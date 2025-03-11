熊本天草交通＆住宿攻略：搭乘浪漫爵士列車「坐A列車去吧！」、入住頂級海景溫泉住宿

隨著台積電進駐熊本、華航與星宇皆有直飛班機，一連帶起了熊本的觀光熱潮。來到熊本，除了造訪日本三大名城之一的「熊本城」、走訪阿蘇地區外，很推薦安排1～2天的空檔，從熊本市區出發，前往「天草」走走，探索不一樣的熊本景點！

台北、高雄直飛！輕鬆抵達熊本

從台灣飛往熊本約 2.5 小時內即可抵達，目前星宇航空與中華航空皆有直飛班機！星宇航空每日一班從桃園出發，華航除了每週五班從桃園直飛之班次外，今年「高雄—熊本」也正式復航，每週三班往返，出發熊本旅遊更方便了！

阿蘇熊本機場。圖片來源｜阿蘇熊本機場官方網站

搭乘巴士，從阿蘇熊本機場到市區

熊本機場的交通相對單純，搭乘巴士即能抵達市區，巴士站也相當好找，從機場 1 樓出口出來即能看見巴士等候區。這次編輯選擇搭乘「利木津巴士」出發，車位不須提前劃位預約，可於現場售票處購買車票外，也能選擇直接搭車，下車前以現金支付車資 1000 日圓給司機即可。

① 利木津巴士

利木津巴士乘車處：4 號站牌 (約 10~20 分鐘一班)

乘車時間：直達 JR 熊本站約 1 小時

利木津巴士乘車資訊與班次查看

② 空港特快巴士(直達櫻町巴士中心與通町筋)

阿蘇熊本機場 1 樓出口 4 號乘車處，可搭乘利木津巴士前往市區。圖片來源｜彭子瑜 攝影

「空港特快巴士」僅停靠櫻町巴士中心與通町筋這兩個站，約 45 分鐘即可抵達。若是住宿處鄰近這兩站，或是想直接去櫻町逛逛者可以選擇搭乘。

空港特快乘車處：3 號站牌

乘車時間：約 45 分即可抵達

詳細乘車資訊

由超過百個海島組成的天草，擁有壯闊的自然景觀與新鮮在地海產，還能搭船出海，欣賞海豚共舞，享受獨特的海上體驗。不僅如此，天草還是早期南蠻文化和西方宗教傳入的入口，擁有許多世界認可的宗教與文化遺跡。天草很適合喜歡慢步調的旅人，一邊欣賞山海交織的景色，一邊沉浸於天草特有的人文感性。

熊本天草知名景點「妙見浦」。圖片來源｜彭子瑜 攝影

從熊本市區出發天草，交通攻略一次看

除了自駕、包車和搭乘飛機外，從熊本市區前往天草，有 2 種推薦的交通方式可以選擇：

① 搭乘巴士「快速天草號」

從熊本市的櫻町巴士轉運站搭乘「快速天草號」至本渡巴士中心，車程花費約 1.5 小時~ 2 小時左右，適合想一站抵達、懶得換乘的遊客。

熊本櫻町 (SAKURA MACHI) 二樓的巴士售票處可購買「快速天草號」之車票，有中文介面很方便。 圖片來源｜彭子瑜 攝影

於熊本櫻町巴士轉運站 5 號候車區搭往天草·本渡方向。圖片來源｜彭子瑜 攝影

購票與服務處：櫻町(SAKURA MACHI)二樓的巴士諮詢處

乘車時間：約 1.5~2 小時即可到達

「快速天草號」車票與班次資訊頁面

② 搭乘觀光列車「坐 A 列車去吧！」&「天草寶島號」

從JR 熊本站搭乘觀光列車「坐 A 列車去吧！」，於三角站下車後，步行約 2 分鐘至三角港轉搭「天草寶島線」前往松島(前島)，預計花費 70 分鐘即可抵達上天草市。

於 JR 熊本站搭乘爵士觀光列車「坐 A 列車去吧！」。圖片來源｜彭子瑜 攝影

搭乘 A 列車，於三角站下車。圖片來源｜彭子瑜攝影

從三角站走路至港口搭乘「天草寶島號」即可抵達上天草市。圖片來源｜彭子瑜 攝影

需注意的是，「坐 A 列車去吧！」不是每天都有行駛，且班次較少，建議想搭乘的朋友務必先看好官方時刻配合出發，才不會撲空唷！另外有買全九州/北九州/南九州/全國版 JR Pass 的話，可享現場直接劃位(無需另外加價)，搭乘前可至熊本車站綠色窗口進行劃位。

總乘車時間：約 70分鐘左右

充滿感性浪漫的爵士列車「坐 A 列車去吧！」

從市區出發往天草，編輯最推薦順道體驗搭乘「坐 A 列車去吧！」。該列車以爵士樂曲「Take the 'A' Train」為命名靈感，由知名的鐵道設計師水戶岡銳治所操刀，將天草獨特的南蠻歷史特色結合到列車設計。黑金色的沉穩外型下，裡頭滿是歐式復古風情，可以看見大量的木頭元素與彩繪玻璃，讓人有穿越到古歐洲的錯覺。

「坐 A 列車去吧！」有著沈穩率性的外型。圖片來源｜JR 九州

爵士觀光列車「坐 A 列車去吧！」外觀。圖片來源｜彭子瑜 攝影

既然是爵士列車，怎能少了音樂呢？所有乘客從踏入月台到車廂都能聽見輕快的爵士樂在耳邊響起，入座充滿復古情懷的車廂，沿途飽覽自然美景，這就是 A 列車的感性浪漫。

列車上的爵士酒吧吧台「A-TRAIN BAR」。圖片來源｜彭子瑜 攝影

車廂內還設有專屬的爵士酒吧吧台「A-TRAIN BAR」，販售調酒、軟性飲料與列車紀念商品，編輯大力推薦一定要點上一杯獨家特調「 A Highball」，由威士忌、蘇打水和凸頂柑調製的調酒，喝起來非常爽口，很值得一試！

吧台也有販售列車紀念品，鐵道迷一定要收藏。圖片來源｜許明潔 攝影

「坐A列車去吧！」內部有著復古風情的彩繪玻璃。圖片來源｜彭子瑜 攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由於地理位置與深厚的文化背景，天草的旅宿風格相當多元，其中當然不乏有著絕美景致的景觀住宿。這次編輯精選3間天草住宿，一次推薦給你！

你住過以「聖誕」為主題的酒店嗎？一進大廳即能感受到強烈的聖誕氣息，四周擺滿了充滿聖誕感的裝飾，牆上還掛著來自世界各地的聖誕老人照片以及聖誕限定活動的紀錄，十分溫馨可愛。房間則以簡潔、明亮的設計為主，其中景觀雙人房更能欣賞到街邊的海景，景色相當療癒。

「天草聖誕酒店」房內。圖片來源｜彭子瑜 攝影

從天草聖誕酒店房內陽台望出去的景色。圖片來源｜彭子瑜 攝影

「天草聖誕酒店」內隨處可見來自世界各地聖誕老人的合影。圖片來源｜彭子瑜 攝影

酒店內滿是聖誕氛圍感的擺設。圖片來源｜彭子瑜 攝影

「天草聖誕酒店」也有提供大眾冷熱浴池和桑拿房，讓每個入住的旅客能好好放鬆身心。整體入住體驗下來，是一間 CP 質非常高的酒店。

「天草聖誕酒店」設有冷熱泉大眾浴池與桑拿。圖片來源｜彭子瑜 攝影

■ 天草聖誕酒店

地址：熊本縣天草市亀場町亀川 74-3

電話：+81 969-22-0100

【天草住宿推薦】天草下田溫泉 望洋閣

「望洋閣」是天草當地知名的老字號溫泉飯店，過去連昭和天皇與皇房成員也曾下塌。每間傳統的和室客房內皆設有陽台，從陽台往外望便能飽覽壯闊海景，另外還欣賞到天草地區最引以為傲的日落景觀，不用出房門就能欣賞自然美景，真的是一大享受。這裡的房型選擇多元，住不習慣和室空間，飯店也另有西式房可以選擇。

從「望洋閣」和室客房望出去的海景十分壯觀。圖片來源｜彭子瑜 攝影

從「望洋閣」的公共戶外露臺和房內皆能欣賞到日落絕景。 圖片來源｜彭子瑜 攝影

「望洋閣」和室客房內提供日式茶具和茶葉，可以在此愜意泡茶休息。圖片來源｜彭子瑜 攝影

來到望洋閣可別錯過有著「美人湯」之稱的白鷺溫泉，可以選擇日式露天浴池或現代的羅馬浴池，好好放鬆一下。

此外，望洋閣的餐食也十分精緻，以套餐的概念逐一上菜，能一次品嘗到各種烹飪手法的當季海鮮料理，像是天婦羅、生魚片和鮮魚涮涮鍋...等，菜色內容豐富多元，吃下來相當飽足。

「望洋閣」精緻晚間套餐。圖片來源｜彭子瑜 攝影

「望洋閣」精緻晚間套餐。圖片來源｜彭子瑜 攝影

■ 天草下田溫泉 望洋閣

地址：熊本縣天草市天草町下田北 1201

電話： +81 969-42-3111

【天草住宿推薦】天草・松島溫泉 龍宮飯店

位於上天草市的「龍宮酒店」，近期在社群上頗具人氣。飯店以現代感結合傳統日式，給人更為新穎的印象。這裡根據房型設計，將飯店分為四個主題館別，旅客可以根據自身需求挑選喜歡的景觀住宿。此外，房內大都附有半露天風呂，在房內就能一邊泡湯、一邊欣賞海岸與日落美景，相當適合注重隱私的房客入住。

除了溫泉外，飯店內也有芳療 SPA 與特色的足湯 Bar 可以預約使用，讓入住的房客能體驗到身心療癒的極致享受。

■ 天草・松島溫泉 龍宮飯店 (Hotel Ryugu)

地址：熊本県上天草市松島町合津 6136

電話：+81 969-56-3333

欣傳媒 彭子瑜 https://www.xinmedia.com/article/302870