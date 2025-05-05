熊本縣限定獨家玩法！只告訴用心體驗旅遊的你

1. 盡情享受速度吧！豐富變化多端車道的斜坡滑車體驗

超級刺激的斜坡滑車 @熊本県観光

乘坐無引擎的專用的斜坡滑車，沿著連續彎道快速疾駛而下，刺激好玩之外，更可以遠眺一旁湛藍耀眼的不知火海，捕捉蘆北海濱地區迷人的瞬間。共有3個車道路線，共長２，０００公尺，是日本最大規模變化多端的斜坡滑車道。

基本資訊

蘆北海濱綜合公園(芦北海浜総合公園)

營業時間 : 夏季（４月～９月）10：00~18：00、冬季（１０月～３月）10：00~17：00

地址 : 熊本県葦北郡芦北町大字鶴木山1400

交通方式 : 搭乘肥薩橘子鐵道至佐敷車站，換乘10分鐘計程車即達。

公休日：週一，年末年初（12 月 29 日～1 月 1 日）

入園票：單回-大人400日幣/兒童200日幣。3回-大人1,000日幣/兒童500日幣。5回-大人1,500日幣/兒童：700日幣。1日券-大人3,000日幣/兒童1,500日幣

※以上金額為2025年3月份價格，2025年4月1日起預計價格調整。

注意事項：身高120公分未滿的客人可與大人一起體驗(不需預約)

網址：http://www.ashikita.kaihin.hinokuni-net.jp

2. 穿越水壩！超長空中滑索帶你體驗50秒小飛行

森林空中滑索・美里 @熊本県観光

喜歡戶外活動的你，絕對不可以錯過用滑索穿越綠川水壩，去程410公尺、回程510公尺長，一覽水壩上的壯麗景色，是其他地方無法體驗到的刺激！熊本市出發只需1小時車程的森林冒險美里，也有許多豐富的戶外活動，周遭的溫泉設施也非常適合你，在經歷一場探險後好好放鬆喔。

基本資訊

森林空中滑索・美里(フォレストアドベンチャー・美里)

地址 : 熊本県下益城郡美里町畝野3083-1

交通 : 從熊本機場出發約60分，從第2機場線往益城熊本IC方向行駛，中途需在國道443號左轉。從九州自動車道出發約40分，可從御船IC或松橋IC下高速交流道。從熊本市內出發約60分。或熊本櫻町巴士總站搭乘M4-3往浜町方向，家族旅行村東入口下車徒歩15分鐘

營業時間：9:00～15:00（隨著季節變動）

公休日：不定期休園

入園票：空中滑索路線3,000日幣

預約 : 需預約，可至官網或KKday購買

網址：https://foret-aventure.jp/zh/park/fa-misato/

3. 在日本三大急流之一的球磨川裡勇闖泛舟

日本三大急流之一球磨川泛舟體驗 @熊本県観光

日本三大急流之一的球磨川是九州少數可以體驗泛舟的地方。可以操縱專用舟漂流而下。水勢湍急、多處激流的球磨川，在日本戶外運動中擁有高人氣，乘著浪花，在1個半小時至2小時的旅程中讓你親身感受大自然的鬼斧神工以及與水花的近距離接觸！

基本資訊

球磨川漂流(球磨川くだり)

地址 : HASSENBA人吉市下新町333-1

交通 : 由阿蘇熊本機場開車約1小時25分鐘。

營業時間：【4月~10月】10:00/14:00

公休日：每週三公休

入園票：8,000日幣/1人

適合體驗年齡：10～65歲左右

網址：https://www.kumagawa.co.jp/rafting/

4. 西日本最大66公尺高空彈跳，等你來五木村挑戰！

從66公尺一躍而下! @熊本県観光

被海拔1000公尺綿延山脈環繞的五木村，在小八重橋上設置了66公尺的高空彈跳設施，吸引許多熱愛刺激的人前來挑戰。面對呈現綠翡翠寶石色調的清流川，被列為認證為日本第一的好水質的河川一躍而下！自從2015年開始有眾多人追求刺激前來挑戰。

基本資訊

五木高空彈跳(五木バンジー)

地址 : 熊本市球磨郡五木村 2672-8

交通 : 開車從九州自動車道由人吉I.C國道445號約45分鐘

※因八代站至人吉站交通尚未恢復，建議自駕前往。

營業時間：9:00-17:00（16:00為最後接待時間）

體驗限制 : 年齡15歲以上，體重限制40~105kg

體驗價格：15,000日幣

預約 : 從官網上預約

其他 : 可能會因天候不佳等因素取消

網址：https://www.bungyjapan.com

5. 在阿蘇草原上體驗騎馬，感受世界最大破火山口之一的壯麗景色

@熊本県観光

在一望無際的阿蘇草原上，體驗與馬一起被風吹拂的快感嗎?同時一次把阿蘇五岳、九重連山等遼闊景色盡收眼底，在嚮導的指引下，你可以親自體驗駕馭馬兒，這些馬都經過專業訓練，無論你是否有騎馬的經驗，都可以自在地與動物互動，感受身體與心靈完全放鬆的暢快。

基本資訊

エル・パティオ牧場（El Patio Ranch）

地址 : 熊本県阿蘇市一の宮町三野2305-1

交通 : 搭乘電車ＪＲ豐肥線至「宮地車站」下車，並換乘計程車約15分鐘的車程。

營業時間：9:00~17:00（不需預約）最晚受理時間為下午4:30

公休日：年中無休（冬季有休館日）

入園票：騎馬路線（10 分鐘）2,750 日幣、山景路線（20 分鐘）4,400 日幣等。

課程名稱自 4 月 1 日起更改

備註 : 1.騎馬體驗有體重限制：男性80公斤以下，女性70公斤以下。2.身高130公分以上的客人可單獨騎馬（部分課程120公分以上即可）。3.體驗以英文或日文為主。

網址：https://www.frontierhorses.com/elpatioranch-horseriding

@熊本県観光

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/302970