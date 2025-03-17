輕井澤伴手禮5選　必買新鮮果醬、巧克力　還有限定版史努比商品！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於長野縣的輕井澤是日本聞名的避暑勝地，受到日本及海外旅客歡迎，來這裡旅遊時除了欣賞美麗的自然景色，在舊輕井澤銀座通及榆樹街小鎮都有各式各樣的伴手禮商店，以下就是當中的5選！

1. Bon Okawa 輕井澤 Chocolate Factory

「Bon Okawa」是巧克力專門店，他們在輕井澤設有工場製作各種點心，除了到工場，也可在舊輕井澤銀座通中的教堂街購物中心的店舖購買。

他們選用比利時產巧克力去製作點心，招牌甜點是外型圓滾滾又可愛的「巧克力球」(チョコレートボール)，以濃郁的巧克力包覆住香脆的夏威夷豆，共有12種不同口味。你可以一顆顆購買，但最受歡迎的是盒裝，一盒有12顆，包含黑巧克力、蘋果、草莓、焦糖、檸檬、藍莓6種口味，享受多種水果風味。

Bon Okawa 輕井澤 Chocolate Factory チャーチストリート軽井沢店

地址 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 601-1 チャーチストリート軽井沢 1F 100号室

2. 中山的果醬 (中山のジャム)

中山的果醬是輕井澤的老鋪之一，創業超過119年。當時來自外國的宣教師來到輕井澤避暑，並教授當地人製作果醬，而中山的果醬就一直傳承手法，販售各種果醬商品。他們的唯一商店就在舊輕井澤銀座通，店內也保留著懷舊氛圍。

店內販售超過30種果醬，包括代表信州的巨峰葡萄、杏，以及輕井澤特產的大黃和八重櫻花瓣製作的特別版果醬。甜度適中的果醬不僅適合與吐司麵包搭配，還可加入紅茶，還能用於甜點或料理中，讓水果的甜美及芳香提升味道！

中山的果醬

地址 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢750-1

3. SNOOPY Village 輕井澤店

史努比迷注意！沒想到在輕井澤竟然有一家大型的史努比主題商店，集合和風主題的「SNOOPY茶屋」、精緻巧克力品牌「SNOOPY Chocolat」及主打糊塗塌客的「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」，一次可以買到三個史努比品牌的商品！

店內販售各式各樣的史努比主題雜貨、服飾、點心，當然還少不了輕井澤限定商品！選用信州蘋果為主題，史努比捧著紅通通的大蘋果更顯可愛，還有蘋果口味的巧克力、紅茶，加上可愛包裝，每款都超欠買！

SNOOPY Village 輕井澤店

地址 : 長野県北佐久郡軽井沢町旧軽井沢800番地

4. karuizawa vegetable kokopeli

這是一家食品選物店，販售等當地栽培的蔬菜和水果製作的果昔、果醬、調味料、乳製品等，店名「Kokopelli」源自美洲大陸的豐收神，寓意店內所提供的每一樣產品都經由細心培育。

店內的商品種類非常廣泛，各種調味料、醬汁、麵條等，大部分都是長野出產的商品。如果不怕重的話，推薦這一系列信州產的蘋果汁及蕃茄汁，品嚐到水果的原來的酸甜味，清爽不會過分甜膩，特別適合夏季飲用！

karuizawa vegetable kokopeli

地址 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2145-5 星野エリア ハルニレテラス

5. 和泉屋傳兵衛

來自長野佐久市，有百年以上歷史的老字號和菓子店「和泉屋」的新品牌 — 「和泉屋傳兵衛」打破和菓子與洋式點心的界限，製作出各種獨特的點心，有傳統和菓子也有起司蛋糕、餅乾等很多選擇。

這款「ころころくるみ」(korokoro kurumi)更是榆樹街小鎮限定款，選用了具有信州特色的蘋果和胡桃，以肉桂風味、鬆脆口感的餅乾麵糰包裹著濕潤的餡料，口味和味道都有著豐富的層次感。

和泉屋傳兵衛

地址 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2145-5 星野エリア ハルニレテラス

窩日本推薦閱讀： 日本必買家電推薦20選–超人氣電動迷你刮鬍刀、不到萬円除塵螨機、還有…？？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」