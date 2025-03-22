2025富士山一日遊行程推薦！ 東京自由行輕鬆玩富士山，走訪新倉山淺間公園，富士櫻花季美景攻略

東京是許多人挑戰日本自由行的第一站，你知道玩東京之餘，竟然還能輕鬆遊覽富士山嗎？AsiaYo幫你蒐集從上野/新宿出發的富士山一日遊行程，不管是想帶著相機把櫻花美景拍好拍滿，還是在河口湖旁散步都沒問題～還能到山梨縣採摘當季最新鮮的水果，大飽口福！專車往返接送&專業導遊帶隊🚩不只適合旅遊新手，也推薦給帶小孩出去玩的人！





🍶日本一日遊攻略🍶

日本一日遊不止是自由行菜鳥的福音，還幫了所有懶人一個大忙🤩～不但能靈活規劃日程，還不用費心安排交通和門票，真的超方便！最重要的是，從市區集合再解散，超級適合想住在車站或商圈旁的人，不會因為一個郊區景點影響前一天＆後一天的行程！

📢日本富士山一日遊適合誰？

圖:AsiaYo提供

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🍥富士山一日遊怎麼選🍥

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🗻經典富士山一日遊旅遊必逛景點攻略🗻

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｜◊ 經典富士山一日團行程推薦 ◊｜

【富士山一日遊｜東京/新宿出發】

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✨網美的秘密基地✨除了必拍的大石公園，還會去富士山「天梯小鎮」&山梨「羅森便利店」，一起打卡IG美照最佳機位！

📍集合地點：▶️東京 – JR東京站 / ▶️新宿 – 東京MODE學園

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【河口湖一日遊｜品川/新宿出發】

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🏯最稱職的底片殺手🏯走訪人氣第一名的新倉山淺間公園，挑望富士山&忠靈塔的美景，超美超好拍！

📍集合地點：▶️品川 – Kokuyo東京品川辦公室前/ ▶️新宿 – 新宿i-Land Tower LOVE標誌前

💡搜尋AsiaYo👉【河口湖一日遊】新倉山淺間公園/河口湖/大石公園/西湖療癒之里根場

👘特色富士山一日遊旅遊必體驗景點攻略👘

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｜◊ 特殊富士山一日團行程推薦 ◊｜

【富士山賞景購物一日遊｜新宿出發】

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🍵典雅知性抹茶日🍵上午體驗的日式茶道「四季堂做抹茶」、逛逛富士美景，下午在御殿場用購物/溫泉結束精彩的一天！

📍集合地點：▶️新宿 – 三井住友銀行 新宿西口支店

💡搜尋AsiaYo👉【富士山賞景購物一日遊】河口湖/四季堂抹茶體驗/新倉淺間神社/御殿場OULTET

【富士山水果採摘一日遊｜新宿出發】

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🍓親子人氣行程No.1🍓不只能乘坐纜車眺望富士山美景，還能親手摘下最新鮮的山梨縣水果(草莓、櫻桃、水蜜桃、葡萄等等)，美好滋味讓大人小孩回味無窮！

📍集合地點：▶️新宿 – 新宿i-Land Tower LOVE標誌前

💡搜尋AsiaYo👉【東京出發】富士山/大石公園和時令水果採摘一日遊

📎貼心加碼：英文導覽富士山一日團行程推薦📎

【富士一日遊｜上野/新宿出發｜英文導遊】

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🍸一日遊也有英文導覽唷🍸推薦給想跟外國朋友一起玩日本的人，想自己報名練習英文當然也沒問題～從登山客最愛的中繼站五合目，到有著湖畔美景的河口湖、忍野八海，熱門行程全都有！

📍集合地點：▶️東京 – JR上野站 / ▶️新宿 – 東京MODE學園

💡搜尋AsiaYo👉【富士山一日遊】富士山五合目/河口湖/忍野八海/御殿場OUTLETS｜英文導遊

🚐超值加碼：日本一日遊包車推薦

盤點日本自由行的花費，交通是不是也讓你很頭痛呢？除了電車/地鐵無限搭到飽的關東交通一日票之外，另外告訴你一個小撇步！選擇包車出遊可以省去超多轉乘時間，行動範圍也不會被限制在車站周遭而已～是不是真的超方便呢！

｜◊ 東京一日包車推薦 ◊｜

🚗客製自己的私人行程 ⏰不用趕集合時間 🧳 少人成團免併車

👉適合家庭旅遊、大學生畢旅、不宜久走的長輩

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✈️ 機場接送

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👉搜尋AsiaYo【羽田機場↔️東京市區】

🚞 悠遊富士山

👉搜尋AsiaYo【富士地區/箱根/鎌倉】





📶可以利用eSIM開通日本網路服務，保持聯絡暢通，旅遊更安心！📶





富士山一日遊是不是比你想像的更精彩？除了美麗的山與湖，還有那麼各種體驗活動可以參加，不管是自己出遊或是帶小孩都很適合！建議前一晚可以選擇上野住宿or新宿住宿，隔天集合超級方便！還沒有把握安排自由行的話，就參加AsiaYo嚴選最夯的東京跟團、富士山之旅，快快累積你的旅遊經驗值吧！✨





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