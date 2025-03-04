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別亂跟風！ 出國旅遊自製「生和牛泡麵」處理不當中鏢 脆友：毀了整趟旅程

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
有網友分享一家人旅程中吃了「和牛泡麵」，卻感到身體不適的狀況(示意圖)。圖／聯合報系 AI生成圖庫
有網友分享一家人旅程中吃了「和牛泡麵」，卻感到身體不適的狀況(示意圖)。圖／聯合報系 AI生成圖庫

小心生食危機！ 近期在社群媒體中盛傳日本旅遊新興潮流，即是回到飯店自製「和牛泡麵」，網友風行於日本超市購買價格實惠的生和牛肉片，再以熱水簡單沖泡即成。然而，這項簡易料理方式實際卻暗藏風險！

近日有網友在threads社群分享，一趟自家旅程中，一家六口有四人疑似得了腸胃炎，「奉勸各位出國一定要注意飲食跟衛生，生食能不吃就不吃 肉一定要烤到全熟 不然就會像我們一樣六中四」，更表示足以「毀了整趟旅程」。女網友經驗，提醒大家出國旅遊時必須注意飲食與衛生，尤其是避免食用未經煮熟的生食。

由 @isabellathatgirll 發佈
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她更在留言區回憶處理過程可能發生不當，表示「現在回想，去年去東京是用熱水壺沸騰的水沖牛肉泡麵，這次是用飯店的飲水機，溫度沒有很高，所以沒有確實殺菌。」

對此，有網友指出，使用熱水沖泡牛肉並不足以完全煮熟，可能存在健康風險。另外，也有討論者則提出可能身體不適並非源自食物，而是因為流行性疾病的傳播。

因此，建議出國旅遊者在飲食上要格外謹慎，避免食用具有健康疑慮的食物，尤其是肉類必須煮熟避免食物中毒的風險，以免整趟旅行因亂吃有健康疑慮的食物，而導致身體不適影響旅遊心情。

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