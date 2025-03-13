玩大阪必去！8個大阪精選景點一次看

大阪是關西自由行的重頭戲，也是大多數人去日本旅遊的首選！從超好買的心齋橋商店街到親子同樂的環球影城，再到氣勢滿分的獅子神社，每一處都有獨特的魅力。本篇FunTime小編整理了8個必去的大阪景點，讓你第一次去大阪也不踩雷！

環球影城

環球影城是大阪自由行必訪的景點之一，更是讓大、小朋友都瘋狂的超人氣遊樂園，總共十個不同主題的園區。來到這裡一定要變身魔法師，走進哈利波特的世界，站在指定區域揮舞魔杖，魔法就會實現～還能喝到電影中的奶油啤酒喔！當然也不能錯過馬力歐園區，不僅完美還原場景，戴上能量手環還能跳起來打磚塊收集金幣，簡直是童年回憶走進現實。除此之外，記得提前卡位遊行表演，以及在紀念品店守護好自己的錢包，因為真的都太可愛太欠買啦～

小編小提醒：環球影城非常大，大家要認真做好攻略，才能減少排隊的時間喔！

地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33

交通：JR大阪環狀線、夢咲線「環球城站」下車即抵達

營業時間：9:00-20:00（每日不同，可在官網查詢）

門票：浮動票價－A票8,600日圓、B票9,400日圓、C票9,900日圓、D票10,400日圓、E票11,000日圓（可在官網看價格日曆）

黑門市場

黑門市場。 圖／IG, john__nie

黑門市場被稱為大阪人的廚房，每年吸引超多旅客前來朝聖，位於最繁華的難波，距離熱門的心齋橋和道頓堀都很近，可以安排在同一天的行程。這裡大部分是鮮魚店，想吃生魚片、海膽、干貝通通有，全部都是現點現切，非常新鮮！如果不吃生食也不用擔心，和牛、大阪燒和關東煮等多種日式小吃都很美味，想買回去自己料理的話，也有24小時營業的超市。而且在市場內就有藥妝、雜貨和伴手禮店，真的是好吃好逛又好買！

小編偷偷說：官方有出黑門市場地圖，照著逛就不怕迷路啦～

地址：大阪府大阪市中央區日本橋2-4-1

交通：千日前線、夢咲線「日本橋站」下車後步行2分鐘

營業時間：每家店不同，建議查詢想去的店家

心齋橋／道頓堀

心齋橋／道頓堀。 圖／IG, vagrant1224

有大阪購物天堂之稱的心齋橋，是最繁榮的大阪商店街，超多的百貨公司、藥妝店和百元店，絕對能讓人逛到失心瘋！還逛不夠就去河岸對面的道頓堀繼續逛，這裡有著必打卡的固力果跑跑超人，很多人都會擺出相同的姿勢合照，還有很酷的唐吉訶德摩天輪，這是世界第一個橢圓形旋轉的摩天輪，連車廂都會跟著轉喔～街道兩側充滿著鮮豔的招牌，巨大的魷魚、煎餃、壽司、螃蟹很吸睛。小編推薦晚上可以搭乘水上觀光船，從河上看道頓堀的美景更加壯觀！

地址：

1.大阪府大阪市中央區心齋橋筋1丁目至2丁目

2.大阪府大阪市中央區道頓堀

交通：御堂筋線「心齋橋站」下車即抵達

營業時間：每家店不同，建議查詢想去的店家

通天閣

通天閣。 圖／IG, mamakarisan

大阪最經典的地標通天閣，其實是一座展望塔，不僅能在室內和室外看風景，還設有透明地板、懸空的延伸展望台，低頭往下看超刺激！近幾年也加入娛樂設施，像是從塔中心高空彈跳、以及大受歡迎的溜滑梯，從三樓滑到地面只要10秒，中間有一小段透明的地方能看到景色。小編推薦大家到附近的新世界本通商店街逛逛，除了有很多小店和美食之外，這裡能拍出最美的通天閣，獨特的外觀加上鮮豔的招牌，濃濃的大阪風情，晚上亮燈後更是別有一番風味～

地址：大阪府大阪市浪速區惠比壽東1-18-6

交通：堺筋線「恵美須町站」下車後步行3分鐘

營業時間：10:00-20:00（最後入場時間19:30）

門票：成人15歲以上1200日圓、兒童15歲以下600日圓

萬博紀念公園

萬博紀念公園。 圖／shutterstock

萬博紀念公園是大阪親子景點的好選擇，複合式園區包攬吃喝玩樂，待上一整天絕對沒問題！走進園區最顯眼的是日本最高的摩天輪，每個車廂都是全透明設計，轉一圈下來刺激又放鬆！沿著往下走是水生美世界，結合水族館、動物園和博物館，有很多可愛的小動物與海底生物，無論是帶孩子來放電，或是安排進情侶行程都很適合。另一邊還有LaLaport商場，從購物到美食應有盡有～這裡四季都有不同的風景，可以看到鬱金香、向日葵、楓紅等，也是熱門的日本賞櫻地點之一。

地址：大阪府吹田市千里博覽公園

交通：大阪單軌電車「大阪萬博公園站」下車即抵達

營業時間：09:00-17:00（每週三公休）

門票：成人260日圓、國中小80日圓（各項設施價格查看官網）

大阪城公園／天守閣

大阪城公園／天守閣。 圖／shutterstock

日本三大名城之一的大阪城，由武將豐臣秀吉統一天下後建造，代表戰國時代的結束，主建築天守閣位於現今大阪城公園的正中心。園內許多建築被列入重要的文化資產，像是入口處的櫻門、玄關大手門，更有著賞櫻勝地西之丸庭園，每年的春天總是開滿櫻花與古樸的建築相互輝映，簡直美不勝收！同時也是晚上看夜櫻、秋季賞楓的好地方。在壯觀的護城河中，時常有貼滿金箔的御座船，小編很推薦大家搭船遊覽一圈，從河中抬頭看天守閣與周遭的現代都市更加震撼～

小編偷偷說：建議先買好船票，提早過去排隊，坐前面風景更漂亮喔！

地址：大阪府大阪市中央區大阪城1-1

交通：JR環狀線「大阪城公園站」下車即抵達

營業時間：09:00-17:00（公園24小時開放）

門票：成人600日圓、15歲以下免費（天守閣）

阿倍野HARUKAS

阿倍野HARUKAS。 圖／shutterstock

大阪最美的夜景在阿倍野HARUKAS，曾經是日本第一高樓，目前仍是大阪最高的地標！最高層環繞式設計的天空迴廊，玻璃帷幕展現360度的景觀，還能預約頂樓停機坪參觀，享受無遮蔽、不反光的美景，服務人員會幫忙拍照留紀念。最好在傍晚的時段進來，一次看到白天、夕陽、晚上的大阪，而且等待的時間也不怕無聊，樓下的空中庭園是開放式空間，販售限定的鳳梨糖口味冰淇淋～再往下還有美術館、百貨公司，逛一逛很快就到夜景時間啦！

地址：大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43

交通：御堂筋線「天王寺站」下車後步行4分鐘

營業時間：09:00-22:00

門票：成人2000日圓、國高中1200日圓、國小700日圓、4歲以上500日圓

八阪神社

八阪神社。 圖／IG, duffy_lifediary

八阪神社最著名的就是獅子殿，巨大的獅子張著大口，表情凶狠的超強氣勢，看上去雖然讓人有點害怕，卻是象徵著把厄運吸入口中，帶來勝利和幸運，所以居民都會在這裡祈求工作、考試順利。但其實獅子殿是表演神舞樂的舞台，每年都會舉辦祭典，喜歡日本祭典的人一定要來看看～真正的主殿是一旁黃色的建築，有特別的運勢鯛魚籤、戀愛鯉魚籤、扇子籤，以及可愛的不倒翁籤，而且連御守和繪馬都是獨一無二的獅子頭造型 ，絕對要帶幾個回家當紀念吧～

小編偷偷說：安排行程時，可以參考官網的祭典時間～

地址：大阪府大阪市浪速區元町2-9-19

交通：御堂筋線「難波站」下車後步行6分鐘

營業時間：06:30-17:00

看完這8個景點後，是不是更能理解台灣人對大阪的熱愛了呢！除了購物天堂的美稱之外，也有著歷史的痕跡、四季的美景。而且大阪是一座很熱情的城市，連自由行新手都不用害怕，所以趕快開始行動吧，下個假期就決定去大阪啦～

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