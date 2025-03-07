日本富山市入選《紐約時報》2025年必去的52個地方

【旅奇傳媒/日本部報導】《紐約時報》每年年初都會發表世界上必去的52個地方，今年富山市入選了年度旅遊勝地推薦，期待能夠在能登半島震災後，吸引更多觀光人潮，來促進當地的復興。富山縣位於北陸地區，背靠高聳的阿爾卑斯山脈，面臨廣闊的日本海，自然的風光景緻自然不在話下。相較於大城市，能夠離開塵囂悠閒地享受度假時光，也是一大魅力。縣內代表性的觀光景點立山黑部今年同樣於4／15開山，全新的立山隧道電氣巴士也會取代原本的無軌電車運行，為立山黑部加入嶄新的氣息。

富山市玻璃美術館

由建築大師隈研吾設計的 TOYAMA KIRARI 大樓，以富山縣的玻璃文化為靈感，巧妙結合當地御影石（花崗岩）、玻璃與鋁等素材，構築出層層交錯的建築外觀，宛如立山連峰上冰封的岩脈。館內空間以大面積的斜面窗戶引入自然光線，搭配當地產的杉木板點綴，營造出溫暖而開放的氛圍，使來訪者彷彿置身於大自然之中。館內的玻璃美術館不僅展出國內外玻璃藝術家的常設與企劃展覽，其他還設有富山市立圖書館、咖啡館與美術館商店等，集藝術與休閒於一體，是造訪富山市時不可錯過的景點之一。

▲富山市玻璃美術館珍藏眾多當代玻璃藝術作品。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

越中八尾 Owara 風之盆

每年09/01-09/03，富山縣南部的八尾町都會舉辦 Owara 風之盆，這是傳承了 300 多年歷史的祭典，承載著當地居民祈求農作豐收、免受颱風侵襲的心願。祭典期間的傍晚開始，來自各城鎮的 11 組舞者身穿象徵各町花色的和服，頭戴遮掩臉部的巨大半月型斗笠，隨著三味線與太鼓的旋律翩然起舞唱歌，營造出優雅而神秘的氛圍。即使非祭典期間，遊客仍可在曳山展示館與八尾 Owara 資料館中，欣賞與 Owara 風之盆相關的展示品。

▲風之盆的曲調略帶傷感，搭配神秘舞姿，在近年吸引不少遊客。 圖：（公社）富山觀光推進機構／提供

立山黑部

立山黑部開山是每年旅遊盛事之一，去年度迎接了多達82.4萬人次的觀光客。今年度受到2月寒流的影響，立山周邊的積雪都超越去年，因此本年度的雪之大谷高度可望超越上一季的14公尺，非常令人期待。而立山黑部阿爾卑斯山脈路線的另一個魅力，就是能享受搭乘各種交通工具橫越山脈的樂趣。其中連接室堂與大觀峰之間的立山隧道無軌電車從2025/04/15起改由「立山隧道電氣巴士」運行，為這條路線帶來全新的氣象。

▲2025年的雪之大谷高度可望超過去年，令人期待。 圖：（公社）富山觀光推進機構／提供

本年度全新登場的立山隧道電氣巴士

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