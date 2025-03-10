開運美食Ｘ療癒海景 長崎離島魅力全攻略

【文・旅報傳媒】

長崎縣擁有日本最多離島，有多處百選海水浴場與美麗的海岸線，成為近年旅遊熱點。2025年適逢蛇年，最具開運能量的壹岐「龍蛇神社」誠邀參拜；五島則因在台灣3/14上映電影版《孤獨的美食家》登場，引領旅人尋訪美食與文化遺產。

壹岐 神話之島開運巡禮

距離福岡約1小時船程，壹岐被譽為「眾神居住之島」，擁有超過150座神社。龍蛇神社供奉源自出雲大社的龍蛇神，守護農作豐收與風調雨順，蛇年的參拜更象徵好運與長壽。此外，月讀神社、潮退才現參道、有日本「聖米歇爾山」之稱的小島神社等，都是能量景點。美食方面，壹岐是麥燒酒發源地，當地酒造特釀適配海鮮的啤酒。壹岐牛、夢幻海膽也是饕客必嚐佳餚。最後，以千年古湯「湯本溫泉」放鬆身心，享受滿分療癒之旅。

五島 尋訪美食與世界文化遺產

位於九州最西端，五島擁有湛藍海岸與世界文化遺產。1879年建立的「堂崎教會」是五島首座天主堂，哥德式建築與山茶花彩繪玻璃營造絕美景致。《孤獨的美食家》劇中，主角五郎造訪五島人氣食堂「蜜柑屋」，品嚐長崎靈魂美食—什錦麵，滿載著島上媽媽的愛心與笑容。這裡也是水上運動天堂，新手可體驗SUP立槳，拍下彷彿漂浮空中的奇蹟美照，為旅程留下難忘回憶。

五島人氣食堂「蜜柑屋」長崎什錦麵，傳遞滿滿家常溫度。 圖／長崎縣觀光聯盟 提供

2025年可計畫造訪長崎的離島，體驗優閒的島民生活，徜徉於壯麗的自然風光中，探訪歷史文化景點，品嚐道地美食，來一趟五感放鬆的開運美食島嶼之旅。

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