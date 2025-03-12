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日本樂高樂園®春季慶祝派對！一起到名古屋享受春日祝福活動吧～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在2025年3月14日至5月11日期間舉辦「樂高樂園®春季慶祝派對」！

每年四月是日本入學、升級、就職的季節，在這充滿挑戰的時節，樂高樂園®希望能為努力迎接新年挑戰的大家加油打氣！

樂高樂園春季慶祝派對活動亮點

1. 積木樂園

廣受歡迎的巨大樂高積木池「積木樂園」將全新升級！新增了適合年幼孩童的 樂高® 杜寶（LEGO® DUPLO） 積木，讓小朋友也能安心玩樂。

2. 顛簸挑戰賽！

在凹凸不平的賽道上操控你的樂高積木車，你能順利挑戰成功嗎！？快來體驗這場刺激又充滿樂趣的競速挑戰！

3. 樂高花園創作區

在這片奇幻花園中，由真實的植物與樂高積木花朵共同交織成夢幻的美景~快來發揮創意，打造屬於你獨一無二的樂高花園吧！

4. 世界遺產樂高模型

不論是西班牙的聖家堂、法國的艾菲爾鐵塔還是中國的萬里長城……這些世界名勝古蹟都可以在樂高樂園一睹為快！快來欣賞精緻還原的樂高世界遺產模型，感受建築的魅力！

5. 忍者團結大作戰

在活動區域，「忍者團結」也將同步舉行！你將有機會與傳說中的忍者見面、互動、遊玩，快來和你最喜歡的忍者拍照留念！

6. 迷你樂園趣味拍照景點

使用約1,000萬塊樂高積木還原的日本知名觀光地，繼去年備受歡迎的澀谷十字路口外，這一次特別增加了「大阪道頓堀」，讓你走進如小人國般的迷你世界裡拍下趣味照片。

7. 專屬祝福貼紙

在活動期間，工作人員將為遊客送上特別的朋友祝賀貼紙！除了名字外，貼紙還可以附加「恭喜」、「加油」等 祝福訊息，並提供三種不同版本的貼紙選擇～

更多詳細活動與資訊請洽官網查詢：https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/spring/2025/

地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2-1

前往方法：青波線「金城埠頭」站徒步5分

營業時間：樂高樂園10:00〜18:00、SEA LIFE11:00~18:30

定休日：不定期休

窩日本推薦閱讀：2025年15個日本全國必去新景點！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…　

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