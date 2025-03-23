2025星野集團虹夕諾雅飯店精選！ 日本星野渡假村、虹夕諾雅東京溫泉、沖繩假期一次看，打造奢華日本之旅

在煩惱日本自由行怎麼規劃嗎？試試最潮的「飯店度假」，選一間高品質旅宿，沉浸在奢華體驗中！不用擠景點或趕行程，輕鬆享受頂級的放鬆之旅✨推薦星野集團虹夕諾雅飯店，結合日式傳統與當地自然風光，規劃各種人文體驗🍵不出飯店也能感受在地文化。從東京市區、京都嵐山，到充滿南島風情的沖繩，跟AsiaYo一起探索各具特色的日本住宿吧！





🍂 星野集團「虹夕諾雅」系列懶人包 🍂

從虹夕諾雅飯店的選址、空間設計、主題體驗，處處都可以感受到星野集團的用心與巧思，也正是如此才能讓旅人「出了國卻像回到家」一樣舒適安心！

💭星野集團「虹夕諾雅」系列的３項指標＞

圖:AsiaYo提供

圖:星野集團提供

💭星野集團「虹夕諾雅」系列住宿攻略

星野集團結合日本自然資源為每個住宿點打造不同的魅力與特色，療癒美肌的天然溫泉 vs 深入自然的體驗活動 哪一項能讓你真正的放鬆呢？

【溫泉SPA】

✨東京大手町溫泉&長野縣淺間溫泉歷史悠久、能滋潤肌膚，從古自今都受到喜愛。

✨配合溫泉調整飲食/活動/油壓/指壓，達成「調身、調心、調息」的理念。

📍虹夕諾雅 東京 📍虹夕諾雅 輕井澤

【體驗自然】

✨前往京都嵐山欣賞山巒與湖泊/河川交織出的絕美景色，和古代貴族享受同一片風景。

✨沖繩群島除了南島風光，還發展出與本島相異的飲食與生活文化，值得深入體驗。

📍虹夕諾雅 京都 📍虹夕諾雅 沖繩

圖:星野集團提供

♨️星野集團【虹夕諾雅】頂級溫泉 住宿推薦♨️

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🌊星野集團【虹夕諾雅】自然體驗 住宿推薦🌊

日本幅員遼闊，擁有豐富的自然資源，從壯麗的山巒到迷人的群島，景色變化萬千，吸引無數熱愛戶外探險的旅人前來朝聖！ 無論想登山健行、漫步湖畔、或是海邊浮潛，都能在這片土地上找到屬於自己的自然樂園。🏝️

圖:星野集團提供

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日本自由行真的怎麼玩都不會膩，每個地區都好有特色！如果比起飯店活動，更想探索周邊城市和商圈，也推薦入住星野集團OMO系列！適合血拚的東京住宿、賞雪必去北海道住宿、探索古蹟名勝的京都住宿，遍布日本各大重要城市，品質有保證而且地點都超方便！不想自己費心訂機票搭車，也可以選擇AsiaYo的日本跟團行程，也能找到保證入住星野飯店的選項唷！





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