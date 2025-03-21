日本旅遊趕車人餐食指南！車站超商NewDays 必吃美食飯糰便當推薦15選

「這裡也想去，那裡也不能錯過！」日本旅遊分秒必爭，常因趕行程而無法好好吃飯，這時便利商店就是最快的解決方案！其中，由JR東日本Cross Station營運的「NewDays」設立於各大JR車站內及檢票口周邊，是各位趕路人的能量補充站，因此人氣極高。從飽足感十足的餐點，到零食、飲料、下酒菜應有盡有，讓你不僅可以快速解決肚子餓的問題，還可以元氣滿滿地前往下一個旅遊景點！JAPANKURU團隊依照不同類別，精選了15項必吃商品，請各位「盡快」服用！～

NewDays必吃超商美食15選：飯糰、便當類

▎1. 納豆手捲壽司（使用北海道產大豆）

日本的代表性發酵食品「納豆」作為健康食品的代表而廣為人知，但其獨特的氣味與黏稠口感，對沒嘗試過的人來說可能有些抗拒。不過，都來到日本了，不嚐一口怎麼行呢？

如果旅行途中想試試看納豆，除了前往有供應納豆的餐廳，NewDays的「納豆手捲壽司」也是不錯的選擇。這款手捲壽司份量小巧，包裝設計方便單手享用，內餡選用北海道產大豆製成的納豆，風味濃郁卻不過於刺激，即使是納豆初心者，也能輕鬆挑戰！

▎2. 紀州南高梅飯糰

＊使用的食材可能會在未經公告的情況下有所變更。

挑戰完納豆，接下來試試另一項充滿日本特色的食材——「梅子」吧！

NewDays的「紀州南高梅飯糰」，選用來自和歌山縣紀州地區的高級梅製成，其特色在於柔軟的果肉與獨特酸味的完美平衡，帶出豐富的鮮味。飯糰大小適中，方便單手拿取，讓旅客在移動途中也能輕鬆享用。

梅子作為日本家庭料理中不可或缺的食材，不妨趁旅行時挑戰這款經典風味，為旅程增添一場獨特的味覺體驗！

▎3. 豐富蔬菜便當

旅途中，若想來份可以隨手取得的健康美味，可以試試「豐富蔬菜便當（彩り野菜のにぎわい弁当）」。內含多種蔬菜，不僅視覺上有著吸引人的多樣色彩，口感也十分豐富——爽脆的蓮藕、綿密的南瓜與地瓜、彈牙的香菇等，小小一盒色香味俱全。

此外，這款便當以燉煮、蒸煮為主，少油炸食材，因此保留了蔬菜的原始風味，口感清爽不膩，非常適合注重健康飲食的人。

▎4. 二色絞肉照燒雞塊便當

如果你正在尋找高蛋白、份量十足的午餐，那就選擇「二色絞肉照燒雞塊便當（二色そぼろと鶏照焼弁当）」吧！這款便當是由鬆軟的雞肉末與滑嫩的炒蛋製成的雙色絞肉蓋飯，細緻口感與濃郁和風風味相得益彰。搭配醬香濃郁、口感嫩滑的日式照燒雞塊，更添了一份家常料理的溫馨感。

營養滿分、飽足感十足，這個便當是旅途中補充能量的理想選擇！

NewDays必吃超商美食15選：甜點類

▎5. Suica企鵝車輪餅（奶油口味）

日本的便利商店以種類豐富、口味多樣的甜點聞名，而「NewDays」作為車站內排名第一的便利商店，餐後甜點自然不會缺席！其中，以日本代表性的電子交通卡Suica（西瓜卡）的吉祥物——Suica企鵝為主題的限定甜點，你一定不能不買！

這款甜點不僅包裝，就連甜點本身都印有可愛的Suica企鵝圖案。本體的車輪餅（今川燒）口感柔軟又帶有彈性、內餡則是使用北海道產的濃郁卡士達奶油，一口咬下，甜而不膩的內餡跟著滿滿的幸福感一起湧出。

不論你是正餐後想換個換口味，或是單純的甜食愛好者，這款可愛兼具美味的日式甜點你一定要嚐嚐看！

▎6&7. 巧克力香蕉＆鮮奶油起司藍莓可麗餅

想吃可麗餅，不用再跑去原宿啦！在NewDays就能找到這款來日必吃甜點。柔軟彈性的餅皮口感細膩濕潤，包裹著誠意十足的內餡。內陷有兩種口味：第一種「巧克力香蕉」，巧克力與香蕉完美結合，口感香甜濃郁，螞蟻人必吃；第二種「鮮奶油起司藍莓」，香濃鮮奶油起司搭配清爽藍莓，輕盈不膩，適合喜歡清爽甜點的人。

無論是濃郁系還是清爽系，這裡都有，讓你在旅途中輕鬆開啟一場甜蜜的下午茶時光！ 🍰✨

NewDays必吃超商美食15選：炸物小吃

＊此照片經特別許可後拍攝，店內禁止飲食。

（左：NEW辣味炸雞 / 右：雞肉軟骨串）

▎8. NEW辣味炸雞

接下來推薦日本超商常見的「熱食小吃」，位置通常在收銀機旁。豐富的種類讓人看得眼花撩亂，如果不知從哪開始吃起，可以先試試這款辣味十足的「NEW辣味炸雞（ニューチキ 辛口）」，或許會讓你一試成主顧！

這款炸雞外皮酥脆，薄而不厚，卻可以在油炸後保留內部多汁的口感，非常適合作為解嘴饞的小零嘴。另一個有趣的吃法是搭配前面介紹的飯糰或便當，讓你的餐點更加豐盛且飽足，升級版日式便當就完成了！

▎9. 雞肉軟骨串

如果想在旅途中體驗日本居酒屋的氛圍，可以試試「NewDays」的「雞肉軟骨串（軟骨入り鷄つくね串）」。這款小吃是將細碎雞肉與軟骨混合製成，口感柔嫩多汁，還帶有脆脆的顆粒，吃起來層次分明。

此外，雞肉串搭配甘甜醬油風味的醬汁，讓新鮮的雞肉更加濃郁，每一口都能感受到醬汁與肉汁交融的滿足感。無論是作為餐間小零嘴，還是搭配酒水當下酒菜，都非常適合！

NewDays必吃超商美食15選：飲品類

▎10. EKI na CAFE 皇家奶茶

如果你沒喝過「EKI na CAFE 皇家奶茶（EKI na CAFE ロイヤルミルクティー）」，就是有損「奶茶愛好者」這個稱號。這款奶茶選用來自北海道豐富町的奶油和香氣四溢的阿薩姆紅茶，柔滑的奶油與香氣濃烈的紅茶完美融合，帶來圓潤甘甜的口感，無論是要搭配小吃甜點，還是單獨享用，都能帶來絕佳的味覺體驗。

此外，若旅途中需要能量或糖分，它也是能迅速補充體力。

▎11. 熱拿鐵

如果你是咖啡成癮者，除了罐裝咖啡，NewDays也有現煮咖啡專區，這裡提供媲美咖啡店的多樣選擇，特別推薦「熱拿鐵（ホットカフェラテ レギュラー）」。順滑的牛奶與濃郁的濃縮咖啡完美融合，口感極佳，不僅價格親民，還能迅速出餐，無論行程緊湊或搭車途中，都能即刻補充你流失的咖啡因。

NewDays必吃超商美食15選：零食點心類

（左：濃厚起司鱈魚 / 右：烏賊軟骨）

▎12. 烏賊軟骨

結束一天的行程後，除了享受飯店的各種設施，帶幾樣小零食回房間「續攤」也是這趟旅程的一大樂趣。首先要推薦的就是 「烏賊軟骨（イカ軟骨）」，這款小吃的特色在於軟骨特有的口感，每一口都能嚐到十足的爽脆嚼勁，加上適中的鹽味與鮮美的風味，讓它成為最完美的下酒菜，搭配啤酒，簡直是絕佳組合！

▎13. 濃厚起司鱈魚

如果問小編是否還有其他下酒菜推薦，那麼，能與「烏賊軟骨」搭配出一加一大於二效果的小零嘴，非「濃厚起司鱈魚」莫屬了。這款小吃以濃郁起司風味與輕盈鱈魚口感交織，帶來層次豐富的味覺享受，不論是啤酒、紅酒還是日本酒，簡直就是能與各種酒類完美搭配的存在。

NewDays必吃超商美食15選：麵包類

▎ 14. 國產小麥酥脆鬆軟菠蘿麵包

波蘿麵包作為日本的經典美食之一，是許多麵包店和觀光景點中的熱銷商品。如果你的行程比較緊湊，沒有太多時間可以慢慢吃一個便當，那麼NewDays的菠蘿麵包絕對是高CP值的選擇。

NewDays的麵包以銅板價和高品質聞名，外皮酥脆、內裏蓬鬆的「國產小麥酥脆鬆軟菠蘿麵包（国産小麦のサクふわメロンパン）」，適合所有年齡層的人，無論是作為早餐，還是搭配剛才推薦的飲品都非常合適。

▎15. 濃厚醬汁炒麵麵包

無論是在動畫中，還是校園劇中，日本學生午餐時絕對會出現「炒麵麵包」。這是一款將麵條夾入麵包中的特色小吃，是暨菠蘿麵包之外另一款必吃的日本經典麵包。

NewDays的「濃厚醬汁炒麵麵包（濃厚ソースの焼きそばパン）」，是將Q彈的炒麵佐濃郁醬汁，夾在柔軟的麵包中，使每一口都充滿濃厚的韻味。這款麵包，不僅可以當作小點心，也可以作為簡單的一餐，隨時隨地都能享用。

貼心的Ｉ人福音自助結賬服務

除了剛剛推薦的超商必吃美食外，NewDays還有其他貼心的服務，那就是「自助結帳系統」（無人結帳櫃臺），操作介面除了日語，還支援英語、中文、韓語等多國語言，讓你在使用時不必擔心語言不通的問題，解決了Ｉ人或是不敢跟店員講日文的結帳需求。

另外，此結帳系統，不僅支援VISA、Mastercard（萬事達卡）等主要的信用卡，還支援Suica卡（西瓜卡）等日本電子交通卡付款功能，能一卡解決搭車與購物的需求。

這些便利服務，使得在NewDays的購物體驗更加輕鬆且快速。

這次我們介紹了JR車站內及檢票口周邊的便利店「NewDays」，並推薦了必吃的美味商品。無論是在急匆匆趕車之際，想快速解決一餐，還是經過長途車程後，累到只想趕快隨便買個小零嘴回飯店充飢，「NewDays」都能滿足你的需求。希望大家在日本的旅行能夠精彩且順利！

如果你想進一步了解 「NewDays」其他商品，可以前往官方網站查看更多內容。

ⒸChiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

＊本文所列價格、商品及使用食材為2025年2月的資訊，實際內容可能會因情況有所變動。

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