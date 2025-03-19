FUN遊福島 玩樂ｘ探索ｘ美食一次滿足！搭乘台虎直飛航班 來場知識與歡笑的親子之旅

【文・旅報傳媒】 台灣虎航與華泰旅遊帶領業者前進福島，考察最新景點與住宿設施。 圖／林宥銣 攝影

福島縣擁有豐富的觀光資源，結合自然景觀、歷史文化與美食，是全家同樂的理想旅行地。從充滿夏威夷風情的度假村、壯觀奇幻的鐘乳石洞，到充滿科學與歷史知識的博物館，都讓孩子能在玩中學習。還有推廣環境教育的水族館，以及坐落森林間的溫泉與美食咖啡營地，提供親近自然與放鬆身心的機會。不僅寓教於樂，也滿足大人與孩子的不同需求，特別適合包裝親子遊行程，打造好玩又深度的家庭旅遊體驗。現在，就讓我們跟著台灣虎航與華泰旅遊的腳步，一起飛往福島，探索最適合親子同遊的玩樂元素。

【左圖】創造出超人力霸王的特攝之神－円谷英二導演的故郷就在日本福島。【右圖】福島空港 圖／林宥銣 攝影

台灣虎航 台北－福島 直飛包機時刻表 航段 航班號 起飛 / 抵達時間 飛航日 台北—福島 IT752 10:30 / 14:00 2、5 福島—台北 IT753 16:00 / 19:10

熱情洋溢 夏威夷溫泉度假村 🌺 圖／林宥銣 攝影 還記得日本電影《扶桑花女孩》嗎？這部描述煤炭小鎮轉型為觀光勝地的故事，拍攝地就是位在福島縣磐城市的夏威夷溫泉度假村（Spa Resort Hawaiians）。占地33公頃的大型溫泉主題樂園，擁有5個主題樂園、3家飯店及高爾夫球場，全年維持約28度的恆溫，讓旅客隨時都能享受夏日氛圍。來到這裡，不僅能暢玩水上樂園、放鬆於溫泉SPA，還能欣賞精彩的夏威夷草裙舞表演。舞孃們熱情洋溢的笑容，還有大溪地舞蹈與薩摩亞火刀舞，讓人瞬間沉浸於異國風情的度假氛圍。 圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣磐城市常磐藤原町蕨平50 電話 0246-43-3191

環境教育 海藍寶石福島水族館 🐠

日本東北最大的水族館之一，自2000年開館以來，以獨特設計和豐富的海洋生物展示吸引無數遊客。經歷2011年重建後，這裡不僅是水族館，還融合了動物園與植物園，是超豐富的海洋探索天地。

最吸睛的「潮目之海」巨大三角形隧道水槽，生動呈現黑潮與親潮交匯的奇妙生態，800種、70,000隻海洋生物在你眼前悠游，彷彿潛入海底世界。此外，水族館也推廣環保理念，透過「HAPPY OCEANS」活動，教大家珍惜海洋資源，連館內餐廳美食都融合永續精神。來這裡不只看魚，還能學習愛護海洋，與孩子們一起做個地球小幫手吧！

圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣磐城市小名浜字辰巳町50 電話 0246-73-2525

走入在地文化歷史 煤炭和化石博物館 🦖 圖／林宥銣 攝影

是座超酷的時光探險館，帶旅人穿越煤炭產業的輝煌歲月，還能遇見遠古時代的巨獸。這裡展示了日本重要的採煤歷史，透過模型、多媒體和實景還原，讓人彷彿變身小礦工，走進煤礦工人的生活。最驚喜的是這裡還藏著超多化石寶藏，像是在當地發現的「雙葉鈴木龍」化石、巨大樹懶化石等，讓人瞬間踏入恐龍時代。不只是學習地質知識的好地方，還能探索磐城市的歷史文化。

圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣磐城市常磐湯本町向田3-1 電話 0246-42-3155

鬼斧神工 阿武隈洞 🪨

是大自然歷經8,000萬年精心雕刻的地下奇幻世界，擁有種類繁多的鐘乳石，被譽為東洋第一。走進全長600公尺的洞穴，壯觀的「瀧根御殿」與夢幻燈光點綴的「月世界」，讓人彷彿踏入異次元空間。

喜歡冒險的話，可以挑戰刺激的「探險路線」，在狹窄通道中感受探索樂趣。洞內全年保持舒適的15℃，夏天避暑、冬天探險都很適合。參觀時建議穿運動鞋，因為有約300階的階梯需要攀爬。

圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣田村市瀧根町菅谷字東釜山1 電話 0247-78-2125

森林系最愛 愛宕山溫泉Sauna&Spa Green ♨️

隱身在福島縣須賀川市的翠ヶ丘公園內，被綠意環抱，是放鬆身心的好去處。這裡有多種桑拿，讓蒸氣溫暖全身，帶走一天的疲勞。溫泉則富含礦物質，泡完後肌膚細緻，身心都變得輕盈舒適。享受完溫泉，可以到館內餐廳品嚐唐揚雞肉飯、烏龍麵或期間限定的螃蟹義大利麵，每一道都讓人食指大動。想來點悠閒時光，公園內的Jade Green Cafe提供香醇咖啡與精緻甜點，是補充能量的好選擇。

圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣須賀川市愛宕山59-1 電話 0248-94-8626

在地人推薦的好味道 接受團體預訂 割烹加賀

深受當地饕客愛戴的日式料理餐廳，以精緻的割烹料理和嚴選食材聞名。目前已是第三代經營的料理長白石政法曾在瑞士學習歐陸料理，也曾與台灣籍太太在台生活多年，這些經歷讓他在料理中融入了獨特的創意與精緻手法。餐廳堅持使用當季最新鮮的海鮮和當地食材，帶來純正的日本風味，每道菜都展現出職人的匠心。

圖／林宥銣 攝影

地址 福島縣田村市大越町上大越字久保田45-3 電話 0247-79-2469

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