日本樂高樂園®春季慶祝派對！一起到名古屋享受春日祝福活動吧～
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在2025年3月14日至5月11日期間舉辦「樂高樂園®春季慶祝派對」！
每年四月是日本入學、升級、就職的季節，在這充滿挑戰的時節，樂高樂園®希望能為努力迎接新年挑戰的大家加油打氣！
樂高樂園春季慶祝派對活動亮點
1. 積木樂園
廣受歡迎的巨大樂高積木池「積木樂園」將全新升級！新增了適合年幼孩童的 樂高® 杜寶（LEGO® DUPLO） 積木，讓小朋友也能安心玩樂。
2. 顛簸挑戰賽！
在凹凸不平的賽道上操控你的樂高積木車，你能順利挑戰成功嗎！？快來體驗這場刺激又充滿樂趣的競速挑戰！
3. 樂高花園創作區
在這片奇幻花園中，由真實的植物與樂高積木花朵共同交織成夢幻的美景~快來發揮創意，打造屬於你獨一無二的樂高花園吧！
4. 世界遺產樂高模型
不論是西班牙的聖家堂、法國的艾菲爾鐵塔還是中國的萬里長城……這些世界名勝古蹟都可以在樂高樂園一睹為快！快來欣賞精緻還原的樂高世界遺產模型，感受建築的魅力！
5. 忍者團結大作戰
在活動區域，「忍者團結」也將同步舉行！你將有機會與傳說中的忍者見面、互動、遊玩，快來和你最喜歡的忍者拍照留念！
6. 迷你樂園趣味拍照景點
使用約1,000萬塊樂高積木還原的日本知名觀光地，繼去年備受歡迎的澀谷十字路口外，這一次特別增加了「大阪道頓堀」，讓你走進如小人國般的迷你世界裡拍下趣味照片。
7. 專屬祝福貼紙
在活動期間，工作人員將為遊客送上特別的朋友祝賀貼紙！除了名字外，貼紙還可以附加「恭喜」、「加油」等 祝福訊息，並提供三種不同版本的貼紙選擇～
更多詳細活動與資訊請洽官網查詢：https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/spring/2025/
地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2-1
前往方法：青波線「金城埠頭」站徒步5分
營業時間：樂高樂園10:00〜18:00、SEA LIFE11:00~18:30
定休日：不定期休
窩日本推薦閱讀：2025年15個日本全國必去新景點！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言