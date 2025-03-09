春日浪漫啟程！ 旅天下「日韓賞櫻」規劃 帶旅人追逐最美花季

【文・旅報傳媒】

日本部分，從最早綻放的九州、萬博加持的關西、雪壁奇景的北陸，到晚開的北海道，每段行程皆結合區域特色，打造獨特賞櫻體驗。東北地區則透過花卷包機串聯仙台航線，讓旅人探索粉色浪漫與大自然美景。

日本九州 圖／旅天下 提供

韓國方面，除了經典鎮海軍港節，更延伸至釜山五六島、九浪里鐵道、清風湖等不同秘境，並融入韓劇場景與主題樂園元素，讓旅遊更具新意。旅天下帶旅人追逐櫻花足跡，迎接最美春天。

🇯🇵 日本賞櫻經典不敗 九州包機帶動市場熱絡

春天，是日本令人期待的季節之一，每當櫻花綻放，日本從南到北都沉浸在粉色的浪漫氛圍之中。隨著櫻花季節到來，旅天下規劃的2025年的賞櫻行程更加豐富多元，不僅涵蓋傳統熱門路線，更強調行程的靈活性與多元化，為旅客提供更多選擇。此外，無論是九州、北海道、東北還是關西和北陸地區，都能發掘獨特的賞櫻魅力，帶領旅人一同探索日本各地的賞櫻魅力與特色，體驗一趟難忘的櫻花之旅。

日本四季各具不同旅遊特色吸引旅人遊訪，賞櫻無疑是業者春季主打一大主題，並且因應日本各地不同的花季時間、櫻花美景魅力，規劃全方位的日本賞櫻商品。基於櫻花是由往南往北陸續綻放，位處日本南部的九州地區，是日本櫻花花季較早的區域，約從3月下旬起開始綻放。

近年來，九州旅遊產品蓬勃發展，主因在於包機航線的增加，業者市場操作挹注更靈活元素，不再受限於單一機場進出。目前，九州包機航點包括佐賀、宮崎、大分等航點，運用多個包機航點交叉進出，旅遊路線不走回頭路，提升行程的豐富度與舒適度。此外，九州飛航時間短，以及擁有自然美景、溫泉等多項旅遊元素，今年春季九州的多元行程可滿足不同旅客需求。

向來是賞櫻高人氣的關西地區，今年加上大阪萬博會的加持，關西地區的春季旅遊熱度有增無減，櫻花花季期間，行程也必會安排經典賞櫻熱點。鄰近關西的北陸地區，春季立山黑部開山，期間限定的雪壁自然美景也將帶動一波旅遊熱潮，而北陸地區基於今年冬季降雪豐沛，立山黑部雪牆的高度及壯觀景況可期，成為今年春季旅遊的另一大亮點。

【左圖】日本京都 【右圖】日本北海道函館-五稜郭公園櫻花 圖／旅天下 提供

東北地區因櫻花與紅葉成為春秋兩季的熱門選擇，配合旅天下包銷的台灣虎航花卷包機，以及仙台定期航班，目前主打花卷與仙台2個航點相互串連進出，安排不同的賞櫻行程，內容涵蓋北上展勝地、十和田官庁藝術街道等人氣賞櫻景點，以及東北知名的奧入瀨溪流、十和田湖，讓旅客在賞櫻之餘亦能享受沈浸大自然美景。

位於北部的北海道是日本櫻花綻放較晚的區域，花期約為4月中、下旬至5月中、下旬，北海道的賞櫻及春季旅遊行程，運用台灣虎航的函館包機與酷航札幌航班來區隔市場，滿足想要深度體驗道南、道央與道東的旅客。其中，函館包機主打道南與道央路線，走訪函館夜景、五稜郭公園、小樽等景點。酷航札幌航班則聚焦道央、道東地區，規劃6～7日為行程，以及北海道7日全覽行程，行程安排十勝熱氣球體驗、層雲峽、阿寒湖遊覽、旭川動物園等景點。滿足旅客對長天數旅遊的需求。

日本線主任黃亦平（左）、資深經理江凌語（右） 圖／旅天下 提供

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🇰🇷 韓國賞櫻多元 積極開發新興、私房景點

韓國的春天，一直是備受旅客期待的賞花季節，櫻花滿開的粉色世界，每年都吸引大量賞櫻團湧入。近些年，韓國賞櫻市場有所變化，第一個關鍵變化，來自於賞櫻行程時間的壓縮。以往賞櫻行程走團期間，通常從3月中旬持續至4月底，整個檔期達約1.5個月，然而近年來，由於全球氣候變遷影響，櫻花開花時間變得較不易預測，業者銷售賞櫻團略趨向保守，開團時間縮短至約1個月，甚至部分行程壓縮至 3週，以降低氣候帶來的風險。

此外，賞櫻開花時間由「條狀模式」轉變為「塊狀模式」，也是業者面臨的挑戰。過去櫻花開花時間由南向北推進，每週可安排不同地區的賞櫻團，形成長達約1個半月的「循序式行程」，但如今，某些區域的櫻花可能瞬間滿開，甚至與其他地區同時盛放，使得行程規劃難度提升，並影響旅遊產品的可販售期。在此變局下，業者需調整策略，除了繼續販售經典賞櫻景點，也積極開發「私房景點」與「多元花卉賞花行程」，以提高市場競爭力。

韓國最大賞櫻慶典「鎮海軍港節」依然是市場主力，每年花季期間，城鎮被粉色櫻花覆蓋，構成經典春日美景，吸引大批旅客湧入鎮海。由於櫻花花期有限，鎮海賞櫻行程熱門日期銷售熱絡。經典賞櫻熱點之外，行程安排釜山五六島公園賞迎春花，並新增海水川路櫻花步道，這些地點較少觀光客，能讓旅客享受更自在的賞櫻、賞花體驗。

濟州島鹿山路櫻花+油菜花 圖／旅天下 提供

從釜山還可延伸旅遊路線至大邱、慶州地區，為賞櫻產品增添不同旅趣，又或是開發較不為人知的在地人賞櫻景點，如文慶地區安排新興人氣地點九浪里鐵道自行車道，韓劇《淚之女王》曾在此拍攝，為行程增添韓劇風，喜好韓劇的粉絲們更是不容錯過。大邱的頭流公園，除了是甚受在地人青睞的休閒去處，亦是賞櫻、賞楓理想地點。

眾人熟悉的首爾一帶，首爾市區仍以汝矣島櫻花大道、南山公園等人氣地點為主要賞櫻熱點，但因花季人潮多，業者也開始將目光轉向人群較少的景點。例如行程安排江華島，該地區春季杜鵑花盛開，粉紅與紫紅交錯，形成獨特的視覺層次，展現不一樣的花季美景，也帶給旅人不同的視覺享受。除此之外，大人小孩皆喜歡的愛寶樂園，園區四季有不同花卉，同是讓旅人體驗的繽紛的春遊樂趣。

鄰近首爾的清州一帶，隨市場逐漸成長，也是春季賞櫻好去處，例如清風湖，可搭乘湖畔纜車，俯瞰湖光山色，春季搭配花開繽紛美景，適合喜愛寧靜賞花氛圍的旅人。青南台則曾是南韓總統別墅，近年開放後成為特色景點，這裡的林中步道與自然美景，形成韓國政壇外的春日秘境。同是春季賞花熱點的濟州島，粉紅櫻花加黃金油菜花，雙色花海形成最美春季景緻，吸引眾多旅客來此賞景。

韓國櫻花 圖／旅天下 提供

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