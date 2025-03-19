快訊

金賽綸遭爆生前墮胎被迫結婚！李鎮浩絕地反攻公布錄音檔

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

不用去賞櫻名所人擠人　尋訪京都近郊夢幻春日即景

聯合新聞網／ 行遍天下
▲春櫻時節繁花似錦，八幡崛上遊船如織。
▲春櫻時節繁花似錦，八幡崛上遊船如織。

【圖／文：妮可魯】

作者介紹｜妮可魯

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡常裝滿各國錢幣的旅遊重度上癮者，曾擔任旅遊雜誌總編輯十數年，走遍世界各大洲共40多國，撰有《日本夢幻湯宿》、《京都究極本》、《西雅圖溫哥華》等30多本旅遊書籍，現為自由撰稿者及「日本石川縣觀光親善大使」。

每年櫻花季，賞櫻名所如嵐山、清水寺、哲學之道等地總人潮洶湧，其實美景不用執著在打卡熱點，遠離賞櫻名所，轉個彎前往京都市郊的河流兩岸、山野深處，別有一番趣致。

　

近江八幡　江戶古鎮氛圍裡的夢幻櫻色

近江八幡距離京都有點距離，卻與之有千絲萬縷的聯繫，這裡的水路最初開鑿於安土桃山時代，曾是近江商人貿易命脈，貨船載運米糧與茶葉帶動八幡崛的經濟發展。豐臣秀吉，這位日本戰國時代霸主之名該不陌生吧？其外甥豐臣秀次在城鎮高處修築八幡城，施行「樂市樂座」經濟政策，解散擁有特權的商業組織在此建立自由貿易市場，並減免稅收獎勵新進商賈，如今矗立在八幡崛河畔的白璧土藏，便是當時保存貨物的倉庫。走在流水依依的八幡崛，彷彿誤入時代劇拍攝場景，乘著長舟隨波蕩漾，看兩岸町家建築與櫻花相映成詩。曾風華燦爛的河畔町屋，有些歷史悠久的老舖仍維持著當年的買賣，或做為咖啡館以手沖咖啡與甜點，留住旅人的腳步匆匆，許一份與世無爭的歲月靜好。

▲八幡崛兩岸充滿江戶時代氛圍的建築，曾是用來囤積貨物的倉庫。
▲八幡崛兩岸充滿江戶時代氛圍的建築，曾是用來囤積貨物的倉庫。

▲除了搭乘遊船賞櫻，也可自己划獨木舟，以另一種自在的步調漫遊。
▲除了搭乘遊船賞櫻，也可自己划獨木舟，以另一種自在的步調漫遊。

　

鴨川　沿河上行穿越櫻隧道

流經京都市區的鴨川，櫻花在河岸兩側綻放，許多當地人喜歡趁著一大早慢跑或騎單車、帶本書擇一株櫻樹下野餐。而「我們去鴨川跳龜石吧！」彷彿是某種暗語，用來安定河床的混泥土被造成烏龜、四角等形狀，水位低時成為渡河的工具，尤其是賀茂川與高野川合流的鴨川上游，人們嬉笑著跳過龜石穿梭在河岸兩側的「並木之道」賞花，頗為俏皮。

▲在地人喜歡避開熱門的賞櫻景點，騎著單車來到鴨川野餐。
▲在地人喜歡避開熱門的賞櫻景點，騎著單車來到鴨川野餐。

長約0.8km的並木之道栽植著夢幻的垂櫻，柳樹般低垂的枝條在春天開滿桃粉色的櫻花，形成珠簾似的櫻花隧道，加上花團錦簇的染井吉野櫻相襯，景色之美讓人忍不住駐足流連。河岸高處的幾家咖啡廳也應景的推出紅、白、綠三色的賞花糰子或草莓聖代，閒坐其間看櫻花在窗框內隨風搖動，就像在美術館裡賞畫一般。

▲花開似瀑布般傾瀉的枝垂櫻，是春日最夢幻的風景。
▲花開似瀑布般傾瀉的枝垂櫻，是春日最夢幻的風景。

　

大原　隱世之境享詩意田野春光

京都的春天，櫻花在古寺與巷弄間恣意綻放，若想尋一處遠離塵囂的賞櫻之地，座落在京都北郊群山田野裡的大原，或許是最詩意的選擇。從京都車站搭乘公車往大原的方向行去，光是看沿途山櫻點綴在林野裡的就美得足夠撫慰身心，到站後會發現眼前景致像是用最柔和的顏色渲染出的水彩，油菜花綻放在萌著綠芽的田畝邊，古樸的農舍矮房旁有春櫻綻放，三千院、寂光寺、勝林院這些佇立千年的古寺，與田園風光交織成靜謐的春日物語。

三千院的庭園落英繽紛，櫻花花瓣飄落在綠得深邃的苔蘚之上，林蔭下有幾尊小石佛在合掌微笑，讓人也忍不住嘴角隨之勾起。坐在鋪著紅毯的殿閣裡點一碗抹茶，靜寂到彷彿聽得到時間在這裡緩慢流轉。

▲三千院樹蔭青苔間的小石佛，靜靜的佇立在春日的晨光下。
▲三千院樹蔭青苔間的小石佛，靜靜的佇立在春日的晨光下。

▲在三千院中悠哉享用茶點，靜賞庭院中美麗的造景。
▲在三千院中悠哉享用茶點，靜賞庭院中美麗的造景。

沿著蜿蜒在大原的石板道緩步前行，流傳著平家傳說的寂光院隱匿在林野深處，微風吹過，後白河法皇曾以和歌描述的「汀之櫻」花瓣散落池水之上，是寂光院傳頌千年的春日名景。從寂光院到勝林院的這一路上更是櫻花與新綠的茶園相伴，偶有溪水潺潺，路旁的小店販售著手作漬物、抹茶點心，以及用大原名物「紫蘇」捏的飯糰、熱騰騰的紫蘇茶，正適合作為賞櫻時光的片刻小憩，咀嚼這份質樸的美味。

▲大原不但有恬靜的田園風光，還有許多櫻花燦放的古寺建築。
▲大原不但有恬靜的田園風光，還有許多櫻花燦放的古寺建築。

　

山科疏水　看櫻花與油菜花交相映

晨霧輕輕籠罩，陽光透過櫻花縷縷灑落，在水波上閃爍著淡淡光影，彷彿整個世界都浸染在春日的夢境之中，隱藏在京都東山山麓的山科疏水，低調的靜靜流淌，將時光溫柔的刻寫在水面之上。山科疏水的歷史可追溯至明治年間，當時為改善京都的水資源、疏通水運貿易，在京都與滋賀縣的琵琶湖之間開鑿了人工水道，不但為京都又增一條經濟命脈，且為城市帶來新的風景。

▲山科疏水透過開鑿人工河道的方式，將琵琶湖的水資源引入京都。
▲山科疏水透過開鑿人工河道的方式，將琵琶湖的水資源引入京都。

尤其是山科毘沙門堂到日之岡第二隧道間的水路，兩岸遍植染井吉野櫻，形成夢幻的櫻花散步小徑，加上同季節盛開的油菜花，粉色與金黃兩種顏色上下交織，站在歲月斑駁的石橋上正好能將美景收攏在眼前，加上偶爾飛過的白鷺、牽狗散步的居民，回程還可順道遊賞毘沙門堂，看垂櫻飄飛在朱紅色的廟門前，這份寧靜遠離了觀光地的喧囂，成為適宜緩步散策的春日秘境。

▲山科毘沙門堂境內的百年枝垂櫻，與朱紅色的廟門相映襯。
▲山科毘沙門堂境內的百年枝垂櫻，與朱紅色的廟門相映襯。

▲金黃色的油菜花與粉嫩的櫻花簇擁在河道兩旁，微風吹來不時拂落陣陣櫻花雨。
▲金黃色的油菜花與粉嫩的櫻花簇擁在河道兩旁，微風吹來不時拂落陣陣櫻花雨。

　

景點資訊

近江八幡「八幡崛」

交通：JR琵琶湖線「近江八幡」站前搭乘開往「公園前」或「大杉町八幡山ロープウェー口」的公車，下車徒步10分鐘即達。

　

鴨川跳龜石

地址：京都市左京區下鴨宮河町　

交通：京阪本線「出町柳」站下車徒步5分鐘。

　

並木之道

地址：京都市左京區下鴨半木町　

交通：地下鐵烏丸線「北山」站往北山大橋方向徒步10分鐘。

　

大原

交通：從京都車站搭乘京都巴士17號大原行。

　

山科疏水

交通：JR東海道本線「山科」站、地下鐵東西線「山科」站徒步10分鐘。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 咖啡廳 賞櫻

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

「看了會餓的小說」時藝集團餐旅長王琦玉發表《北山時雨》 樂埔町還原書中京都場景

櫻芝煥發！ 新北2025三芝櫻花季熱鬧登場

探索北橫春季活動「挑戰極限 馳騁櫻花海」櫻花勇士浪漫開騎

北橫櫻花勇士千名車友明後天登場 新增電子晶片紀錄

相關新聞

不用去賞櫻名所人擠人　尋訪京都近郊夢幻春日即景

每年櫻花季，賞櫻名所如嵐山、清水寺、哲學之道等地總人潮洶湧，其實美景不用執著在打卡熱點，遠離賞櫻名所，轉個彎前往京都市郊的河流兩岸、山野深處，別有一番趣致。

FUN遊福島 玩樂ｘ探索ｘ美食一次滿足！搭乘台虎直飛航班 來場知識與歡笑的親子之旅

福島縣擁有豐富的觀光資源，結合自然景觀、歷史文化與美食，是全家同樂的理想旅行地。從充滿夏威夷風情的度假村、壯觀奇幻的鐘乳石洞，到充滿科學與歷史知識的博物館，都讓孩子能在玩中學習。還有推廣環境教育的水族館，以及坐落森林間的溫泉與美食咖啡營地，提供親近自然與放鬆身心的機會。

輕井澤伴手禮5選　必買新鮮果醬、巧克力　還有限定版史努比商品！

位於長野縣的輕井澤是日本聞名的避暑勝地，受到日本及海外旅客歡迎，來這裡旅遊時除了欣賞美麗的自然景色，在舊輕井澤銀座通及榆樹街小鎮都有各式各樣的伴手禮商店，以下就是當中的5選！

玩大阪必去！8個大阪精選景點一次看

大阪是關西自由行的重頭戲，也是大多數人去日本旅遊的首選！從超好買的心齋橋商店街到親子同樂的環球影城，再到氣勢滿分的獅子神社，每一處都有獨特的魅力。本篇FunTime小編整理了8個必去的大阪景點，讓你第一次去大阪也不踩雷！

7／25開幕！2025恐龍迷必訪景點　沖繩JUNGLIA叢林樂園

你曾想過在熱帶叢林裡與超擬真的恐龍對視，彷彿穿越到侏羅紀世界嗎？2025 年沖繩最新必訪景點——JUNGLIA叢林樂園，結合沉浸式恐龍體驗、刺激冒險設施與豪華度假空間，讓你感受最真實的恐龍冒險！

日本樂高樂園®春季慶祝派對！一起到名古屋享受春日祝福活動吧～

日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在2025年春季期間舉辦「樂高樂園®春季慶祝派對」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。