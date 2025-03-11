邊泡暖湯邊賞雪景　日本東北冬日限定絕美雪見溫泉賞

【圖／文：妮可魯】

鵝毛般細雪從空中簌簌抖落，還沒碰到肩膀便被蒸騰的湯煙擁抱，瞬間消融，放眼望去是一片寧靜的白，世間任何張狂的顏色都被掩蓋，原來這就是日本冬日限定的「雪見溫泉」之美。日本東北地區向來是豪雪地帶，凜冽寒冬少不了暖湯的慰藉，自古以來就有「湯治」的習慣，人們喜歡前往深山裡與塵俗隔絕的溫泉鄉，泡湯療養並享受溫泉旅館內提供的美食，體驗歲月靜好的模樣。





湯西川溫泉鄉

當夜幕降臨，溪邊雪地化身成地上的銀河，數百座迷你雪屋內燭光亮起，在夜色中閃閃發光，這便是栃木縣冬季限定的絕景「湯西川雪屋祭」（湯西川かまくら祭），2009年認定為「日本夜景遺產」。2025年的湯西川雪屋祭選在1月23日至3月2日之間的週五、週六日晚間在「澤口河川敷」舉辦，為什麼如此夢幻的點燈活動不是每天都有，原來迷你雪屋裡的燭光不是LED燈，而是一個個小蠟燭，全靠工作人員以「手動」的方式穿梭在銀白雪地上點燃，十分費工呢！

除了野溪邊的浪漫，觀光設施「平家之里」、湯西川溫泉街及溫泉旅館也加入雪屋祭，設置可讓遊客進入拍照的大型雪屋，建議安排兩天一夜的假期，晚上欣賞雪屋祭之後回到旅館用餐及泡湯，隔天可參加澤口河川敷旁空地上的雪屋烤肉活動，外面飄著雪花冷颼颼，雪屋裡卻可吃烤肉、喝熱呼呼的甘酒，雪國之旅的醍醐味果然很不一般。

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位置：栃木縣日光市湯西川（湯西川溫泉雪屋祭 澤口河川敷會場）

交通：野岩鐵道會津鬼怒川線湯西川溫泉站前搭乘開往「湯西川溫泉」的日光交通巴士，25分鐘後在終點站下車徒步10分鐘。





八丁湯

從湯西川溫泉往日光國立公園的深處，有個被稱為「關東最後的秘湯」的八丁湯，昭和時代氛圍的木造建築矗立在白茫茫的雪谷之中，身為日本秘湯協會的一員，八丁湯遵循傳統，湯泉是100%天然放流無循環過濾的原湯，且保持日式溫泉旅宿的建築樣貌，秘境般的氣質令人嚮往。

就像秋田縣的鶴之湯，八丁湯也保存了混浴傳統，3個混浴風呂錯落在溪水瀑布邊，名字很詩情畫意，分別是雪見之湯、潼見之湯、石楠花之湯，因湯色透明，因此八丁湯准許女客包裹大浴巾入內浸泡，在裊裊湯煙中放鬆四肢，聆聽積雪從樹梢被風嘩啦啦吹落，以及溫泉汨汨湧出的水聲泠泠。

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地址：櫪木縣日光市川俣876

交通：八丁湯因位在日光國立公園內，一般車輛無法進入，若是自駕前往須將車子停在「女夫渕無料駐車場」，搭乘八丁湯的免費接送巴士，接送巴士採預約制，預定住宿時必須先預約。





乳頭溫泉「鶴之湯」

鶴之湯是乳頭溫泉鄉中歷史最悠久的旅館之一，1638年秋田藩主佐竹義隆曾來此泡湯療養，使這座深山溫泉聲名遠播，吸引許多貴族階級的武士前來。難得的是，江戶時代招待武士貴客的「本陣」客房至今仍保存完好，茅草屋頂覆蓋下漆黑板壁與潔白雪地恰成鮮明對比，入夜後點上暈黃油燈，圍坐在屋內地爐前取暖，時光彷彿倒流到江戶時代。

雖說在日本泡溫泉已不是新鮮事，但挑戰「混浴」還是讓人臉紅心跳，這裡亦是日本少數保有混浴習俗的地方，原來男、女湯分開來是明治維新後受到西方文化影響，150年前的日本可沒管那麼多。好在混浴溫泉的更衣室是分開的，褪去衣物束縛，浸入乳白色泉水中，以膝行方式移動到視野開闊處，白濁的溫泉有極佳的遮羞效果，倒也不用害怕被看到些什麼。女生若覺得實在跨不過心中那道坎挑戰混浴，鶴之湯境內也有景色幽靜的女湯露天風呂，以及可租賃時段的湯屋「內湯」，讓溫泉將體內的冬日寒氣驅散後，晚餐在插著烤魚的地爐邊品嚐秋田特色的「山芋鍋」，以及山野食材烹調的鄉土料理，滋味簡單樸素卻蘊含了大自然豐饒。

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地址：秋田縣仙北市田澤湖田澤字先達澤國有林50





銀山溫泉

銀山溫泉顧名思義曾是開採銀礦的礦山，明治時期因銀礦產量驟減一度沒落，直到大正時期才因發展溫泉旅宿業而復甦，融合江戶時代木造建築風情，與大正時期西洋樓閣特色的銀山溫泉街彷彿時光靜止在百年前，就像是宮崎駿知名動畫《神隱少女》裡的世界，尤其是下雪時，漫天飛舞的雪花在傍晚燃起的瓦斯燈照耀下，呈現如夢似幻的景致。

▲圖片提供：山形縣觀光物產

放眼日本各地的溫泉鄉，幾乎沒有任何一處像銀山溫泉般古典優美，原來早在昭和61年（1986年）銀山溫泉業者便取得共識，制定「銀山溫泉家並保存條例」，無論是旅宿或商家建築皆維持原貌，要知道當時是日本泡沫經濟最鼎盛的時期，各地的旅館業者為了容納更多的旅客，紛紛改建成房間數多的鋼筋水泥大樓，但銀山溫泉卻反其道而行，保留古樸特色與日式情懷。

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位置：山形縣尾花澤市大字銀山

交通：JR大石田站前搭乘開往銀山溫泉的巴士

入場購票：reserve.489ban.net/client/kosekikan/0/plan/id/144812/daytrip

備註：2025年開始，冬季下午5點後進入銀山溫泉採交通限制及入場措施，自駕需將車輛停於銀山溫泉前的大正浪漫館，轉乘接駁巴士前往，下午4點前入場不用購票，但5點前沒有入場票券者必須離場，5點後除了非住客或在當地餐廳用餐的旅客（旅館和餐廳會在預約時提供證明），當日來回的遊客需上網預約入場時段，每時段人數限100名，入場費用1,100日圓/人（含交通整備協力金600日圓/人、接駁巴士費用500日圓/人、及預約協力金50日圓）





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