釀造清新、輕盈的辛口白葡萄酒，根據不同的釀造方法，也有稍辛口、氣泡酒等多種風味。在山梨縣有很多葡萄酒廠，你可以去參觀、試喝後才購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5. 富士山、山梨當地限定口味零食

去日本旅行其中一個樂趣就是搜羅當地限定的商品，日本很多著名零食品牌都會推出不同縣份的當地商品，通常採用當地特產的口味或是採用名產的特徵。

而在山梨縣可找到不少富士山造型的特別版商品，例如富士山盒子包裝的Kitkat (草莓起司蛋糕口味)、富士山形狀的apollo明治阿波羅巧克力(抹茶/草莓口味)、山梨餺飥麵口味的Baby Star 童星點心麵等等，可以試試和原來的口味有什麼不同！

窩日本推薦閱讀： 最新日本必買零食推薦31選--超市超商就買得到，便宜好吃當伴手禮也可、CP值超高！

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」