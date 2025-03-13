7／25開幕！2025恐龍迷必訪景點　沖繩JUNGLIA叢林樂園

你曾想過在熱帶叢林裡與超擬真的恐龍對視，彷彿穿越到侏羅紀世界嗎？

2025 年沖繩最新必訪景點—JUNGLIA叢林樂園

結合沉浸式恐龍體驗、親子遊、刺激冒險設施與豪華度假空間，讓你感受最真實的恐龍冒險！



2025沖繩必訪景點、以恐龍做為亮點的主題樂園「JUNGLIA」，比環球影城還要大，結合逼真的恐龍遊樂設施、奢華熱氣球體驗、璀璨夜間煙火秀、刺激的高空彈跳，此外園區內設計不同景致的主題餐廳，包含宛如飄浮在半空中的鳥巢座位、棕櫚樹和色彩繽紛的熱帶植物包圍的度假風格戶外空間、叢林裡奢華享受用餐體驗！



最最最特別的是JUNGILIA還有水療服務，沉浸在無邊際的浴池，座落於森林與寬敞的藍天下，還設有洞窟浴池與天然溫泉。

不論是親子遊樂、情侶約會，還是恐龍迷的朝聖之旅，JUNGILIA 絕對是 2025 年最值得一訪的沖繩景點！



1.JUNGLIA 沖繩樂園特色



（1） 逼真刺激的恐龍遊樂設施 ：園區內各式各樣不同種類的恐龍實境設施體驗，搭乘裝甲車被暴龍突擊又或者是在叢林中探索迷路的恐龍寶寶！



（2） 觀景零死角 ：JUNGLIA 沖繩以自然景致為設計初衷，希望賓客能在南國的大自然中，全身心感受刺激與奢華的主題樂園。遊園絕對不能錯過巨型熱氣球！360度零死角景致盡收眼底。



（3） 各種戶外、極限運動體驗 ： 像是：Slingshot Ride（彈射體驗）、Zipline（高空滑索）、Giant Swing（巨型盪鞦韆）、高空吊橋、熱氣球乘坐…等。不用飛歐洲或是紐西蘭，日本就可以體驗！



（4） 錯落大自然中的溫泉水療 ：太療癒太療癒了！遊樂園不僅僅滿足孩子的玩樂好奇心，也設置了身心靈放鬆的水療浴池，而且JUNGLIA 沖繩主題樂園位於被列為世界自然遺產的「山原國立公園」內，在自然瑰寶中水療沐浴，划算到不行。



（5） 自然景觀餐廳 ：邊享受自然遺產的景緻，同時享用沖繩當季食材烹飪的限定料理，只有在JUNGLIA 沖繩才體驗得到！目前官方公佈的三間主題餐廳分別是：PANORAMA DINING、WILD BANQUET、TROPICAL OASIS。餐廳設計個個別出心裁，旅遊時別忘了體驗餐飲服務！

PANORAMA DINING：為落地窗設計搭配宛若漂浮在半空中的鳥巢座位，一覽無遺山原藍天景緻，晚霞與夜間煙火秀也能直接在餐廳欣賞，別忘了提早預訂！

WILD BANQUET：以棕梠樹和熱帶植物包圍的渡假風格戶外餐廳，開放式廚房提供沖繩限定食材的燒烤料理，體驗南國風情！

TROPICAL OASIS：位於JUNGILIA SPA水療區內，以便療程結束後悠閒用餐。

FOOD CART：園區內也有餐車服務，方便遊憩遊樂設施時隨時購買。



2.JUNGLIA 票價與營業資訊

（1）門票價格：有兩種門票可供選擇：「1 日門票」、「水療中心入浴門票」。

♦成人：12歲以上，兒童：4歲～11歲，3歲以下免費入園。

♦非日本境內居住者（Non-Domestic residents）適用上述「日本境外旅客票價」。

♦現場購票時，需出示日本境內居住證明。

♦依據《禁止票券非法轉售法》，禁止轉售門票。經轉售購買的門票將視為無效。

（2）營業時間(目前仍持續更新中，以官方網站時間為準唷)： 七月和八月的開放時間為10：00-19：30，九月及九月以後的開放時間待定後，Spa水療區域開放時間為 12：00-21：30

（3）購票方式：2025/2/17起於官方網站陸續發售。樂園開幕後也可於現場購買。



3.JUNGLIA 沖繩怎麼去？

從沖繩那霸機場前往 JUNGLIA，車程時間約1.5小時。

（1）橘子貓日本包車：包車服務從出關後一路接送到飯店，放置行李稍作休憩後將賓客接送至園區。尤其沖繩班機都非常早，包車方便又能讓時間最有運用的安排，省去舟車勞頓，將體力保留在遊樂園！

（2）渡輪：從那霸港搭乘渡輪至本部港後搭乘園區接駁巴士。

（3）高速巴士：搭乘巴士前往園區。



4.沖繩其他景點

以JUNGLIA 沖繩為主的日本旅行，橘子貓也樂意為您安排其他沖繩景點行程，像是：波上宮、首里城、海洋公園、萬毛座、殘波岬燈台、美國村、永旺夢樂城、國際通等皆能客製化安排行程，以及郵輪旅行接續島上旅遊。



5.常見問題

♦是否有優先入場門票？

近期官網會公布票種資訊。

♦園區可以寄放大型行李嗎？

大型行李可存放於入口大門內的行李寄放處，寄放與領取服務僅限營業時間內提供。

♦可以租借輪椅或嬰兒車嗎？

此服務位於入口大門內的租借區域，需另外付費。

♦JUNGLIA 的水療有哪些服務設施？

水療中心內設有水療設施（男湯、女湯）及餐廳。

♦使用水療中心需要事先預約嗎？

水療不需要事先預約，但由於部分日期可能人潮擁擠，我們建議提前購買水療中心入浴門票。

♦嬰幼兒可以和家長一起使用水療嗎？

仍需使用尿布階段的嬰幼兒請勿本設施，敬請利用園內提供的嬰兒澡盆服務。

♦園內有兒童餐嗎？

園內餐廳提供兒童餐點，亦有針對過敏原對應的菜單，讓兒童能安心享用美食。



JUNGLIA OKINAWA將於今年7/25隆重開幕！

刺激與奢華之旅，暑假期間衝第一波！成為首批入園的VIP！



JUNGLIA叢林樂園的日本國內首波門票於2025年1月29日起在 JTB官網 開賣！ 適用期間為 2025年7月24日至10月31日！

海外旅客的門票則預計 2025年2月 開始販售，詳細資訊請多留意JUNGLIA叢林樂園官方網站確認最新狀態嘿！

想知道更多台日私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網