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粉絲衝岩手！迪士尼動畫「沉浸式體驗展」超厲害登場

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岩手縣民會館從3月8日起到6月15日將舉辦非常厲害的「迪士尼動畫沉浸式體驗展」。 圖：岩手縣觀光課/提供
岩手縣民會館從3月8日起到6月15日將舉辦非常厲害的「迪士尼動畫沉浸式體驗展」。 圖：岩手縣觀光課/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣民會館從3月8日起到6月15日有著非常厲害的「迪士尼動畫沉浸式體驗展」登場。這場活動是迪士尼首個全方位沉浸式體驗，讓你彷彿走進電影世界！從早期的經典動畫到最新的人氣作品，帶來前所未有的視覺與聽覺享受。

《冰雪奇緣》《小美人魚》《大英雄天團》等作品的創作者們，透過音樂、藝術與動畫，共同打造出一個全新的夢幻世界，等你來探索！（全區開放拍攝！）

這場活動自 2022 年在北美首度開展，隨後巡迴東京、大阪、墨西哥新加坡等地，而岩手是日本的第4個舉辦城市。同時也是北海道及東北地區唯一的場次！岩手縣民會館距離盛岡車站僅2公里，前往看展非常便利，活動將持續至 6 月 15 日，千萬別錯過！

╲迪士尼動畫沉浸式體驗展in岩手╱

・日文展名：ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

・期間：3月8日（六）～6月15日（日）

・休館日：3月17日（一）、4月21日（一）、5月19日（一）、5月20日（二）

・開館時間：【平日】10:00～17:00（最終入場16:00)　

【土日祝】10:00～19:00（最終入場18:00) 

・會場：Tosai Classic Hall Iwate（岩手縣民會館）

・購票資訊請看活動官網：https://dijp2023.com/iwate/

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